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İspanya ile Fas arasındaki mücadele kritik: İspanya köklü bir Dünya Kupası lanetini kırabilecek mi?

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İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
Portekiz - İspanya
Portekiz
Fransa - Fas
Fransa
Fas
İspanya
Arjantin
ABD
Portekiz
Fransa
Fas

İspanyollar Brezilya'nın izinden gidebilir mi?

İspanya, finalde Arjantin'i mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nı kaldırır kaldırmaz, göz kamaştıran mevcut neslin, birçok Dünya Kupası şampiyonunun başaramadığı tarihi bir sınavı geçme kabiliyetine dair tartışmalar başladı.

İspanya Millî Takımı, Dünya Kupası şampiyonluğunu başarıyla savunmayı hayal ediyor. Bu, altmış yılı aşkın süredir gerçekleşmemiş bir başarı ve aynı zamanda Fas'la yaşanacak, önemi bundan aşağı kalmayan başka bir mücadeleyle de bağlantılı olabilir.

  • 1962'den beri süren lanet

    Tarihe bakıldığında İspanya'ya pek fazla güven vermediği görülüyor; zira Dünya Kupası'nı elinde tutmayı başaran son takım, 1958 ve 1962 turnuvalarında şampiyonluğa ulaşan Brezilya olmuştu. Ondan önce ise bu başarıyı ilk kez elde eden İtalya, 1934 ve 1938 kupalarını kazanmıştı.

    O günden bu yana şampiyonluğu savunma görevi, dünya futbolunun en zor mücadelelerinden birine dönüştü.

    Arjantin, 1990 Dünya Kupası'nda buna yaklaştı; 1986 şampiyonluğunu taşırken Diego Maradona liderliğinde finale çıktı, ancak Batı Almanya'ya yenildi.

    Ardından 1998'de Brezilya, 1994 turnuvasının şampiyonu olarak finale ulaştı, ancak Fransa karşısında 3-0'lık skorla mağlup oldu.

    Katar 2022'de ise Fransa, 2018 şampiyonu olarak finale çıkarak tarihe geçmeye bir maç kala yaklaşmıştı, ancak turnuva tarihinin en büyük finallerinden birinin ardından Arjantin'e penaltı atışları sonucunda yenildi.

    2022 şampiyonu Arjantin ise 2026 Dünya Kupası'nda aynı senaryoyu tekrarlayarak üst üste ikinci kez finale ulaştı, fakat bu kez karşısında yine İspanya'yı buldu ve 1-0 mağlup oldu.

    Böylece 1962 Brezilya'sı, Dünya Kupası'nı elinde tutmayı başaran son takım olarak kalmaya devam etti. İspanya ise 60 yılı aşkın süredir tüm şampiyonların başaramadığı bir hedefin peşinde 2030 Dünya Kupası'na giriyor.

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  • Fas ile rekabet dengeleri değiştirebilir

    Ancak İspanya'nın karşılaştığı meydan okuma, yalnızca şampiyon unvanının lanetiyle mücadeleyle sınırlı değil.

    Fas, İspanya ve Portekiz'in 2030 Dünya Kupası'na ortak ev sahipliği yapacağı bu dönemde, FIFA final maçına ev sahipliği yapacak stadın kimliğini henüz belirlemiş değil. Bu dosya, son aylarda Madrid ile Rabat arasında bariz bir rekabetin merkezine dönüştü.

    İspanya finalin Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanması konusunda ısrarcıyken, Fas dünyanın en büyük statlarından biri olması beklenen ve Fas dosyasının en dikkat çekici güç unsurlarından biri olarak görülen Kazablanka'daki yeni II. Hasan Stadı dosyasını güçlü bir şekilde öne sürüyor.

    Dosya ortak bir proje olarak sunulsa da, Dünya Kupası'nın yüzüncü yıl edisyonundaki en önemli maçın taşıdığı sembolik ve tarihi değer göz önüne alındığında, final için verilen rekabet üç ortak arasındaki en hassas dosyalardan biri haline geldi.

