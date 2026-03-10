Goal.com
1. FC Köln v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

Çeviri:

"İğrenç VAR": Köln'de spiker taraftarları hakeme karşı kışkırtıyor

Almanya'da, maç sırasında Köln stadyumunun spikerinin VAR kararlarına karşı yaptığı müdahale tartışma yarattı.

Sadece taraftarlar değil, stadyum spikeri de Almanya'da hakem kararları konusunda tartışmaların odağında yer alıyor. Köln'de, Borussia Dortmund'a 2-1 yenilen Bundesliga maçında, kulübün tarihi spikeri Michael Trippel, mikrofon başında bazı hakem kararlarını açıkça eleştirdi ve bu, seyircinin tepkisini çekerek kulübün eleştirilerine yol açtı.

71 yaşındaki Trippel, 40 yılı aşkın süredir kulüple bağlantılı ve 27 yıldır stadyumun resmi spikeri olarak Köln taraftarları tarafından çok sevilen bir isim. Almanya'da sıklıkla olduğu gibi, onun rolü sadece hizmet bilgilerini iletmekle sınırlı değil: spiker, kulübün atmosferinin ve kimliğinin ayrılmaz bir parçası. Ancak seyirciyle olan bu yakınlığı, ligin son gününde ona pahalıya mal oldu.

  • En çok tartışılan olay ilk yarıda yaşandı. Hakem Daniel Siebert, Dortmund oyuncusuna sert müdahale eden savunma oyuncusu Jahmai Simpson-Pusey'e ilk olarak sarı kart gösterdi. Ancak VAR'ın uyarısının ardından hakem kararını gözden geçirerek kırmızı kart çıkardı. Bu karar, RheinEnergieStadion'un hoparlörlerinden kararı "iğrenç" olarak nitelendiren Trippel'in anında tepkisine neden oldu. Trippel, yorumunu bir ıslık ile tamamlayarak yaklaşık 47 bin seyircinin protestosunu körükledi. Tartışma bununla da bitmedi. Uzatma dakikalarında spiker, Dortmund'un bir oyuncusunun bariz bir el faulünün VAR tarafından incelenmediğini iddia ederek, olayın incelenmemesini kamuoyuna şikayet etti.

    Repubblica'nın haberine göre, spikerin davranışının şimdi bazı sonuçları olabilir. Yönetmelik, stadyum spikerinin ev sahibi takıma herhangi bir şekilde destek vermesini veya rakiplere ve hakem kararlarına saldırmasını yasaklamaktadır. Köln yönetimi de bu olayı "kabul edilemez" olarak nitelendirerek spikeri kınadı. Trippel daha sonra özür diledi, ancak VAR'ın kullanımına ilişkin hayal kırıklığını yineledi. "Tutarlı olmayan kullanımı beni kızdırıyor. Bu konularda duyarlı olmaya devam edeceğim, ancak mikrofon başında daha dikkatli olmaya çalışacağım" dedi. Şimdi Alman federasyonu veya kulübün ona karşı önlem alıp almayacağı merak ediliyor.

