Futbol dünyasında büyük bir kayıp: Igor Protti dün gece hayatını kaybetti. 58 yaşındaki eski forvet, bir süredir kolon kanseriyle mücadele ediyordu; hastalık daha sonra omurgasına da yayılmıştı. Ölüm haberi, ailesi tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir gönderiyle duyuruldu: "Ailesi, büyük bir üzüntüyle Igor’un bu gece aramızdan ayrıldığını bildirir. Kendisi sizlere şu vedayı bırakmak istedi; biz de onun vasiyeti doğrultusunda bunu paylaşıyoruz:
Çeviri:
Igor Protti vefat etti, 58 yaşındaydı. Son mesajı: "Bu yolculuk son düdükle sona erdi"
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SON MESAJ
'Bu muhteşem yolculuk, her maç gibi, son düdükle sona erdi.
Bunu kelimelerle ifade etmek zor; yapabileceğim tek şey, çok sevdiğim büyük ve harika aileme teşekkür etmek.
Bana sevgi gösteren ve yanımda olan herkese, oynadığım takımların tüm taraftarlarına, bana her zaman gösterdikleri ve benim de tam anlamıyla karşılık verdiğim sevgi ve şefkat için teşekkür ederim.
Umarım bu bir 'görüşürüz' olur, bir 'hoşçakal' değil.
Bugün saat 15.00’ten itibaren son vedasını yapmak isteyenler, Cecina Mezarlığı’ndaki Via della Rimembranza adresindeki Frongillo veda salonunda bulunabilirler.”
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PROTTI’NİN KARİYERİ
Igor Protti, yirmi yılı aşkın bir süre boyunca futbolcu olarak oynadı; tüm taraftarları tarafından sevilen, ancak rakipleri tarafından da her zaman saygı duyulan ve alkışlanan bir isimdi: Rimini’de yetişen Protti’nin kariyerinde dönüm noktası, Bari’ye transfer olmadan önce Messina’da geçirdiği üç yıl oldu; Bari’deise küme düşen bir takımın Serie A’daki tek tarihi gol kralı oldu. Ardından kariyerinin tek kupasını, bir İtalya Süper Kupası’nı kazandığı Lazio’yageçti; Napoli ve Reggiana’da oynadıktan sonra, daha önce 1985-1988 yılları arasında forma giydiği Livorno’nun tüm taraftarlarının kalbini kazandı. Burada altı yıl kalarak takımı Serie C1’den Serie A’ya yükseltti ve uzun süredir arkadaşı olan Cristiano Lucarelli ile muhteşem bir forvet ikilisi oluşturdu.