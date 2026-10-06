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Samuele Inacio Italy 2026Getty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

İtalya'da Samuele Inacio'ya 4 maçta sıfır dakika: şimdi ne olacak? Brezilya hâlâ devrede mi?

İtalya
S. Inacio
Brezilya

Borussia Dortmundlu forvetin “kaptırmama” amaçlı ilk maçına yönelik büyük beklenti gerçekleşmedi.

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Türkiye'ye karşı bu kez sahasında aldığı 3-1'lik bir başka galibiyetle gelişim yolculuğunu sürdürdü ve İtalya'yı Nations League'de çeyrek finale yükselme yarışının tam içinde tuttu. Uzun milli ara dönemindeki üst üste 4 maçlık zorlu fikstürü noktalayan bu karşılaşmada birçok oyuncu süre ve forma şansı buldu. İtalya Teknik Direktörü'nün kadrosunda yer alan isimler arasında, İtalya Milli Takımı'na aday gösterilen en genç ve en çok konuşulan yeteneklerden biri olan Samuele Inacio'nun mavi formayla ilk kez sahaya çıkıp çıkmayacağı büyük merak konusuydu.

Ancak 2008 doğumlu forvet, 4 maçta yalnızca bu akşamki Türkiye karşılaşmasında bir kez kadroya girdi ama sahada sıfır dakika aldı ve "kapma girişimini önleyecek" ilk maçına çıkamadı. Peki şimdi ne olacak?

  • Mancini'nin sözleri

    Mancini’nin, ilk maçına çıkan diğer herkes gibi onu da henüz yüzde 100 hazır görmediği, önceki basın toplantılarında zaten açıkça ortaya çıkmıştı. Milli takım teknik direktörü, ona forma şansı vereceğinin kesinliği olmamasına rağmen olası bir milliyet değişikliği ihtimaline kapıyı kapattı ve bugün bile “İtalya seviyesinde” olabilmesi için daha fazla süre bulması gerektiğinin altını çizdi.

    “Inacio’nun ‘bizden’ olması ve başka bir formayla başka bir yere gitmeyi düşünmemesi için maçlarda oynamaya ihtiyacı olan bir çocuk olduğunu biliyorum. Ama bence o zaten... bağlı, çünkü İtalya ile bütün alt yaş kategorilerinde oynadı. Onun hemen sahaya çıkıp oynayabileceğini düşünürsek, bu yanlış olur, çünkü ona zaman vermek gerekiyor: fiziksel olarak da gelişmesi gereken bir çocuk. Ama önemli özellikleri var.”

  • Şimdi ne olacak?

    Sonunda Inacio’ya şans gelmedi. Vergara’nın son bölümde yaşadığı sakatlık ve Scamacca’nın yerine Pio Esposito’nun oyuna alınması, “anti-kapma” açısından da çift anlam taşıyacak olan o ilk maç “hediyesi”nin kapılarını kapattı. Nitekim Samuele’nin, Napoli ve Atalanta başta olmak üzere çeşitli takımlarda forma giyen eski Brezilyalı forvet Inacio Pia’nın oğlu olduğu unutulmamalı.

    Resmî bir maçta ilk kez forma giymemesi durumunda (ki bu, önümüzdeki 3 yıl için bir engel oluşturacaktı) Brezilya, Carlo Ancelotti’nin çalıştırdığı millî takımdan gelecek bir davete yanıt vermesi için forveti hâlâ ikna edebilir. Mancini “bağlılık”tan söz etti ve gerçekten de genç oyuncu her zaman İtalya’nın formasını giymeyi hayal ettiğini söyledi, ancak en azından kâğıt üzerinde bugün itibarıyla bir kapma ihtimali hâlâ mümkün görünüyor.

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