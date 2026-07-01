İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti CANLI

2026 Dünya Kupası'nın son 16 turu devam ediyor. Kağıt üzerinde en dengesiz karşılaşmalardan birinde İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geliyor. Ancak Almanya'nın şaşırtıcı elenmesinin ardından Tuchel'in takımı, maça kayıtsız bir şekilde yaklaşamayacağını, aksine son iki maçtaki pek de ikna edici olmayan performanslarının ardından rotasını değiştirmek zorunda olduğunu biliyor. Üç Aslanlar’da Kane ve Bellingham’ın kadroda yer alacağı kesin, Rashford ise ilk 11’de yer alacak. Afrikalılar tarafında ise Bakambu yedek kulübesinde başlayacak.