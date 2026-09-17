İngiltere'den: Bayern Münih, gelecek sezon için Woltemade'yi düşünüyor

Hedef: geleceği bugünden planlamaya başlamak. Bayern Münih cephesinde şimdiden büyük düşünülüyor ve sezon daha yeni başlamış olmasına rağmen Bavyera kulübü, gelecek yaz neler yapılabileceğini ya da daha doğrusu neler yapılması gerektiğini şimdiden değerlendirmeye başladı. Amaç, erken hareket etmek ve yıl boyunca en ilgi çekici olabilecek profilleri incelemek.
İngiltere'de TalkSport'un aktardığına göre Bavyera kulübü, bugün Newcastle'dan Juventus'a kiralanan Nick Woltemade'nin sezonunu yakından takip etme kararı aldı.