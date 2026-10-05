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Samuele Inacio Italy 2026Getty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

İtalya'da Samuele Inacio'ya 4 maçta sıfır dakika: şimdi ne olacak?

İtalya
S. Inacio
Brezilya

Borussia Dortmundlu forvetin “kapılmayı önleme” amaçlı ilk maçına yönelik büyük bekleyiş karşılık bulmadı

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Türkiye karşısında bu kez sahasında 3-1 kazanarak gelişim yolculuğunu bir galibiyetle daha sürdürdü ve çeyrek final bileti için Nations League'de yarışın içinde kalmaya devam etti. Bu maç, milli takımlar için verilen bu uzun aradaki üst üste 4 maçlık zorlu fikstürü noktalarken, birçok oyuncu da süre ve forma şansı buldu. İtalya Milli Takımı teknik direktörünün kadrosunda, İtalya forması giymeye aday en genç ve en çok konuşulan yeteneklerden biri olan Samuele Inacio'nun A Milli Takım formasıyla yapacağı ilk maç büyük bir merakla bekleniyordu.

Ancak 2008 doğumlu forvet, 4 maçta yalnızca bir kez kadroya alındı; o da bu akşam Türkiye karşısındaki maçta oldu, fakat sahada hiç süre alamadı ve "kapma girişimini engelleyecek" o ilk maç gerçekleşmedi. Peki şimdi ne olacak?

  • Mancini’nin sözleri

    Mancini’nin, ilk maçına çıkan diğer oyuncular gibi onu da henüz yüzde 100 hazır görmediği, önceki basın toplantılarında zaten açıkça belli olmuştu. Teknik direktör, ona forma şansı verebileceğinin garantisi olmadan da olası bir milli takım değişikliğine kapıyı kapattı ve bugün bile “İtalya seviyesinde” olabilmesi için daha fazla süre bulması gerektiğinin altını çizdi.

    “Inacio’nun ‘bizim’ olması ve başka bir formayla başka bir yere gitmeyi düşünmemesi için maçlara çıkmaya ihtiyaç duyan bir çocuk olduğunu biliyorum. Ama ben onun zaten... bağlı olduğunu düşünüyorum, çünkü İtalya ile tüm alt yaş kategorilerinde oynadı. Eğer onun oyuna girip oynayabileceğini düşünüyorsak, bu yanlış olur, çünkü ona zaman vermek gerekiyor: fiziksel olarak da gelişmesi gereken bir çocuk. Ama önemli özellikleri var”

  • Şimdi ne olacak?

    Sonunda Inacio için o şans gelmedi. Maçın son bölümünde Vergara'nın sakatlanması ve Scamacca'nın yerine Pio Esposito'nun oyuna alınması, bir yandan da "kapma girişimine karşı" anlamı taşıyacak olan hediye niteliğindeki ilk maç kapısını kapattı. Nitekim Samuele'nin, diğerlerinin yanı sıra Napoli ve Atalanta'da forma giymiş eski Brezilyalı forvet Inacio Pia'nın oğlu olduğu unutulmamalı.

    Resmi bir maçta ilk kez forma giymeden (ki bu durum önümüzdeki 3 yıl için bir fren oluşturacaktı) Brezilya, Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı milli takımdan gelecek bir davete yanıt vermesi için forveti hâlâ ikna edebilir. Mancini, "bağlılık"tan söz etti ve gerçekten de genç oyuncu her zaman İtalya'nın formasını giymeyi hayal ettiğini söyledi, ancak en azından kâğıt üzerinde, bugün itibarıyla böyle bir kapma ihtimali hâlâ mümkün görünüyor.

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