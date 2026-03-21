Igor Tudor, küme düşme mücadelesinde "sahada daha az uyuyan" Tottenham oyuncularını övdü
Tudor, Tottenham'daki değişimi takdir ediyor
Liverpool ve Atlético Madrid karşısında arka arkaya alınan olumlu sonuçlar, Tudor’a elinde bir koz verdi; ancak Çarşamba günü İspanyol ekibine karşı kazanılan galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi’nden elenilmesi, havayı bir miktar bozdu. Eski Juventus teknik direktörü, Spurs’un bulunduğu konum konusunda hiçbir zaman lafını esirgemedi, ancak oyuncularının maçlara yaklaşımında bir değişiklik fark etti.
Tudor gazetecilere, "Zihinsel keskinlik," dedi. "Anahtar buydu. Sahada daha az uyuyoruz. Benim için bu çok önemli. Artık sahada olanlara daha erken tepki veriyoruz. Her zaman ne olduğunu merak edip sonra tepki vermiyoruz. Olaylar gerçekleşmeden önce tepki veriyoruz. İstediğim şekilde değil ama çok daha iyi. Bu zihinsel keskinlik, tehlikeli durumların farkında olma, bu gelişiyor ve bu yüzden daha iyiyiz."
Bu, Şubat ortasında Thomas Frank'ın yerine göreve geldiğinde Spurs'un durumuna ilişkin tipik bir dürüst değerlendirme. Oyuncular konsantrasyonlarını kaybediyor, tepki vermekte yavaş kalıyor, daha erken fark etmeleri gereken durumlarda hazırlıksız yakalanıyorlardı. Tudor bunu saklamadı, sık sık oyuncularını açıkça eleştirdi. Ancak geçen hafta, Tottenham takımına nihayet övgü yağdırması için yeterli cesaret verdi.
Fiziksel kondisyonun iyileştirilmesi en önemli başarı faktörü
Taktiksel ve zihinsel gelişmelerin ötesinde, Tudor kondisyon ekibinin kendisine aktardıklarından da cesaret aldı. Spurs son haftalarda daha yoğun koşuyor ve veriler de bunu doğruluyor. Tudor şöyle ekledi: "İyi bir enerji gördüm. İyi rakamlar gördüm. Bana son maçların yüksek yoğunluklu koşu açısından tüm sezonun ilk dört ya da beşinde yer aldığını söylediler, bu yüzden ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum."
Bu gelişmenin bir kısmı biraz ihtiyatla değerlendirilmeli. Tudor'un programı, sakatlıklar birikmişken son dört haftasında dokuz maç oynayan selefine göre biraz daha az yoğundu. Tudor aynı zaman diliminde yedi maç yönetti ve oyuncular nihayet geri dönüyor. İki aydır sahalardan uzak kalan Lucas Bergvall ve beş haftadır forma giyemeyen Destiny Udogie, Atletico Madrid maçında yedek kulübesinden oyuna girdi. Ocak ayından beri sahalardan uzak kalan Mohamed Kudus ve Rodrigo Bentancur, milli maç arası sonrasında geri dönebilir. Ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan James Maddison'ın bile sezon bitmeden geri dönmesi bekleniyor.
Pazar günü Nottingham Forest ile oynanacak altı puanlık maç
Spurs, ligin bitmesine sekiz maç kala Premier Lig'de 16. sırada yer alıyor. Nottingham Forest ise bir puan geride, West Ham'a karşı sadece gol farkıyla küme düşme hattının üzerinde bulunuyor. Pazar günü Forest'ın konuk olacağı maç, Spurs'un küme düşme hattından uzaklaşmaya hazır olup olmadığını gösterecek önemli bir gösterge olarak görülmesi şaşırtıcı değil. Ancak Tudor, maça aşırı bir baskı yüklemek istemedi. "Altı puanlık maç" fikrini reddeden Tudor, bu maçın bir kupa finali gibi değerlendirilmemesi gerektiği konusunda ısrarcıydı. Tudor, "Oynanacak çok puan var. Tabii ki önemli bir maç çünkü ikimiz de aynı durumdayız, o yüzden altı değil, dört diyelim. Bu bir final değil. Belki üç puanlık değil, dört puanlık bir maç. Önemli ama belirleyici olmayacak." dedi.
Tottenham'ın genel durumu
Tudor'un Tottenham'ın sezonunu kurtarmak için geriye yedi maçı kaldı. Forest maçının ardından gelecek milli takım arası, ona kadroyu yeniden toparlamak, daha fazla oyuncuyu kadroya katmak ve çılgın bir son dönem için hazırlanmak için zaman kazandıracak. Forest ve Sunderland maçları arasında üç haftalık bir ara olması, teknik direktörün oyuncularına taktiklerini daha da iyice aşılaması için iyi bir fırsat; zira pozisyonu bir hafta öncesine kıyasla çok daha sağlam görünüyor. Söylentilere göre Tudor, Forest'ı yenemezse kovulacaktı, ancak son sonuçlar ona biraz daha zaman kazandırmış görünüyor.
