İsmail Koné, ciddi sakatlığının ardından neden “yeşil düdüğü” kullandı?

Kanada ile Katar arasındaki karşılaşmanın 54. dakikasında, Koné, Katarlı oyuncu Asim Madibo tarafından arkadan sert bir müdahaleye maruz kaldı. İlk başta hakem sadece sarı kart göstermekle yetindi, ancak daha sonra video yardımcı hakem devreye girerek pozisyonun incelenmesini talep etti ve bunun ardından Katarlı oyuncuya kırmızı kart gösterildi.

Kanada milli takımı 6-0'lık tarihi bir galibiyet elde etmesine rağmen, Koné'nin sakatlığı maçın tüm detaylarını gölgede bıraktı ve Kanadalı taraftarlar için en önemli olay haline geldi.

Maçın ardından teknik direktör Jesse Marsh, oyuncunun bacağında kırık olduğunu doğruladı ve acil ameliyat için doğrudan hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Marsh, sakatlık anında teknik ekip üyelerinin teknik alandan kemiklerin kırılma sesini duyabildiklerini açıkladı; bu durum, sakatlığın ciddiyetini ve şiddetini gözler önüne serdi.

Bazı uluslararası haber kaynakları, yaralanmanın sol bacakta bir kırık olduğunu belirtirken, kırığın yeri ve niteliği ile ilgili kesin detaylar ise resmi tıbbi raporun açıklanmasını bekliyor.