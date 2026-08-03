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İspanya ve Arjantin'in bununla ne ilgisi var? Ancelotti Brezilya'da kapsamlı bir devrime öncülük ediyor

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C. Ancelotti
Brezilya
Dünya Kupası
Vinicius Junior
Raphinha
İspanya
Arjantin
Brezilya

2026 Dünya Kupası'nın perdesi kapanıp erken elenmenin şokunu atlatan Brezilya, yeniden işbaşı yaptı.

As gazetesi, hazırladığı bir raporda, Brezilya Federasyonu'nun İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ile iş birliği içinde, yeni döngünün başlangıcıyla birlikte kapsamlı bir devrim başlatmaya hazırlandığını belirtti. 

Eski muhafızlar, yerlerini yavaş yavaş yeni bir kuşağa bırakacak; Samba ekibinin yeni liderlerinin ise önümüzdeki eylül ayından itibaren, gelecek milli takım arası döneminde sorumluluklarını üstlenmesi bekleniyor.

Görev kolay olmayacak; zira Brezilya Milli Takımı en düşük seviyesine geriledi ve neredeyse temellerden başlayan derin bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyuyor. Ancak Ancelotti bu göreve hazır.

Brezilya'nın planı, Ancelotti'nin A Milli Takım'ın teknik kadrosunun başında kalması yönünde. Bu nedenle Dünya Kupası öncesinde ve sonrasında kendisine 2030 yılına kadar uzanan bir sözleşmeyle güven tazelendi.

Bunun nedeni, geçmişteki hatalarından ders aldığını vurgulayan Brezilya Federasyonu'nun istikrarı anahtar olarak görmesi ve İtalyan teknik direktörün projesini sürdürmek, daha doğrusu tam ve nihai biçimde hayata geçirmek istemesi.

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Samba'nın yeni muhafızları

    2026 Dünya Kupası'nda forma giyen 26 oyuncudan yalnızca 20 kadarı, önümüzdeki dönemin gelişmelerine bağlı olarak millî takımdaki yolculuğunu sürdürecek. Zira Neymar, Casemiro, Danilo, Weverton, Alex Sandro ve Fabinho'nun millî takımı bıraktığı kesinleşti.

    Liverpool efsanesinin yerine geçecek net bir isim bulunmaması nedeniyle Alisson ve Ederson'un geleceğine, ayrıca savunma hattındaki Marquinhos'a dair belirsizlik hâlâ sürüyor.

    Şu an itibarıyla Carlo Ancelotti'nin projesinin temel dayanağı net görünüyor: Éder Militão, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Raphinha ve Vinícius Júnior'dan oluşan beşli.

    Plan, Marquinhos'un ayrılmasının ardından, bizzat Ancelotti'nin onayıyla orta vadede kaptanlık pazubandını Bruno Guimarães'e vermek yönünde. Raphinha ve Vinícius ise sırasıyla ikinci ve üçüncü kaptan olacak.

    Yeni Brezilya millî takımı bu beşli üzerine inşa edilecek. Teknik ekip ayrıca Ancelotti'nin projesini desteklemek için en üst seviyelerde tecrübeye sahip oyuncular arıyor. İlk listeye şu isimler dahil edildi: Bremer, Matheus Cunha, Igor Thiago, João Pedro, Ederson, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli ve Wesley. Bunların yanı sıra Savinho ve Yan Couto'nun en iyi formlarına dönmesi bekleniyor.

    Yaş ortalaması 26 olan Brezilya Federasyonu, bu oyuncuların bir adım öne çıkmasını ve yeni kaptanların gelecek nesle liderlik etmesine yardımcı olmasını umuyor.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Brezilya'nın yeni yüzleri

    Brezilya, Estêvão, Ryan, André Santos, Vitor Reis ve Endrick liderliğindeki yeni nesle büyük umutlar bağlıyor.

    Brezilya Futbol Federasyonu, bu oyuncuları yakın gelecekte Ancelotti'nin planlarına kademeli olarak dahil etmek, hatta onlara beklenenden daha erken kilit roller vermek istiyor; özellikle de Palmeiras akademisinin iki yeteneği Estêvão ve Endrick'e.

