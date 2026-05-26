"İki uluslararası yıldızımız var": Florentino Pérez'in rakibi, Real Madrid'de iddialı transfer vaatlerinde bulundu

Bunun sadece geçici, sözlü bir mutabakat mı, yoksa halihazırda kesinleşmiş, imzalanmış bir anlaşma mı olduğu sorusuna, cumhurbaşkanlığı adayı net bir yanıt verdi. Seçimi kazanması durumunda iki olağanüstü oyuncunun kesin olarak Santiago Bernabeu'ya transfer olacağını belirten bir sözleşme anlaşması olduğunu söyledi: "Başkan olduğumda iki büyük uluslararası yıldızın Real Madrid'de oynayacağına dair bir anlaşmam var. Kısa, orta ve uzun vadede spor projemiz için gerekli olan iki yıldız."

Riquelme, bu iki üst düzey oyuncunun kimliğini açıklamadı, ancak bu durumun yakında sona ereceği belirtildi. Madrid taraftarlarının önümüzdeki iki hafta içinde isimlerin açıklanmasını bekleyip bekleyemeyeceği sorusuna Riquelme, "Muhtemelen, evet" yanıtını verdi.