Igor Tudor, küme düşme mücadelesinde "sahada daha az uyuyan" Tottenham oyuncularını övdü

Liverpool ve Atlético Madrid karşısında arka arkaya alınan olumlu sonuçlar, Tudor’a elinde bir koz verdi; ancak Çarşamba günü İspanyol ekibine karşı kazanılan galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi’nden elenilmesi, havayı bir miktar bozdu. Eski Juventus teknik direktörü, Spurs’un bulunduğu konum konusunda hiçbir zaman lafını esirgemedi, ancak oyuncularının maçlara yaklaşımında bir değişiklik fark etti.

Tudor gazetecilere, "Zihinsel keskinlik," dedi. "Anahtar buydu. Sahada daha az uyuyoruz. Benim için bu çok önemli. Artık sahada olanlara daha erken tepki veriyoruz. Her zaman ne olduğunu merak edip sonra tepki vermiyoruz. Olaylar gerçekleşmeden önce tepki veriyoruz. İstediğim şekilde değil ama çok daha iyi. Bu zihinsel keskinlik, tehlikeli durumların farkında olma, bu gelişiyor ve bu yüzden daha iyiyiz."

Bu, Şubat ortasında Thomas Frank'ın yerine göreve geldiğinde Spurs'un durumuna ilişkin tipik bir dürüst değerlendirme. Oyuncular konsantrasyonlarını kaybediyor, tepki vermekte yavaş kalıyor, daha erken fark etmeleri gereken durumlarda hazırlıksız yakalanıyorlardı. Tudor bunu saklamadı, sık sık oyuncularını açıkça eleştirdi. Ancak geçen hafta, Tottenham takımına nihayet övgü yağdırması için yeterli cesaret verdi.