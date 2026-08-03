İspanya ve Arjantin'in bununla ne ilgisi var? Ancelotti Brezilya'da kapsamlı bir devrime öncülük ediyor

2026 Dünya Kupası'nın perdesi kapanıp erken elenmenin şokunu atlatan Brezilya, yeniden işbaşı yaptı.

As gazetesi, hazırladığı bir raporda, Brezilya Federasyonu'nun İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ile iş birliği içinde, yeni döngünün başlangıcıyla birlikte kapsamlı bir devrim başlatmaya hazırlandığını belirtti.

Eski muhafızlar, yerlerini yavaş yavaş yeni bir kuşağa bırakacak; Samba ekibinin yeni liderlerinin ise önümüzdeki eylül ayından itibaren, gelecek milli takım arası döneminde sorumluluklarını üstlenmesi bekleniyor.

Görev kolay olmayacak; zira Brezilya Milli Takımı en düşük seviyesine geriledi ve neredeyse temellerden başlayan derin bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyuyor. Ancak Ancelotti bu göreve hazır.

Brezilya'nın planı, Ancelotti'nin A Milli Takım'ın teknik kadrosunun başında kalması yönünde. Bu nedenle Dünya Kupası öncesinde ve sonrasında kendisine 2030 yılına kadar uzanan bir sözleşmeyle güven tazelendi.

Bunun nedeni, geçmişteki hatalarından ders aldığını vurgulayan Brezilya Federasyonu'nun istikrarı anahtar olarak görmesi ve İtalyan teknik direktörün projesini sürdürmek, daha doğrusu tam ve nihai biçimde hayata geçirmek istemesi.