İtalya'da Mancini, Cisse'nin santrfor oynadığı 4-3-3'ü deniyor

Savunma hattının önünde oyun kurucu rolünü Tonali, Ricci ve genç Cassano dönüşümlü olarak üstlendi. Hücum hattına gelince, Sportmediaset'in aktardığına göre, 4-3-3 dizilişinde bir başka yenilik olarak Milanlı Cisse, Pio Esposito ve Scamacca ile dönüşümlü olarak santrforda görev yaptı. Bugünkü antrenman seyircilere açık yapıldı; yarın öğleden sonraki antrenman ise tamamen kapalı olacak.