İki lig arasındaki taktiksel ve fiziksel farkları anlatan Barcola, İngiliz futbolunda geçiş oyununun büyük önem taşıdığını belirtti. “En büyük fark, Ligue 1'in çok fiziksel bir lig olması. Çünkü sert temaslara giren çok sayıda güçlü oyuncu var,” diyen Barcola, Sky Sports'a konuştu.

“Burada ise maçlar bir kaleden diğerine gidip geldiği için yapmanız gereken koşular açısından oyun daha fiziksel.”

“Buradaki oyunu Ligue 1'e göre daha az taktiksel buluyorum. Çok fazla koşmak gerekiyor ve ilk maçlarımda kramp girmesinin nedeni de buydu; çünkü tempo çok yüksek.”