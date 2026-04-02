Goal.com
Canlı
FBL-WC-2026-UEFA-BIH-ITA-QUALIFIERAFP

Çeviri:

İtalya, Dünya Kupası'na katılmak için yeni bir şans yakalayacak mı?

FEATURES
Bosna Hersek - İtalya
İran'ın belirsiz tutumu, eleme turlarını geçemeyen takımlara dar bir kapı aralıyor

İtalya milli takımı, Bosna-Hersek'e karşı Avrupa play-off finalinde yaşadığı hayal kırıklığı yaratan elenmeye rağmen, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılma konusunda hâlâ çok zayıf bir umudu elinde tutuyor.

Play-off finalinde penaltı atışlarında 1-4 yenilgiye uğrayan Azzurri, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamayacak. Peki, bu kaderi değiştirmek için bir şans var mı?

  • İtalya için son bir umut mu?

    İtalyan milli takımının önümüzdeki yaz düzenlenecek turnuvada yer alabilmesinin tek şansı, İran milli takımının turnuvadan çekilmesidir; zira İran’ın katılımı, turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan ABD ile süren gerginlikler nedeniyle belirsizlik içindedir.

    Fransız RMC Sport kanalının haberine göre, bazı İtalyan taraftarlar İran'ın turnuvadan çekilmesi durumunda idari yolla elemeyi başarma ihtimalini hayal etmeye başladı, ancak bu neredeyse imkansız görünüyor.

    Bazıları, İran'ın 2026 Dünya Kupası'na katılmaması durumunda, İtalya'nın onun yerine çağrılabileceğini ve Belçika, Yeni Zelanda ve Mısır'ın yer aldığı 7. gruba katılabileceğini düşünüyor. Bunun nedeni, Azzurri'nin elemeyi geçemeyen takımlar arasında en yüksek sıralamaya sahip olması.

    • Reklam

  • Siyasi gerginlikler ve sert bir açıklama

    ABD ve Siyonist varlık, Şubat ayında İran'a ortak bir füze saldırısı düzenlemiş ve bu saldırı sonucunda Yüksek Rehber Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetmişti.

    Bu gelişmeler, özellikle İran Spor Bakanı'nın ülkesinin "katılım imkânı bulunmadığını" belirttiği açıklamalarının ardından, İran'ın Dünya Kupası'na katılımı konusunda şüpheler uyandırdı.

    Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı "kendi güvenliği için" turnuvadan çekilmeye çağırdı. Trump, "Truth Social" platformunda şunları yazdı: "İran milli takımı Dünya Kupası'na hoş geldin, ancak kendi güvenliği için katılımının uygun olmadığını düşünüyorum."

    İran bu açıklamalara öfkeyle yanıt verdi, "dışlanamayacağını" vurguladı ve bunun yerine ABD'nin çekilmesini önerdi.

    Ancak daha sonra İran Spor Bakanlığı, şüphe uyandıran sert bir açıklama yayınlayarak, Tahran'ın "düşman" olarak sınıflandırdığı ülkelere tüm milli takımların ve spor heyetlerinin seyahatini bir sonraki duyuruya kadar yasaklayan resmi bir karar açıkladı.

  • FIFA, İran'ı turnuva dışı bırakmayı düşünmüyor

    Ancak şu ana kadar İran'ın grubundaki konumu değişmedi; İran milli takımı Asya Futbol Konfederasyonu elemelerini sahada tamamlayarak turnuvaya katılmaya hak kazandı ve hâlâ turnuvada yer almayı hedefliyor. Ayrıca FIFA ve Başkanı Gianni Infantino şu anda İran'ı turnuvadan dışlamayı planlamıyor.

    FIFA, İran'ın katılımına desteğini teyit etti. İran heyeti ile Infantino arasında yapılan son görüşmeler, İran milli takımının turnuvaya katılım planının, ABD'de maçlarını oynaması da dahil olmak üzere, hâlâ geçerli olduğunu gösteriyor.

    Infantino, salı günü Türkiye'de İran ile Kosta Rika arasında oynanan dostluk maçını izlerken yaptığı açıklamada, Asya ekibinin turnuvaya katılacağını ve alternatif bir planın bulunmadığını belirtti.

    Ayrıca İran'ın maçlarının Meksika'ya taşınması fikri de şu anda gündemde değil. Dolayısıyla, şu anda İtalya'nın yeniden turnuvaya dahil edilmesi için herhangi bir şans bulunmuyor.

    İran milli takımı, 16 Haziran'da Yeni Zelanda ile oynayacağı maçla turnuvaya başlayacak, ardından Kaliforniya'da Belçika ile karşılaşacak ve Seattle'daki "Lumen Field" stadyumunda Mısır ile mücadele edecek.

  • İran'ın çekilmesi durumunda avantaj Asya'nın, İtalya'nın değil

    İran'ın turnuva başlamadan birkaç gün veya hafta önce çekilme kararı alması durumunda – ki jeopolitik koşullar nedeniyle bu bir olasılık – FIFA kendini organizasyonel ve lojistik bir krizin içinde bulacaktır.

    Ancak RMC Sport'a göre, kıtalar arasındaki koltuk dengesini korumak ve takım dağılımının bozulmamasını sağlamak için İran'ın yerine bir Asya takımı alınma eğilimi var.

    Yönetmelikler FIFA'yı açıkça buna mecbur etmese de, bu seçenek en mantıklı olanıdır.

  • 2026 Dünya Kupası kuralları ne diyor?

    Madde 6, 7. fıkra, "Katılımcı federasyonlardan birinin çekilmesi veya diskalifiye edilmesi durumunda, FIFA'nın uygun kararı alma konusunda tam yetkiye sahip olduğunu, buna milli takımın başka bir takımla değiştirilmesi de dahil olmak üzere" belirtmektedir.

    İran'ın çekilme olasılığı şu ana kadar kesinleşmemiş olsa da, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) olası gelişmelere karşı hazırlıklı olmak amacıyla FIFA ile sürekli iletişim halindedir.

  • Neden İtalya mantıklı bir seçenek değil?

    İtalya'nın yeniden dahil edilmesi, Avrupa'ya ek bir kontenjan verilmesi anlamına gelir; bu da diğer kıtaların itirazına yol açabilir, özellikle de Avrupa Birliği halihazırda turnuvada en fazla kontenjana sahip olduğundan (55 federasyondan 16 takım).

    Dünya Kupası'ndaki koltuk dağılımının siyasi niteliği göz önüne alındığında, FIFA kıtalar arasındaki dengeyi korumaya çalışmaktadır; bu da İtalya'nın katılım şansını büyük ölçüde azaltmakta, hatta ortadan kaldırmaktadır.

  • BAE bir alternatif olabilir mi?

    Bu mantığa göre, İran'ın çekilmesi durumunda BAE, İran'ın yerini alacak en güçlü adaylardan biri olabilir.

    Irak'ın Bolivya'yı 2-1 yenerek kıtasal play-off'tan turnuvaya katılmaya hak kazanmasının ardından, BAE turnuvaya katılamayan en iyi Asya takımı olarak görülüyor. Bu nedenle, böyle bir senaryo gerçekleşirse en olası seçenek BAE olabilir.

    Bununla birlikte, her şey İran'daki gelişmelere ve FIFA'nın nihai kararına bağlıdır. Bu da, olasılıkları, az da olsa, Birleşik Arap Emirlikleri ve hatta İtalya dahil olmak üzere birçok takım için açık bırakmaktadır; ancak İtalya'nın şansı oldukça zayıf görünmektedir.