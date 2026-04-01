İtalya yas tutuyor. Dört kez dünya şampiyonu olan takım, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finallerine katılamadı. Ülkedeki medya şokta. Bir özet.
"İtalya cehennemde!" Bir sonraki Dünya Kupası fiyaskosu "ulusal bir utanç" niteliğinde
Gazzetta dello Sport: "Kabus devam ediyor: İtalya, öncekilerden daha da kötü olan üçüncü kıyametini yaşıyor. İtalya şok ve felaket hissini yitirmiş durumda. Dünya Kupası'na katılamamak artık normal hale geliyor. Bir sonraki Dünya Kupası'ndan ancak 2030 yılında, son katılımımızdan 16 yıl sonra söz edilebilecek. Bütün bir nesil, İtalya'yı Dünya Kupası'nda hiç görmeden büyüyor."
Corriere dello Sport: "Dünya Kupası'nı kaçırmak sadece bir fiyasko değil, bütün bir sistemin çöküşü, yapısal bir kriz. Bu utanç, tüm projenin temellerinin sağlam olmadığını gösteriyor. Bütün mekanizma artık işlemiyor. Bu yenilgi, İtalyan futbolunun örgütsel ve sosyal sorunlarını ortaya koyuyor."
Corriere della Sera: "İtalya Dünya Kupası elemelerini kaçırdı ve bu sefer sekiz ve dört yıl önce hüküm süren öfke ve şaşkınlık bile yok. Artık sadece boyun eğme ve keder var, sadece Gattuso'nun gözyaşları. Bu arada gençlerimiz, Dünya Kupası'nda Azzurri'yi hatırlamadan büyüyen ilk İtalyan nesli olacak. Sinner ve Antonelli ile kendimizi avutuyoruz, ama bu aynı şey değil."
Dünya Kupası fiyaskosu: "İtalya bitmek bilmeyen bir kabusa gömülüyor"
La Repubblica: "Ulusal bir utanç! Berlin'deki Dünya Kupası zaferinden 20 yıl sonra Gattuso dramatik bir rezaletle karşı karşıya kaldı. Bu trajedi artık İtalya için bir alışkanlık haline geldi. Bu yenilgi bir projenin başarısızlığı değil, projenin tamamen yokluğudur. Ne kadar çok sermayenin boşa harcandığını gösteriyor."
La Stampa: "Felaket! Berlin'deki Dünya Kupası gecesinden bu yana Azzurri bir yenilgiyi bir diğerinin ardından yaşadı. İtalya'nın çöküşü rutin hale geldi ve İtalyan futbolunun bitmeyen krizinin bir ifadesi. İtalya kimliksiz oynuyor ve elenmeyi hak etti."
Il Messaggero: "İtalya cehennemde. Azzurri yeni bir acımasız aşağılanma yaşıyor. Üçüncü kez üst üste Dünya Kupası'nı sadece seyirci olarak izleyecek olan bir ülkenin yüzüne atılmış bir yumruk. Küçük Bosna kutlama yapıyor ve bu zaferi sonuna kadar hak etti. İtalya bitmeyen bir kabusa batıyor."