Tarihe bakıldığında İspanya'ya pek fazla güven vermediği görülüyor; zira Dünya Kupası'nı elinde tutmayı başaran son takım, 1958 ve 1962 turnuvalarında şampiyonluğa ulaşan Brezilya olmuştu. Ondan önce ise bu başarıyı ilk kez elde eden İtalya, 1934 ve 1938 kupalarını kazanmıştı.

O günden bu yana şampiyonluğu savunma görevi, dünya futbolunun en zor mücadelelerinden birine dönüştü.

Arjantin, 1990 Dünya Kupası'nda buna yaklaştı; 1986 şampiyonluğunu taşırken Diego Maradona liderliğinde finale çıktı, ancak Batı Almanya'ya yenildi.

Ardından 1998'de Brezilya, 1994 turnuvasının şampiyonu olarak finale ulaştı, ancak Fransa karşısında 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Katar 2022'de ise Fransa, 2018 şampiyonu olarak finale çıkarak tarihe geçmeye bir maç kala yaklaşmıştı, ancak turnuva tarihinin en büyük finallerinden birinin ardından Arjantin'e penaltı atışları sonucunda yenildi.

2022 şampiyonu Arjantin ise 2026 Dünya Kupası'nda aynı senaryoyu tekrarlayarak üst üste ikinci kez finale ulaştı, fakat bu kez karşısında yine İspanya'yı buldu ve 1-0 mağlup oldu.

Böylece 1962 Brezilya'sı, Dünya Kupası'nı elinde tutmayı başaran son takım olarak kalmaya devam etti. İspanya ise 60 yılı aşkın süredir tüm şampiyonların başaramadığı bir hedefin peşinde 2030 Dünya Kupası'na giriyor.