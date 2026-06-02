Getty Images Sport
Çeviri:
İspanya, Dünya Kupası için resmi forma numaralarını açıkladı; Lamine Yamal 19 numaralı formayı giyecek
İspanya, Dünya Kupası öncesinde forma numaralarını açıkladı
İspanya, yaklaşan Dünya Kupası kadrosundaki forma numaralarını resmen açıkladı; Yamal, Barcelona’da ün kazandığı 19 numaralı formayı korumaya devam edecek. La Roja’nın ikinci dünya şampiyonluğunu hedeflediği bu turnuvada, genç yıldız ilk Dünya Kupası macerasında bu numarayı giyecek.
Duyurunun en çok konuşulan konusu, Gavi'ye 9 numaralı formayı verme kararı oldu. Geleneksel olarak santrforlarla özdeşleşen bu numara, daha önce Fernando Torres ve Alvaro Morata gibi oyuncular tarafından giyilmişti. Bu numaranın bir orta saha oyuncusuna verilmesi, taraftarlar arasında hemen tartışmalara yol açtı.
Diğer yandan, Dani Olmo'ya 10 numaralı forma verilirken, Nico Williams 17 numarayı, Mikel Oyarzabal ise 21 numarayı giyecek. Kaleci pozisyonunda David Raya 1 numaralı formayı alırken, Unai Simon'a 23 numara tahsis edildi.
- Getty Images
Taraftarlar İspanya'nın alışılmadık seçimlerini sorguluyor
Tepkilerin büyük bir kısmı Gavi’nin 9 numaralı formayı almasına odaklandı. Birçok taraftar, bu numaranın orta saha oyuncusu yerine tanınmış bir forvetle özdeşleşmesi gerektiğini savunarak sosyal medyada bu kararı eleştirdi.
Diğer taraftarlar ise İspanya'nın alışılmadık forma numarası sistemine dikkat çekerek, kilit rol oynaması beklenen birçok oyuncuya geleneksel 1-11 aralığı yerine daha yüksek numaraların verildiğini belirtti.
De la Fuente, İspanya'nın şansına dair iyimserliğini koruyor
Kadro numaralarının açıklanması, turnuva öncesinde İspanya kampında artan özgüvenin ortasında gerçekleşti. Baş antrenör Luis de la Fuente, takımının şansını açıkça desteklerken, aynı zamanda temkinli olunması gerektiğini vurguladı.
De la Fuente gazetecilere, "Favori olsak da temkinli olmalıyız" dedi. "Ayaklarımızı yere sağlam basmalıyız. Bundan kaçınmıyorum, biz favoriyiz, ancak İngiltere veya Fransa kadar favoriyiz."
- Getty Images Sport
İspanya turnuva mücadelesine hazırlanıyor
İspanya, tüm dikkatini Dünya Kupası’na vermeden önce Irak ve Peru ile oynayacağı hazırlık maçlarıyla hazırlıklarına devam edecek. De la Fuente’nin takımı, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile birlikte H Grubu’nda yer alıyor. Forma numarası tartışmasının kısa sürede sönmesi pek olası görünmüyor, ancak İspanya turnuvanın favorileri arasındaki yerini haklı çıkarmaya çalışırken, dikkatler yakında sahadaki performanslara yönelecek.
İspanya kadro numaraları:
Numara
Oyuncu
Pozisyon
1
David Raya
GK
2
Marc Pubill
ST
3
Alejandro Grimaldo
Sol Bek
4
Eric Garcia
CB
5
Marcos Llorente
Sağ Bek
6
Mikel Merino
Orta Saha
7
Ferran Torres
CF
8
Fabian Ruiz
CM
9
Gavi
Orta Saha
10
Dani Olmo
AM
11
Yeremy Pino
RW
12
Pedro Porro
Sağ Bek
13
Joan Garcia
GK
14
Aymeric Laporte
ST
15
Alex Baena
Sol kanat
16
Rodri
DM
17
Nico Williams
Sol kanat
18
Martin Zubimendi
DM
19
Lamine Yamal
Sağ kanat
20
Pedri
Orta Saha
21
Mikel Oyarzabal
CF
22
Pau Cubarsi
CB
23
Unai Simon
GK
24
Marc Cucurella
Sol Bek
25
Victor Munoz
Sol kanat
26
Borja Iglesias
CF