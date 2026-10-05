İtalya'da Samuele Inacio'ya 4 maçta sıfır dakika: şimdi ne olacak?

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Türkiye karşısında bu kez sahasında 3-1 kazanarak gelişim yolculuğunu bir galibiyetle daha sürdürdü ve çeyrek final bileti için Nations League'de yarışın içinde kalmaya devam etti. Bu maç, milli takımlar için verilen bu uzun aradaki üst üste 4 maçlık zorlu fikstürü noktalarken, birçok oyuncu da süre ve forma şansı buldu. İtalya Milli Takımı teknik direktörünün kadrosunda, İtalya forması giymeye aday en genç ve en çok konuşulan yeteneklerden biri olan Samuele Inacio'nun A Milli Takım formasıyla yapacağı ilk maç büyük bir merakla bekleniyordu.

Ancak 2008 doğumlu forvet, 4 maçta yalnızca bir kez kadroya alındı; o da bu akşam Türkiye karşısındaki maçta oldu, fakat sahada hiç süre alamadı ve "kapma girişimini engelleyecek" o ilk maç gerçekleşmedi. Peki şimdi ne olacak?