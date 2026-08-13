Inzaghi, transfer dosyasının henüz kapanmadığını doğrulayarak Hilal yönetiminin hâlâ bir dizi dosya üzerinde çalıştığını belirtti; ancak önümüzdeki dönemde takıma katılabilecek ya da takımdan ayrılabilecek oyuncuların isimlerini açıklamadı.

Hilal teknik direktörü şöyle konuştu: "Piyasa hâlâ açık, fırsatlar hâlâ mevcut ve bu konudaki meseleler bizimle yönetim arasında görüşülüyor. Bu soruyu sportif yönetime yöneltebilirsiniz." Böylece takım kadrosuyla ilgili tüm ihtimallere kapıyı açık bıraktı.

Ülkelerinin milli takımlarıyla Dünya Kupası'na katıldıkları için kampa geç katılan oyuncular hakkında ise Inzaghi, bunun kendisi açısından bir sorun teşkil etmediğini belirterek şunları söyledi: "Bazı oyuncuların kampa geç gelmesine gelince, Dünya Kupası'na katıldıkları için bu doğal bir durum ve bu mesele bizi etkilemeyecek."