  • İspanya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan öfkeli mesaj

    Rekabetin kızıştığı, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan'ın açıklamalarında net biçimde ortaya çıktı. Louzan, Fas'ın finale ev sahipliği yapma şansının arttığını öne süren raporları reddetti.

    Louzan, bu ayın 15 Temmuz'unda yaptığı son açıklamalarda "2030 Dünya Kupası organizasyonuna İspanya liderlik ediyor" dedi ve bu role yönelik şüphelere duyduğu öfkeyi dile getirerek, bu tür haberlerin gündeme getirilmesinin ortak dosyayı zayıflattığını ve organizatör ülkelere hizmet etmediğini ekledi.

    Ayrıca Fas dosyasına ilişkin söylemlerin yükselme zamanlamasına da şaşırdığını belirtti; bunun İspanya ve Fas milli takımlarının 2026 Dünya Kupası'na katılımıyla aynı döneme denk geldiğine, bunun da 2030 finali etrafındaki medya rekabetini yeniden alevlendirdiğine dikkat çekti.

    İspanya Futbol Federasyonu Başkanı, mesajında ülkesinin turnuvanın organizasyon projesine liderlik ettiğinin altını çizdi; bu da Madrid'in final maçına ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığına açık bir işaretti.

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  • İspanya için bu final neden ayrı bir öneme sahip?

    Eğer İspanya 2030 Dünya Kupası finaline ulaşmayı başarırsa, maçın Madrid'de oynanması, milli takıma şampiyonluğu koruma başarısını gerçekleştirme ve 1962 Brezilya'sının izinden gitme yolunda ekstra bir avantaj sağlayabilir.

    Ancak final ev sahipliği yarışını Fas kazanırsa, İspanya bu ayrıcalığı kaybedecek ve finale ulaşması halinde turnuvanın en önemli maçını kendi topraklarının dışında oynamak zorunda kalacak.

    Bu nedenle İspanyol yetkililer, final ev sahipliği dosyasına yalnızca organizasyonel bir mesele olarak değil, sportif ve moral boyutları da olabilecek bir unsur olarak bakıyor olabilir.

  • Fas tarihi hayaline sıkı sıkıya tutunuyor

    Buna karşılık Fas, yüzüncü yıl edisyonunun finaline ev sahipliği yapmanın, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nı düzenleme hakkını kazanmasıyla sonuçlanan yoğun girişimlerin bir taçlandırması olacağını düşünüyor.

    Fas'ın dosyası, mimari ve sportif bir simge olarak tasarlanan ve Krallık'a finale ev sahipliği yarışında güçlü bir koz veren Kazablanka'daki yeni II. Hassan Stadı'na bel bağlıyor.

    Ayrıca Fas Millî Takımı'nın son yıllarda gerek dünya gerekse kıta düzeyinde elde ettiği tarihî başarı, Krallık'ın yüzüncü yıl edisyonu tarihinin en önemli maçına sahne olması yönündeki Fas hırsını güçlendirdi.

  • Tarihin laneti ile organizasyon mücadelesi arasında

    2026'da İspanya, Arjantin'in Dünya Kupası'nı elinde tutmasını engelleyen milli takım olmuştu; 2030'da ise kendisini denklemin diğer tarafında bulacak.

    1962'de Brezilya'dan bu yana bütün dünya şampiyonlarının önüne geçilemez bir şekilde takıldığı bir lanetle yüzleşmenin yanı sıra, Madrid turnuva öncesi en önemli mücadelelerden birini de yakından takip edecek: finale ev sahipliği yapma mücadelesini.

    Bu mücadele dünya şampiyonunun kimliğini belirlemeyebilir, ancak finale ulaşması halinde İspanyollara en önemli maçta moral ve taraftar üstünlüğü sağlayabilir.

    İşte bu yüzden, İspanya ile Fas arasındaki çekişme artık kapanış gecesine ev sahipliği yapacak bir stadyum seçmekle sınırlı kalmıyor; 2030 Dünya Kupası'nın genel tablosunun bir parçası hâline geldi ve belki de İspanya'nın, Dünya Kupası tarihinin en köklü lanetlerinden birini kırma hayalini -dolaylı biçimde de olsa- etkileyebilecek etkenlerden biri oldu.

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