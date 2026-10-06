Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Türkiye'ye karşı bu kez sahasında aldığı 3-1'lik bir başka galibiyetle gelişim yolculuğunu sürdürdü ve İtalya'yı Nations League'de çeyrek finale yükselme yarışının tam içinde tuttu. Uzun milli ara dönemindeki üst üste 4 maçlık zorlu fikstürü noktalayan bu karşılaşmada birçok oyuncu süre ve forma şansı buldu. İtalya Teknik Direktörü'nün kadrosunda yer alan isimler arasında, İtalya Milli Takımı'na aday gösterilen en genç ve en çok konuşulan yeteneklerden biri olan Samuele Inacio'nun mavi formayla ilk kez sahaya çıkıp çıkmayacağı büyük merak konusuydu.

Ancak 2008 doğumlu forvet, 4 maçta yalnızca bu akşamki Türkiye karşılaşmasında bir kez kadroya girdi ama sahada sıfır dakika aldı ve "kapma girişimini önleyecek" ilk maçına çıkamadı. Peki şimdi ne olacak?