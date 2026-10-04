İtalya'da Kean, Türkiye maçında olmayacak: kamptan ayrıldı

Moise Kean, Roberto Mancini'nin kullanımında olmayacak ve Como'yu da endişelendiriyor. İtalyan forvet, Bologna'nın İtalya Milli Takımı'na tahsis edilen Casteldebole'deki merkezindeki milli takım kampında takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmana çıkmadı.
Ve Sky Sport'un aktardığına göre, ilk etapta yarın İtalya'nın yine Bologna'da Dall'Ara'da Türkiye ile karşılaşacağı maç öncesinde durumu şüpheli olarak değerlendirilse de, sonunda İtalya Futbol Federasyonu onu serbest bırakıp kamptan ayrılmasına karar verdi.