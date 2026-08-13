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FBL-KSA-NASAR-HILALAFP
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İnzaghi açıkladı: Felsefemi değiştireceğim, işte Malcom ve Nunez'in durumu

Al Hilal - Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Premier Lig
S. Inzaghi
Suudi Arabistan
İtalya

İtalyan teknik direktör ne dedi?

Hilal'in teknik direktörü Simone Inzaghi, yeni sezon öncesinde önemli birçok konuya değindi. "Lider"in taraftarları, önümüzdeki dönemde takımın nasıl bir görünüm sergileyeceği ve bazı yıldızların kulüpte kalıp kalmayacağı konusunda merak içinde bekliyor.

Gözler özellikle Malcom, Darwin Núñez ve João Cancelo üçlüsünün geleceğine çevrilmiş durumda. Hilal'in transfer dönemindeki hamleleriyle ilgili konuşmalar sürerken, teknik heyetin de takımı tüm kupalarda rekabet edebilecek en iyi şekilde hazırlamak istediği biliniyor.

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Hilal, yarın cuma günü Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin ilk hafta müsabakaları kapsamında Al Faisaly ile karşılaşarak sezona başlayacak.

  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    İnzaghi yeni değişikliklerin önünü açıyor

    Inzaghi, transfer dosyasının henüz kapanmadığını doğrulayarak Hilal yönetiminin hâlâ bir dizi dosya üzerinde çalıştığını belirtti; ancak önümüzdeki dönemde takıma katılabilecek ya da takımdan ayrılabilecek oyuncuların isimlerini açıklamadı.

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    Hilal teknik direktörü şöyle konuştu: "Piyasa hâlâ açık, fırsatlar hâlâ mevcut ve bu konudaki meseleler bizimle yönetim arasında görüşülüyor. Bu soruyu sportif yönetime yöneltebilirsiniz." Böylece takım kadrosuyla ilgili tüm ihtimallere kapıyı açık bıraktı.

    Ülkelerinin milli takımlarıyla Dünya Kupası'na katıldıkları için kampa geç katılan oyuncular hakkında ise Inzaghi, bunun kendisi açısından bir sorun teşkil etmediğini belirterek şunları söyledi: "Bazı oyuncuların kampa geç gelmesine gelince, Dünya Kupası'na katıldıkları için bu doğal bir durum ve bu mesele bizi etkilemeyecek."

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  • Hücum felsefesi ve açık rekabet

    Inzaghi, Hilal'in yeni sezondaki oyun tarzında belirgin bir değişikliğe gideceğini açıkladı ve takımın daha hücumcu bir anlayışa yöneleceğini vurguladı. Bu durum, özellikle hücum yetenekleri yüksek çok sayıda oyuncuya sahip olması nedeniyle takımın görünümüne ve yıldızlar arasındaki rol dağılımına yansıyabilir.

    İtalyan teknik adam şunları söyledi: "Yeni sezondaki yönelimimiz hücum ağırlıklı bir oyun tarzı benimsemek olacak." Bu, takımı kendi yeni felsefesine göre hazırlamaya başladıktan sonra Hilal'i hangi görünümde sahaya sürmek istediğine dair net bir mesaj niteliğinde.

    Savunma tarafında ise Inzaghi, Senegalli Kalidou Koulibaly'nin fiziksel açıdan hazır olduğunu vurgulayarak şunları belirtti: "Koulibaly bizimle birlikteydi ve antrenmanlarla birlikte fiziksel olarak tam anlamıyla hazır durumda." Ayrıca teknik direktör, takımın mevcut aşamada akşam antrenmanlarıyla yetineceğini, programın ilerleyen dönemde değiştirilebileceğini de ifade etti.

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    Rotasyon gündemde ve belirsiz bir durum

    Inzaghi ayrıca Ali el-Buleyhi hakkında da konuştu; savunma oyuncusunun şu anda normal şekilde antrenman yaptığını doğrularken, oyuncular arasında bir rotasyon yapabileceğine dair ipucu verdi. Özellikle önümüzdeki dönemde fırsat vermek istediği genç unsurların bulunması bu ihtimali güçlendiriyor.

    Şöyle konuştu: "Buleyhi şu anda antrenman yapıyor, ancak başka genç oyuncular da olduğu için rotasyon yapmak istiyorum." Bu sözler, teknik adamın sezon boyunca sabit bir kadroya güvenmek istemediğini ve tüm unsurlara oynama fırsatı vermeye çalıştığını yansıtıyor.

    El-Faysali maçına ilişkin olarak ise Inzaghi başlangıcın önemine dikkat çekti, rakibine duyduğu saygıyı ve galibiyet elde etme isteğini vurgulayarak şunları söyledi: "Bu sezonun başlangıcı ve el-Faysali büyük bir takım. Elimizden geldiğince sahada var olmaya ve galibiyeti yanımıza almaya çalışacağız."

    Böylece Inzaghi, sezon başlamadan önce özellikle nihai kadro ve transfer piyasasındaki hareketlerle ilgili birçok dosyayı açık bıraktı. Bu arada Malcom, Nunez ve Cancelo, spor yönetimi ile teknik ekibin önümüzdeki dönemde alacağı kararların sonuçları beklenirken tüm gözlerin çevrileceği en öne çıkan isimler olacak gibi görünüyor.

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