Hilal'in teknik direktörü Simone Inzaghi, yeni sezon öncesinde önemli birçok konuya değindi. "Lider"in taraftarları, önümüzdeki dönemde takımın nasıl bir görünüm sergileyeceği ve bazı yıldızların kulüpte kalıp kalmayacağı konusunda merak içinde bekliyor.
Gözler özellikle Malcom, Darwin Núñez ve João Cancelo üçlüsünün geleceğine çevrilmiş durumda. Hilal'in transfer dönemindeki hamleleriyle ilgili konuşmalar sürerken, teknik heyetin de takımı tüm kupalarda rekabet edebilecek en iyi şekilde hazırlamak istediği biliniyor.
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Hilal, yarın cuma günü Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin ilk hafta müsabakaları kapsamında Al Faisaly ile karşılaşarak sezona başlayacak.