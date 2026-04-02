Ancak şu ana kadar İran'ın grubundaki konumu değişmedi; İran milli takımı Asya Futbol Konfederasyonu elemelerini sahada tamamlayarak turnuvaya katılmaya hak kazandı ve hâlâ turnuvada yer almayı hedefliyor. Ayrıca FIFA ve Başkanı Gianni Infantino şu anda İran'ı turnuvadan dışlamayı planlamıyor.
FIFA, İran'ın katılımına desteğini teyit etti. İran heyeti ile Infantino arasında yapılan son görüşmeler, İran milli takımının turnuvaya katılım planının, ABD'de maçlarını oynaması da dahil olmak üzere, hâlâ geçerli olduğunu gösteriyor.
Infantino, salı günü Türkiye'de İran ile Kosta Rika arasında oynanan dostluk maçını izlerken yaptığı açıklamada, Asya ekibinin turnuvaya katılacağını ve alternatif bir planın bulunmadığını belirtti.
Ayrıca İran'ın maçlarının Meksika'ya taşınması fikri de şu anda gündemde değil. Dolayısıyla, şu anda İtalya'nın yeniden turnuvaya dahil edilmesi için herhangi bir şans bulunmuyor.
İran milli takımı, 16 Haziran'da Yeni Zelanda ile oynayacağı maçla turnuvaya başlayacak, ardından Kaliforniya'da Belçika ile karşılaşacak ve Seattle'daki "Lumen Field" stadyumunda Mısır ile mücadele edecek.