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Woltemade JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere

Çeviri:

İngiltere'den: Bayern Münih, gelecek sezon için Woltemade'yi düşünüyor

Juventus
Bayern Münih
N. Woltemade
Newcastle United

Newcastle’dan kiralık olarak yeni gelen Alman forvet, Bayern’in radarında.

Hedef: geleceği bugünden planlamaya başlamak. Bayern Münih cephesinde şimdiden büyük düşünülüyor ve sezon daha yeni başlamış olmasına rağmen Bavyera kulübü, gelecek yaz neler yapılabileceğini ya da daha doğrusu neler yapılması gerektiğini şimdiden değerlendirmeye başladı. Amaç, erken hareket etmek ve yıl boyunca en ilgi çekici olabilecek profilleri incelemek.

İngiltere'de TalkSport'un aktardığına göre Bavyera kulübü, bugün Newcastle'dan Juventus'a kiralanan Nick Woltemade'nin sezonunu yakından takip etme kararı aldı.

  • Juventus'un açıklaması

    Woltemade, Juventus’a satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak geldi ve buna bağlı olarak sezon sonunda, Newcasatle’ın oyuncusu olmaya devam eden santrforla ilgili her şey yeniden değerlendirmeye açılacak.

    Juventus ile yapılan anlaşma şöyle: "Juventus Football Club S.p.A., Newcastle United FC ile 30 Haziran 2027’ye kadar geçici olarak futbolcu Nick Woltemade’nin sportif performans haklarının, 2,8 milyon euro bedel ve buna ek olarak 0,8 milyon euro tutarında yan giderler karşılığında transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurur. Söz konusu bedel, futbolcuyla yapılan sportif performans sözleşmesinin süresi boyunca, belirli sportif hedeflere ulaşılması halinde 0,5 milyon euroyu aşmayacak bir tutarda artırılabilir"

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  • Hücumda bir hamle

    Bayern Münih, hücum hattının geleceğini düşünüyor ve Harry Kane’in yedeği olarak, bitiriciden çok “ofansif oyun kurucu” özellikleri taşıyan bir santrfor fikri yönetimin masasında bulunuyor.

    Bu doğrultuda, TalkSports’un haberine göre Woltemade’nin özellikleri bu fikirle yüzde 100 örtüşüyor. Ayrıca Almanya’da parlayan ancak Bundesliga dışında zorlanan Alman yetenek için, sürekliliğini ve performansını milli takım açısından da yeniden yakalamak adına ülkesine dönüş iyi gelebilir.

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