"İğrenç VAR": Köln'de spiker taraftarları hakeme karşı kışkırtıyor

Sadece taraftarlar değil, stadyum spikeri de Almanya'da hakem kararları konusunda tartışmaların odağında yer alıyor. Köln'de, Borussia Dortmund'a 2-1 yenilen Bundesliga maçında, kulübün tarihi spikeri Michael Trippel, mikrofon başında bazı hakem kararlarını açıkça eleştirdi ve bu, seyircinin tepkisini çekerek kulübün eleştirilerine yol açtı.

71 yaşındaki Trippel, 40 yılı aşkın süredir kulüple bağlantılı ve 27 yıldır stadyumun resmi spikeri olarak Köln taraftarları tarafından çok sevilen bir isim. Almanya'da sıklıkla olduğu gibi, onun rolü sadece hizmet bilgilerini iletmekle sınırlı değil: spiker, kulübün atmosferinin ve kimliğinin ayrılmaz bir parçası. Ancak seyirciyle olan bu yakınlığı, ligin son gününde ona pahalıya mal oldu.