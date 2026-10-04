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Moise Kean ItaliaGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

İtalya'da Kean, Türkiye maçında olmayacak: kamptan ayrıldı

İtalya
M. Kean
İtalya - Türkiye
Türkiye
UEFA Nations League A
Como

İtalyan forvet, son günlerde aldığı darbenin ardından henüz iyileşmedi.

Moise Kean, Roberto Mancini'nin kullanımında olmayacak ve Como'yu da endişelendiriyor. İtalyan forvet, Bologna'nın İtalya Milli Takımı'na tahsis edilen Casteldebole'deki merkezindeki milli takım kampında takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmana çıkmadı.

Ve Sky Sport'un aktardığına göre, ilk etapta yarın İtalya'nın yine Bologna'da Dall'Ara'da Türkiye ile karşılaşacağı maç öncesinde durumu şüpheli olarak değerlendirilse de, sonunda İtalya Futbol Federasyonu onu serbest bırakıp kamptan ayrılmasına karar verdi.


  • KEAN’IN NESİ VAR

    Moise Kean bugün antrenmana çıkmadı ve son günlerde aldığı, hâlâ da kendisini rahatsız eden sert darbenin etkilerini atlatamadığı için kenarda kaldı. Bu nedenle fiilen forma giyemeyecek durumda ve sonuç olarak Mancini, takım arkadaşlarından önce serbest bırakılmasına karar vererek bugün kamptan ayrılmasını sağladı.

  • Mancini'nin alternatifleri

    Kean'ın yokluğunda teknik direktör Roberto Mancin, Türkiye karşısında ilk 11'de çeşitli yeniliklere gidebilir. Pio Esposito'yu dinlendirip Scamacca'ya yer verme fikri sürüyor, ancak onun iki yanında hem Daniel Maldini hem de Cambiaghi sahaya çıkabilir.

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