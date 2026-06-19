İsmail Koné, ciddi sakatlığının ardından neden “yeşil düdüğü” kullandı?

İlacın resmi broşürüne göre, Pentrox yalnızca uzman bir hekimin gözetimi altında kullanılır ve eczanelerde doğrudan satışa sunulmaz.
İspanya İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı tarafından yayınlanan tıbbi belgelerde, bu ilacın özellikle acil durumlarda şiddetli ağrıyı kontrol altına almak için hızlı bir müdahale gerektiren vakalara yönelik olduğu belirtilmektedir.
İlaç, yıllar önce bir dizi Avrupa ülkesinde gerekli tıbbi onayları almış olsa da, kullanım talimatları, ilacın ister hastanelerde ister ambulans ve acil durum ekipleri aracılığıyla olsun, yalnızca doktorlar veya yetkili uzmanlar tarafından verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
En önemli avantajlarından biri, geleneksel ağrı kesicilerden farklı kullanım şekliyle ilgilidir; çünkü enjeksiyon yoluyla verilmez ve ağızdan alınmaz; bunun yerine, uzman tarafından bu amaç için özel olarak tasarlanmış yeşil bir inhaler cihazına konulan sıvı formdadır ve hasta, ağrıyı hızlı bir şekilde dindirmek için ağızlığı kullanarak ilacı solur.
Tıbbi kılavuzlar, hastanın ilacın kendine özgü meyve kokusuna alışabilmesi için ilk nefeslerin sakin ve kademeli olmasını önermektedir.
Ayrıca, ilaç broşürü, hastanın ağrı kesici etkinin şiddetini kısmen kontrol edebileceğini belirtmektedir; cihazdaki özel bir deliği parmağıyla kapatarak ilacın etkinliği artırılabilir, ancak bu işlem yalnızca sağlık uzmanının talimatlarına uygun olarak yapılmalıdır.