    Bazı şüpheler devam etse de federasyon, Norveç karşısında alınan yenilginin ardından Endrick'in yaşadığı gibi onları erken bir baskıya maruz bırakmak istemiyor; ancak aynı zamanda samba futbolunun geleceğinin onların ayaklarında olacağını düşünüyor.

    Üstelik konu yalnızca onlarla sınırlı değil. Geçen sezon boyunca Brezilya Futbol Federasyonu, projeye dahil olmaya aday çok sayıda oyuncunun gelişimini yakından takip etti. Bunların arasında bu yaz Borussia Dortmund'a transfer olan Kauã Prates, Sousa (Tottenham), Arthur (Bayer Leverkusen), Kevin (Fulham), Alisson Santos (Napoli) ve Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) yer alıyor.

    Gabriel Mec, Eduardo Conceição, Deivid, Zé Lucas, Ruan Pablo, Vitinho, André ve Breno Bidon gibi hâlâ Brezilya Ligi'nde forma giyen oyuncuları da unutmamak gerekiyor.

  • ancelotti(C)Getty Images

    Kapsamlı bir yeniden yapılanma ve belirlenmiş hedefler

    Ancelotti'nin talebi üzerine Brezilya Futbol Federasyonu, alt yaş kategorileri sektöründe kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecini başlattı.

    Hedef, oyuncuların A Milli Takım'a geçişini kolaylaştırmak amacıyla tüm yaş grubu milli takımlarında ortak bir oyun anlayışı ve taktik sistemi benimsemek; ayrıca yaş kademelerini atlayarak İtalyan teknik direktörün yönetimindeki A Milli Takım'a doğrudan çağrılabilecek yetenekleri takip etmek.

    Brezilya Futbol Federasyonu gerçekçi olmak istiyor; zira bir gecede kupalar için rekabet edebilmek, özellikle 2019 Copa America zaferinden bu yana yaklaşık 7 yıldır herhangi bir şampiyonluk kazanılamamışken, hayalden öteye geçmiyor.

    2028 Copa America, bu yeni nesil için ilk gerçek sınav olacak. Federasyon içinde Güney Amerika şampiyonluğu unvanının geri kazanılmasını talep eden sesler bulunsa da, yine aynı gerçekçi yaklaşıma dönüldüğünde, yetkililer beklenti çıtasını abartılı bir şekilde yükseltmek istemiyor.

    Brezilya Milli Takımı, zirveye dönüş için İspanya ve Arjantin tecrübelerini örnek alıyor; bu iki milli takım da büyük düşüş dönemleri yaşamış ve zirveye dönmeden önce yıllarca süren uzun soluklu bir proje aracılığıyla kendilerini yeniden inşa etmek zorunda kalmışlardı.

    Brezilya bu yolu tekrarlamak istiyor; öncelikle bireysel yıldızlara bağımlılığı aşan güçlü bir kadro kurmak için, ikinci olarak da ülkedeki futbolun doğası buna yardımcı olmadığı için. Zira medya ve taraftarlar sabırlı davranmıyor ve federasyon bu kültürü değiştirmeyi amaçlıyor.

    Samir Xaud'un Brezilya Futbol Federasyonu başkanlığını devralmasından bu yana en önemli hedeflerinden biri, hakemliğin profesyonelleştirilmesi, Brezilya Futbol Federasyonu Antrenör Akademisi'nin kurulması ve benzeri projeler aracılığıyla federasyonun ve Brezilya futbolunun yapısını modernize etmek oldu. Bunu yaparken de İspanya Futbol Federasyonu'nun bu yüzyılın başında uyguladığı başarı modelinden ilham aldı.

    Brezilya, Dünya Kupası unvanını geri kazanmak istiyorsa yol, kendini yeniden keşfetmekten geçiyor. Altıncı dünya kupası ise çabuk gelmeyecek; aksine uzun bir çalışmaya ve sabra ihtiyaç duyuyor. 2030 Dünya Kupası unvanı için verilecek gerçek mücadele ise tüm projenin en büyük hedefi olacak.

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