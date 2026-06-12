İspanya Dünya Kupası'nı kazanırsa: Marc Cucurella çılgın bir dövme yaptıracağını duyurdu

Cucurella şimdiden dövme yaptıracağı bir bölgeye bile karar vermiş durumda: pazı kası. Chelsea'nin profesyonel futbolcusu, Dünya Kupası'nın Avrupa Şampiyonası'ndan daha büyük bir turnuva olduğunu ve kalıcı bir hatıra bırakmayı hak ettiğini vurguladı. "Buna katılıyorum," diyerek yaptığı açıklamaya atıfta bulundu.

Cucurella, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasının ardından da vücuduna bir "güzelleştirme" yapmıştı. İngiltere'yi 2-1 yenerek kazandıkları finalin ardından, eskiden kahverengi olan buklelerini kırmızıya boyatmıştı.