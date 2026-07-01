2026 Dünya Kupası'nın son 16 turu devam ediyor. Kağıt üzerinde en dengesiz karşılaşmalardan birinde İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geliyor. Ancak Almanya'nın şaşırtıcı elenmesinin ardından Tuchel'in takımı, maça kayıtsız bir şekilde yaklaşamayacağını, aksine son iki maçtaki pek de ikna edici olmayan performanslarının ardından rotasını değiştirmek zorunda olduğunu biliyor. Üç Aslanlar’da Kane ve Bellingham’ın kadroda yer alacağı kesin, Rashford ise ilk 11’de yer alacak. Afrikalılar tarafında ise Bakambu yedek kulübesinde başlayacak.
Getty Images Sport
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İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti CANLI
GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR
İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti 0-1
GOLCÜLER - 7' Cipenga
GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR -
7' - Şaşırtıcı! Demokratik Kongo Cumhuriyeti öne geçti: sağ kanattan gelen ortada herkes topu kaçırdı ve Cipenga, Pickford'u yakın köşeden mağlup etti
MAÇ SONUÇLARI
İNGİLTERE (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane. Teknik Direktör Tuchel
KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ (4-5-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Mbuku, Sadiki, Moutoussamy, Mukau, Cipenga; Wissa. Teknik Direktör Desabre
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