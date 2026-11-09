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Alphadjo CisseGetty
Gianluca Minchiotti
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İtalya'da Mancini, Cisse'nin santrfor oynadığı 4-3-3'ü deniyor

İtalya
İtalya - Fransa
Fransa
UEFA Nations League A

İtalya, Fransa ve Belçika maçları öncesinde Coverciano'da yağmur altında antrenman yaptı.

Gelecek maçlar
ITA

ITA

UEFA Nations League A

12 Kas 2026

FRA

FRA

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya Milli Takımı, bugün öğleden sonra Coverciano'da antrenman yaptı. Yağmur altında gerçekleşen antrenman, perşembe akşamı Milano'da Fransa'ya ve pazar günü Brüksel'de Belçika'ya karşı oynanacak iki Nations League maçı öncesinde yapıldı.

Roberto Mancini yönetimindeki grup, ısınma hareketlerinin ardından ikiye ayrıldı. Dün ilk 11'de oynayan bazı futbolcular salona geçerken diğerleri sahada kaldı. Sahada kalanlar arasında Kayode, Palestra, Scalvini, ilk kez milli takımda yer alan Palma, Gatti, Ghilardi ve Ahanor vardı.

  • Savunma hattının önünde oyun kurucu rolünü Tonali, Ricci ve genç Cassano dönüşümlü olarak üstlendi. Hücum hattına gelince, Sportmediaset'in aktardığına göre, 4-3-3 dizilişinde bir başka yenilik olarak Milanlı Cisse, Pio Esposito ve Scamacca ile dönüşümlü olarak santrforda görev yaptı. Bugünkü antrenman seyircilere açık yapıldı; yarın öğleden sonraki antrenman ise tamamen kapalı olacak.

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Gelecek maçlar
ITA

ITA

UEFA Nations League A

12 Kas 2026

FRA

FRA