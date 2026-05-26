İspanyol günlük gazetesi ABC'ye verdiği röportajda Riquelme şöyle dedi: "İki uluslararası yıldızı kadromuza kattık."
Çeviri:
"İki uluslararası yıldızımız var": Florentino Pérez'in rakibi, Real Madrid'de iddialı transfer vaatlerinde bulundu
Bunun sadece geçici, sözlü bir mutabakat mı, yoksa halihazırda kesinleşmiş, imzalanmış bir anlaşma mı olduğu sorusuna, cumhurbaşkanlığı adayı net bir yanıt verdi. Seçimi kazanması durumunda iki olağanüstü oyuncunun kesin olarak Santiago Bernabeu'ya transfer olacağını belirten bir sözleşme anlaşması olduğunu söyledi: "Başkan olduğumda iki büyük uluslararası yıldızın Real Madrid'de oynayacağına dair bir anlaşmam var. Kısa, orta ve uzun vadede spor projemiz için gerekli olan iki yıldız."
Riquelme, bu iki üst düzey oyuncunun kimliğini açıklamadı, ancak bu durumun yakında sona ereceği belirtildi. Madrid taraftarlarının önümüzdeki iki hafta içinde isimlerin açıklanmasını bekleyip bekleyemeyeceği sorusuna Riquelme, "Muhtemelen, evet" yanıtını verdi.
- Getty Images
Real Madrid: Riquelme, Mourinho'nun yakında gerçekleşecek dönüşünü eleştirdi
Riquelme, kulübün mevcut durumuna ilişkin genel değerlendirmesinde sert sözlerden kaçınmadı ve "Kral"ın yönetim kadrosuna doğrudan saldırdı. Ona göre, bu efsanevi kulüp DNA'sını kaybetmiş durumda: "Bir Real Madrid taraftarı olarak şunu söylemeliyim ki, bu kulüpte şu anda hiyerarşi, profesyonellik, değerler ve Real Madrid'i asıl Real Madrid yapan o ruh eksik. Bütün bunlar biraz eksik."
Riquelme'nin Perez dönemine yönelik en önemli eleştirisi, kulübün son dönemdeki sportif yönetimi, özellikle de eski teknik direktör Xabi Alonso ile yaşadığı iddia edilen anlaşmazlık ile ilgili. Riquelme için eski teknik direktör Jose Mourinho'nun geri dönüşü bir seçenek değil - Portekizli teknik adam harika ve başarılı bir teknik direktör olsa da, Real'in sürdürülebilir bir gelecek projesine ihtiyacı var ve "mevcut durum için acil bir çözüm olarak kısa vadeli bir çözüme" değil - ancak Alonso'yu savundu. Eski Leverkusen şampiyonluğunun mimarının istifası, mevcut yöneticilerin yaptığı büyük bir hataydı.
Riquelme, Real Madrid'de Alonso'nun ayrılışını ve Arbeloa'nın göreve getirilmesini eleştirdi
"Xabi'yi şahsen tanımıyorum, ama bana harika bir profesyonel gibi geliyor. Futbolcu olarak bir efsaneydi ve Leverkusen'in teknik direktörü olarak bence tarihi bir başarıya imza attı. Onu getirmek doğruydu, kovmak ise bir hataydı, ama bir proje üç ayda hayata geçirilemez," dedi Riquelme.
Perez yönetimindeki huzursuz kulüp yönetimi, eski Leverkusen oyuncusunun gerekli zamana sahip olmasını engelledi ve bu durum çevrede izler bıraktı. "Madrid taraftarlarının, bu durumun gerçekleşme şekli, zamanlaması ve özellikle de ona takımını yönetme yetkisi verilmemesi konusunda hayal kırıklığına uğradığını düşünüyorum," dedi Riquelme.
Arbeloa ile yapılan iç çözüm de onun gözünde "konsept eksikliği" kategorisine girdi. Arbeloa'nın göreve getirilmesinin bir deney olup olmadığı sorusuna başkan adayı net bir cevap verdi: "Muhtemelen. Belki de o anda doğru kişi değildi." Real'in bu kritik dönemde "standartları belirleyen ve saygı duyulan" bir teknik direktöre ihtiyacı var.
- Getty Images Sport
Klopp, Real Madrid'de mi? "Elbette adaylar arasında"
Bu nedenle başkan adayı, gelecekte teknik direktör koltuğunda radikal bir değişiklik yapılmasını istiyor – belki de Jürgen Klopp ile? Alman teknik direktör hakkında sorulan soruya Riquelme şöyle yanıt verdi: "Klopp'u harika buluyorum. Bunu 2021'de de söylemiştim. O iyi bir yönetici ve iyi bir teknik direktör, ama sadece Klopp değil, hoşuma giden başka teknik direktörler de var. Ayrıca Klopp şu anda Red Bull için çalışıyor. Önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz, ama elbette o, er ya da geç Real Madrid'in teknik direktörü olarak görmek isteyeceğim bir aday."
Riquelme bir şeyi açıkça ortaya koydu: Perez yönetimindeki geçici çözümler ve konsept eksikliği döneminin sona ermesi gerekiyor. Real, antrenörlerle artık deneyler yapmamalı: "Kulüp bunun için var değil. Real Madrid, net bir konsept olmadan iki sezon geçirmeyi göze alamaz. En iyilerin gelmesi gerektiğini söylüyorsam, en iyilerin gelmesi gerektiğini kastediyorum - tüm pozisyonlarda."
Real'in yeni bir başkanı olacak mı?
Başkan Perez, Mayıs ortasında düzenlediği sansasyonel bir basın toplantısında önce tüm basın mensuplarını sert bir dille azarladı, kulübe karşı bir "karalama kampanyası"ndan bahsetti ve sonunda başkanlık için yeni seçimler yapılacağını duyurdu. Ve ilk kez Riquelme, Perez'e karşı bir rakip aday olarak seçime katıldı.
Henüz kesin seçim tarihi belli değil. Seçim komisyonu tarafından Salı günü resmi olarak açıklanması bekleniyor. Riquelme, 7 Haziran Pazar günü sandıkların bu önemli kararı vereceğini tahmin ediyor.