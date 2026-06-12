Zira İspanya'nın ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvada Dünya Kupası'nı kazanması durumunda, 27 yaşındaki oyuncu çılgın bir söz verdi: "Luis de la Fuente'nin yüzünü küçük bir dövme olarak yaptırabilirim," diye Radio Cope'da açıkladı.
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İspanya Dünya Kupası'nı kazanırsa: Marc Cucurella çılgın bir dövme yaptıracağını duyurdu
Cucurella şimdiden dövme yaptıracağı bir bölgeye bile karar vermiş durumda: pazı kası. Chelsea'nin profesyonel futbolcusu, Dünya Kupası'nın Avrupa Şampiyonası'ndan daha büyük bir turnuva olduğunu ve kalıcı bir hatıra bırakmayı hak ettiğini vurguladı. "Buna katılıyorum," diyerek yaptığı açıklamaya atıfta bulundu.
Cucurella, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasının ardından da vücuduna bir "güzelleştirme" yapmıştı. İngiltere'yi 2-1 yenerek kazandıkları finalin ardından, eskiden kahverengi olan buklelerini kırmızıya boyatmıştı.
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Cucurella, DFB için bir kabusa dönüşüyor ve acımasızca yuhalanıyor
Bundan önce Cucurella, çeyrek finalde Almanya milli takımıyla oynanan maçta Jamal Musiala'nın ceza sahası içindeki şutuna eliyle dokunduğu için Alman taraftarların gözünden düşmüştü; ancak hakem Anthony Taylor penaltı kararı vermedi. UEFA daha sonra bunun açık bir hatalı karar olduğunu kabul etmişti. Bunun üzerine Almanya'da oynanan maçlarda Cucurella, ev sahibi taraftarlar tarafından defalarca acımasızca yuhalandı.
İspanya, önümüzdeki Pazartesi günü Yeşil Burun Adaları ile ilk Dünya Kupası maçını oynayacak (18.00 / ARD ve MagentaTV). H Grubu'ndaki diğer rakipler Suudi Arabistan ve Uruguay.