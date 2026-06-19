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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

İsmail Koné, ciddi sakatlığının ardından neden “yeşil düdüğü” kullandı?

FEATURES
I. Kone
Kanada - Katar
Kanada
Katar
Dünya Kupası
Kanada
Katar

Kanada'nın yıldızının ağzında ne vardı?

Kanada’nın Dünya Kupası’nda Katar’ı 6-0’lık ezici bir skorla mağlup ettiği maçta İsmail Koné’nin yaşadığı ciddi sakatlık, özellikle sahadan çıkarılırken yaşanan etkileyici görüntülerden sonra taraftarlar arasında endişe yaratmaya devam ediyor.

Birçoğu Kanadalı orta saha oyuncusunun durumunu takip etmekle meşgulken, başka bir görüntü de geniş çapta dikkatleri üzerine çekti. Koné, bilinci açık halde sedyeye uzanmış ve tıbbi müdahale sırasında ağzında küçük bir cihazla görünüyordu. Bu durum, birçok taraftarın bu cihazın ne olduğu ve doktorların sahada ağrısını dindirmede nasıl yardımcı olduğu konusunda merak uyandırdı.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Korkunç bir yaralanma

    Kanada ile Katar arasındaki karşılaşmanın 54. dakikasında, Koné, Katarlı oyuncu Asim Madibo tarafından arkadan sert bir müdahaleye maruz kaldı. İlk başta hakem sadece sarı kart göstermekle yetindi, ancak daha sonra video yardımcı hakem devreye girerek pozisyonun incelenmesini talep etti ve bunun ardından Katarlı oyuncuya kırmızı kart gösterildi.

    Kanada milli takımı 6-0'lık tarihi bir galibiyet elde etmesine rağmen, Koné'nin sakatlığı maçın tüm detaylarını gölgede bıraktı ve Kanadalı taraftarlar için en önemli olay haline geldi.

    Maçın ardından teknik direktör Jesse Marsh, oyuncunun bacağında kırık olduğunu doğruladı ve acil ameliyat için doğrudan hastaneye kaldırıldığını belirtti.

    Marsh, sakatlık anında teknik ekip üyelerinin teknik alandan kemiklerin kırılma sesini duyabildiklerini açıkladı; bu durum, sakatlığın ciddiyetini ve şiddetini gözler önüne serdi.

    Bazı uluslararası haber kaynakları, yaralanmanın sol bacakta bir kırık olduğunu belirtirken, kırığın yeri ve niteliği ile ilgili kesin detaylar ise resmi tıbbi raporun açıklanmasını bekliyor.

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  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bu tür durumlarda tıbbi öncelik nedir?

    Saha içinde meydana gelen ciddi yaralanmalarda, sağlık ekibinin birincil amacı yaralanmayı sahada tamamen tedavi etmek değil; ağrıyı kontrol altına almak, yaralının sağlık durumunu stabil tutmak, hayati fonksiyonlarının düzgün çalıştığından emin olmak ve tedavinin tamamlanması için hastaneye güvenli bir şekilde nakledilmeden önce yaralı bölgeyi sabitlemektir.

    Bu nedenle, “vietnam” sitesinin aktardığına göre, sağlık ekibi, Kone’nin nakil süreci boyunca tam bilinçli kalmasını sağlarken acısını hızla dindirmeyi öncelikli hedef olarak belirlemiştir.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Konie hangi cihazı kullanıyordu?

    Medya ve sosyal medya platformlarında geniş çapta yayılan fotoğraflarda, Koné sedyedeyken elinde küçük bir cihaz tutarken göründü.

    "Diario Vasco" sitesinin aktardığına göre, cihazda "Penthrox" adı verilen bir ilaç bulunuyor; bu, doğrudan tıbbi gözetim altında şiddetli ağrıları hafifletmek için kullanılan, hızlı etki gösteren bir ağrı kesici.

    Bu tedavi, tıbbi çalışanlar arasında, inhaler cihazının kendine özgü rengi, küçük bir düdüğe benzeyen şekli ve kullanım sırasında çıkardığı ses nedeniyle "yeşil düdük" olarak bilinir.

