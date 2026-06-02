Spain v Serbia - International Friendly
Yosua Arya

Çeviri:

İspanya, Dünya Kupası için resmi forma numaralarını açıkladı; Lamine Yamal 19 numaralı formayı giyecek

İspanya'nın kadro numaralarını açıklamasının ardından, Lamine Yamal ilk Dünya Kupası'nda 19 numaralı formayı giyecek. Bu duyuru taraftarlar arasında tartışmalara yol açtı; turnuva öncesinde orta saha oyuncusu Gavi'ye efsanevi 9 numara, Dani Olmo'ya ise prestijli 10 numara forma verildi.

    İspanya, yaklaşan Dünya Kupası kadrosundaki forma numaralarını resmen açıkladı; Yamal, Barcelona’da ün kazandığı 19 numaralı formayı korumaya devam edecek. La Roja’nın ikinci dünya şampiyonluğunu hedeflediği bu turnuvada, genç yıldız ilk Dünya Kupası macerasında bu numarayı giyecek.

    Duyurunun en çok konuşulan konusu, Gavi'ye 9 numaralı formayı verme kararı oldu. Geleneksel olarak santrforlarla özdeşleşen bu numara, daha önce Fernando Torres ve Alvaro Morata gibi oyuncular tarafından giyilmişti. Bu numaranın bir orta saha oyuncusuna verilmesi, taraftarlar arasında hemen tartışmalara yol açtı.

    Diğer yandan, Dani Olmo'ya 10 numaralı forma verilirken, Nico Williams 17 numarayı, Mikel Oyarzabal ise 21 numarayı giyecek. Kaleci pozisyonunda David Raya 1 numaralı formayı alırken, Unai Simon'a 23 numara tahsis edildi.



    Taraftarlar İspanya'nın alışılmadık seçimlerini sorguluyor

    Tepkilerin büyük bir kısmı Gavi’nin 9 numaralı formayı almasına odaklandı. Birçok taraftar, bu numaranın orta saha oyuncusu yerine tanınmış bir forvetle özdeşleşmesi gerektiğini savunarak sosyal medyada bu kararı eleştirdi.

    Diğer taraftarlar ise İspanya'nın alışılmadık forma numarası sistemine dikkat çekerek, kilit rol oynaması beklenen birçok oyuncuya geleneksel 1-11 aralığı yerine daha yüksek numaraların verildiğini belirtti.

    Kadro numaralarının açıklanması, turnuva öncesinde İspanya kampında artan özgüvenin ortasında gerçekleşti. Baş antrenör Luis de la Fuente, takımının şansını açıkça desteklerken, aynı zamanda temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

    De la Fuente gazetecilere, "Favori olsak da temkinli olmalıyız" dedi. "Ayaklarımızı yere sağlam basmalıyız. Bundan kaçınmıyorum, biz favoriyiz, ancak İngiltere veya Fransa kadar favoriyiz."

    İspanya turnuva mücadelesine hazırlanıyor

    İspanya, tüm dikkatini Dünya Kupası’na vermeden önce Irak ve Peru ile oynayacağı hazırlık maçlarıyla hazırlıklarına devam edecek. De la Fuente’nin takımı, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile birlikte H Grubu’nda yer alıyor. Forma numarası tartışmasının kısa sürede sönmesi pek olası görünmüyor, ancak İspanya turnuvanın favorileri arasındaki yerini haklı çıkarmaya çalışırken, dikkatler yakında sahadaki performanslara yönelecek.

    İspanya kadro numaraları:

    Numara

    Oyuncu

    Pozisyon

    1

    David Raya

    GK

    2

    Marc Pubill

    ST

    3

    Alejandro Grimaldo

    Sol Bek

    4

    Eric Garcia

    CB

    5

    Marcos Llorente

    Sağ Bek

    6

    Mikel Merino

    Orta Saha

    7

    Ferran Torres

    CF

    8

    Fabian Ruiz

    CM

    9

    Gavi

    Orta Saha

    10

    Dani Olmo

    AM

    11

    Yeremy Pino

    RW

    12

    Pedro Porro

    Sağ Bek

    13

    Joan Garcia

    GK

    14

    Aymeric Laporte

    ST

    15

    Alex Baena

    Sol kanat

    16

    Rodri

    DM

    17

    Nico Williams

    Sol kanat

    18

    Martin Zubimendi

    DM

    19

    Lamine Yamal

    Sağ kanat

    20

    Pedri

    Orta Saha

    21

    Mikel Oyarzabal

    CF

    22

    Pau Cubarsi

    CB

    23

    Unai Simon

    GK

    24

    Marc Cucurella

    Sol Bek

    25

    Victor Munoz

    Sol kanat

    26

    Borja Iglesias

    CF


