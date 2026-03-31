İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki rakibi, turnuvanın başlamasına sadece 10 hafta kala baş antrenörünü kovdu
Gana, Almanya yenilgisinin ardından köklü değişikliklere gidiyor
Gana Futbol Federasyonu (GFA), Stuttgart’ta Almanya’ya 2-1 yenildikten sadece birkaç saat sonra Addo’yu görevden almak gibi sert bir adım attı. Hazırlık maçı sırasında iyileşme belirtileri gösterilmesine rağmen, GFA 50 yaşındaki teknik direktörün ikinci dönemini sonlandırmak için hızlıca harekete geçti. Kuzey Amerika’da düzenlenecek turnuvanın yaklaşması nedeniyle bu kararın zamanlaması özellikle hassas bir konu. Black Stars'ın üç aydan az bir süre sonra Panama ile Dünya Kupası'na başlaması planlanıyor, ancak federasyon yeni bir teknik direktör aradığı için takım bu maça yeni bir liderin yönetiminde çıkacak.
Kötü performans, GFA’yı harekete geçmeye zorluyor
Almanya'ya karşı alınan yenilgi bardağı taşıran son damla olsa da, Addo'nun ikinci görevi tutarsızlık ve kötü sonuçlarla gölgelendi. Bu görev süresi boyunca 22 maçta sadece sekiz galibiyet alırken, dokuz yenilgiye uğradı.
GFA resmi açıklamasında şunları yazdı: "Gana Futbol Federasyonu (GFA), A Milli Takım (Black Stars) Teknik Direktörü Otto Addo ile yollarını derhal ayırmıştır."
"Federasyon, Otto Addo'ya takıma yaptığı katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür eder ve gelecekteki çalışmalarında kendisine başarılar diler. Gana Futbol Federasyonu, Black Stars'ın yeni teknik direktörünü uygun bir zamanda duyuracaktır."
Addo son basın toplantısında kararlılığını koruyor
Maç sonrası toplantıda görevine son verildiği kendisine bildirilmeden önce Addo, takımının kaydettiği ilerlemeyle ilgili olarak basına açıklamalarda bulundu. Leicester City’den Abdul Fatawu, Almanya karşısında skoru kısa süreliğine eşitlemişti ve teknik direktör, bu performansın Avusturya’ya karşı alınan 5-1’lik ağır yenilgiye kıyasla bir ilerleme olduğunu düşünüyordu.
Addo, "Bu maçı Avusturya maçıyla karşılaştırırsak çok gelişme kaydettik" dedi. "Çok şey öğrendik ve bizim için bu tür deneyimler yaşamak her zaman iyidir. Kaybetmiş olsak da, her şeyi kendimize ders olarak alıyoruz. Bizim için bu kalitede bir takımla karşılaşmak çok, çok iyi oldu."
Şimdi ne olacak?
Gana, dikkatleri üzerine çekecek bir yaz dönemine hazırlanırken, artık en önemli hedefi yerine geçecek birini bulmak. Yeni teknik direktörün uyum sağlaması için fazla zamanı olmayacak; takımın kaynaşmasını sağlamak amacıyla Mayıs sonu ve Haziran başında Meksika ve Galler ile oynanacak hayati ön hazırlık maçları planlanıyor.
En büyük sınav ise 23 Haziran'da, Gana'nın Massachusetts'in Foxborough kentinde Thomas Tuchel'in çalıştırdığı İngiltere ile karşılaşacağı maçta bekliyor. Son beş maçında dört mağlubiyet alarak form düşüklüğü yaşayan Black Stars, 2018 finalisti Hırvatistan'ın da yer aldığı grubu geçmek istiyorsa bir an önce istikrarı yakalamak zorunda.