    İlaç, aktif madde olarak “metoksifluran” içerir; bu madde, bilinç kaybına yol açmadan ağrıyı hızlı ve etkili bir şekilde hafifletmeye yardımcı olur.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penthrox nasıl etki eder?

    İlacın resmi broşürüne göre, Pentrox yalnızca uzman bir hekimin gözetimi altında kullanılır ve eczanelerde doğrudan satışa sunulmaz.

    İspanya İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı tarafından yayınlanan tıbbi belgelerde, bu ilacın özellikle acil durumlarda şiddetli ağrıyı kontrol altına almak için hızlı bir müdahale gerektiren vakalara yönelik olduğu belirtilmektedir.

    İlaç, yıllar önce bir dizi Avrupa ülkesinde gerekli tıbbi onayları almış olsa da, kullanım talimatları, ilacın ister hastanelerde ister ambulans ve acil durum ekipleri aracılığıyla olsun, yalnızca doktorlar veya yetkili uzmanlar tarafından verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

    En önemli avantajlarından biri, geleneksel ağrı kesicilerden farklı kullanım şekliyle ilgilidir; çünkü enjeksiyon yoluyla verilmez ve ağızdan alınmaz; bunun yerine, uzman tarafından bu amaç için özel olarak tasarlanmış yeşil bir inhaler cihazına konulan sıvı formdadır ve hasta, ağrıyı hızlı bir şekilde dindirmek için ağızlığı kullanarak ilacı solur.

    Tıbbi kılavuzlar, hastanın ilacın kendine özgü meyve kokusuna alışabilmesi için ilk nefeslerin sakin ve kademeli olmasını önermektedir.

    Ayrıca, ilaç broşürü, hastanın ağrı kesici etkinin şiddetini kısmen kontrol edebileceğini belirtmektedir; cihazdaki özel bir deliği parmağıyla kapatarak ilacın etkinliği artırılabilir, ancak bu işlem yalnızca sağlık uzmanının talimatlarına uygun olarak yapılmalıdır.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Neden stadyumlarda kullanılır?

    Metoksifluran, bilinci açık hastalarda ağrıyı hızla dindirmek için düşük dozlarda kullanılır; özellikle kırıklar, çıkıklar, yanıklar, trafik kazaları ve spor yaralanmaları gibi akut yaralanma durumlarında.

    Bu nedenle, yaralı kişinin hastaneye nakledilmeden önce ağrının kontrol altına alınması için hızlı müdahale gerektiren spor sahalarında ve acil yardım ekiplerinde kullanımı yaygınlaşmıştır.

    Bu ilacın bilinci kaybettiren bir anestezik olmadığını, aksine hastanın tedavi ve nakil süresince uyanık kalmasını ve sağlık ekibiyle iletişim kurabilmesini sağlayan bir ağrı kesici olduğunu vurgulamak önemlidir.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yaralanmasına rağmen Koné neden bilinci yerinde kaldı?

    Bu tür durumlarda hastanın bilincini açık tutmak en önemli tıbbi hedeflerden biridir; çünkü oyuncunun bilincinin açık kalması, doktorların onun sinirsel ve solunum durumunu sürekli olarak izlemesine, kan dolaşımının düzgün işlediğinden emin olmasına ve çeşitli uyaranlara verdiği tepkileri değerlendirmesine olanak tanır.

    Hasta normal şekilde nefes alabiliyorsa ve yaşamsal belirtileri stabilse, bilinç düzeyini etkilemeden ağrıyı hafifletmek için Pentrox gibi inhalasyon yoluyla uygulanan analjeziklerin kullanılması uygun bir seçenektir.

    Bu nedenle İsmail Koné, maruz kaldığı acı verici sakatlığa rağmen sahadan çıkarken seyircilerle etkileşime girip taraftarları selamladı; ilaç, hastaneye varıp cerrahi tedavi aşamasına geçene kadar ağrıyı dayanmasına yardımcı oldu.

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