İtalya'da Mancini, Cisse'nin santrfor oynadığı 4-3-3'ü deniyor

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya Milli Takımı, bugün öğleden sonra Coverciano'da antrenman yaptı. Yağmur altında gerçekleşen antrenman, perşembe akşamı Milano'da Fransa'ya ve pazar günü Brüksel'de Belçika'ya karşı oynanacak iki Nations League maçı öncesinde yapıldı.
Roberto Mancini yönetimindeki grup, ısınma hareketlerinin ardından ikiye ayrıldı. Dün ilk 11'de oynayan bazı futbolcular salona geçerken diğerleri sahada kaldı. Sahada kalanlar arasında Kayode, Palestra, Scalvini, ilk kez milli takımda yer alan Palma, Gatti, Ghilardi ve Ahanor vardı.