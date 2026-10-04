İtalya'da Kean, Türkiye maçında olmayacak: kamptan ayrıldı

Moise Kean bugün antrenmana çıkmadı ve son günlerde aldığı, hâlâ da kendisini rahatsız eden sert darbenin etkilerini atlatamadığı için kenarda kaldı. Bu nedenle fiilen forma giyemeyecek durumda ve sonuç olarak Mancini, takım arkadaşlarından önce serbest bırakılmasına karar vererek bugün kamptan ayrılmasını sağladı.