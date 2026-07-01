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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Çeviri:

İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti CANLI

Dünya Kupası
İngiltere - Kongo D. Cumhuriyeti
İngiltere
Kongo D. Cumhuriyeti

Dünya Kupası son 16 turu maçını takip edin.

2026 Dünya Kupası'nın son 16 turu devam ediyor. Kağıt üzerinde en dengesiz karşılaşmalardan birinde İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geliyor. Ancak Almanya'nın şaşırtıcı elenmesinin ardından Tuchel'in takımı, maça kayıtsız bir şekilde yaklaşamayacağını, aksine son iki maçtaki pek de ikna edici olmayan performanslarının ardından rotasını değiştirmek zorunda olduğunu biliyor. Üç Aslanlar’da Kane ve Bellingham’ın kadroda yer alacağı kesin, Rashford ise ilk 11’de yer alacak. Afrikalılar tarafında ise Bakambu yedek kulübesinde başlayacak.

  • GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

    İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti 0-1


    GOLCÜLER - 7' Cipenga


    GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR -


    7' - Şaşırtıcı! Demokratik Kongo Cumhuriyeti öne geçti: sağ kanattan gelen ortada herkes topu kaçırdı ve Cipenga, Pickford'u yakın köşeden mağlup etti

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  • MAÇ SONUÇLARI

    İNGİLTERE (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane. Teknik Direktör Tuchel


    KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ (4-5-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Mbuku, Sadiki, Moutoussamy, Mukau, Cipenga; Wissa. Teknik Direktör Desabre


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