Getty Images Sport
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“İlk maçlarımda kramp girmişti!” Bradley Barcola'dan Premier League'in yoğunluğuna dair samimi itiraf
Barcola, Premier League'e transferinin ardından yaşadığı fiziksel şoku itiraf etti
Liverpool'un kanat oyuncusu Bradley Barcola, Paris Saint-Germain'den transferinin ardından İngiliz futboluna fiziksel uyum sürecini dürüstçe değerlendirdi. Hücum oyuncusu, Ligue 1 ile Premier League arasındaki koşu yükü farkının çok büyük olduğunu vurguladı.
Barcola, Liverpool formasıyla çıktığı ilk maçların durmak bilmeyen temposunun kendisinde fiziksel yorgunluğa ve kas kramplarına yol açtığını açıkladı.
Ancak Fransız millî futbolcu, daha zorlu bir fiziksel mücadeleyle karşılaşma isteğinin transferinin başlıca nedeni olduğunu belirtti.
- Getty Images Sport
Kanat oyuncusu Ligue 1 ile Premier League arasındaki farkı anlatıyor
İki lig arasındaki taktiksel ve fiziksel farkları anlatan Barcola, İngiliz futbolunda geçiş oyununun büyük önem taşıdığını belirtti. “En büyük fark, Ligue 1'in çok fiziksel bir lig olması. Çünkü sert temaslara giren çok sayıda güçlü oyuncu var,” diyen Barcola, Sky Sports'a konuştu.
“Burada ise maçlar bir kaleden diğerine gidip geldiği için yapmanız gereken koşular açısından oyun daha fiziksel.”
“Buradaki oyunu Ligue 1'e göre daha az taktiksel buluyorum. Çok fazla koşmak gerekiyor ve ilk maçlarımda kramp girmesinin nedeni de buydu; çünkü tempo çok yüksek.”
Barcola, fiziksel mücadeleyi kariyerinde yeni bir adım olarak benimsiyor
Başlangıçta yaşadığı fiziksel zorlanmaya rağmen Barcola, İngiliz futbolunun gereklerini karşılamak için vücudunu zorlamaya kararlı. Barcola, “Buraya gelmemin nedenlerinden biri de bu,” diye vurguladı.
“Bunun üstesinden gelmek benim için yeni bir meydan okuma.”
“Umarım iyi uyum sağlar ve performansımı geliştirmeye devam ederim.”
- Getty Images Sport
Fransız millî futbolcu uzun sezon için maç kondisyonunu artırıyor
Antrenmanlarla fiziksel durumu istikrarlı biçimde iyileşen Barcola, İngiltere'deki maç takviminin temposuyla başa çıkmaya kendini giderek daha hazır hissediyor.
90 dakika boyunca yüksek hızda depar atabilmesi, Liverpool'un hücum sistemi için önemli bir avantaj olmaya devam ediyor.
Liverpool bu sezon büyük kupalar kazanmayı hedeflerken Barcola da fiziksel gelişimini sürdürmeyi amaçlıyor.
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