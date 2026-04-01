Gazzetta dello Sport: "Kabus devam ediyor: İtalya, öncekilerden daha da kötü olan üçüncü kıyametini yaşıyor. İtalya şok ve felaket hissini yitirmiş durumda. Dünya Kupası'na katılamamak artık normal hale geliyor. Bir sonraki Dünya Kupası'ndan ancak 2030 yılında, son katılımımızdan 16 yıl sonra söz edilebilecek. Bütün bir nesil, İtalya'yı Dünya Kupası'nda hiç görmeden büyüyor."

Corriere dello Sport: "Dünya Kupası'nı kaçırmak sadece bir fiyasko değil, bütün bir sistemin çöküşü, yapısal bir kriz. Bu utanç, tüm projenin temellerinin sağlam olmadığını gösteriyor. Bütün mekanizma artık işlemiyor. Bu yenilgi, İtalyan futbolunun örgütsel ve sosyal sorunlarını ortaya koyuyor."

Corriere della Sera: "İtalya Dünya Kupası elemelerini kaçırdı ve bu sefer sekiz ve dört yıl önce hüküm süren öfke ve şaşkınlık bile yok. Artık sadece boyun eğme ve keder var, sadece Gattuso'nun gözyaşları. Bu arada gençlerimiz, Dünya Kupası'nda Azzurri'yi hatırlamadan büyüyen ilk İtalyan nesli olacak. Sinner ve Antonelli ile kendimizi avutuyoruz, ama bu aynı şey değil."