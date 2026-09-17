İngiltere'den: Bayern Münih, gelecek sezon için Woltemade'yi düşünüyor

Woltemade, Juventus’a satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak geldi ve buna bağlı olarak sezon sonunda, Newcasatle’ın oyuncusu olmaya devam eden santrforla ilgili her şey yeniden değerlendirmeye açılacak.

Juventus ile yapılan anlaşma şöyle: "Juventus Football Club S.p.A., Newcastle United FC ile 30 Haziran 2027’ye kadar geçici olarak futbolcu Nick Woltemade’nin sportif performans haklarının, 2,8 milyon euro bedel ve buna ek olarak 0,8 milyon euro tutarında yan giderler karşılığında transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurur. Söz konusu bedel, futbolcuyla yapılan sportif performans sözleşmesinin süresi boyunca, belirli sportif hedeflere ulaşılması halinde 0,5 milyon euroyu aşmayacak bir tutarda artırılabilir"