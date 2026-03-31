İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki rakibi, turnuvanın başlamasına sadece 10 hafta kala baş antrenörünü kovdu

Almanya'ya karşı alınan yenilgi bardağı taşıran son damla olsa da, Addo'nun ikinci görevi tutarsızlık ve kötü sonuçlarla gölgelendi. Bu görev süresi boyunca 22 maçta sadece sekiz galibiyet alırken, dokuz yenilgiye uğradı.

GFA resmi açıklamasında şunları yazdı: "Gana Futbol Federasyonu (GFA), A Milli Takım (Black Stars) Teknik Direktörü Otto Addo ile yollarını derhal ayırmıştır."

"Federasyon, Otto Addo'ya takıma yaptığı katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür eder ve gelecekteki çalışmalarında kendisine başarılar diler. Gana Futbol Federasyonu, Black Stars'ın yeni teknik direktörünü uygun bir zamanda duyuracaktır."