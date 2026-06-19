'Bu muhteşem yolculuk, her maç gibi, son düdükle sona erdi.

Bunu kelimelerle ifade etmek zor; yapabileceğim tek şey, çok sevdiğim büyük ve harika aileme teşekkür etmek.

Bana sevgi gösteren ve yanımda olan herkese, oynadığım takımların tüm taraftarlarına, bana her zaman gösterdikleri ve benim de tam anlamıyla karşılık verdiğim sevgi ve şefkat için teşekkür ederim.

Umarım bu bir 'görüşürüz' olur, bir 'hoşçakal' değil.

Bugün saat 15.00’ten itibaren son vedasını yapmak isteyenler, Cecina Mezarlığı’ndaki Via della Rimembranza adresindeki Frongillo veda salonunda bulunabilirler.”







