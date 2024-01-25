İDDİA: Real Madrid, Kylian Mbappe'yi transfer etmesi durumunda Vinicius Junior'ı kapının önüne koyacak!

Can Özer
Vinicius-Mbappe-Real-PSGGetty/GOAL
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Real Madrid'in yaz aylarında Kylian Mbappe'yi kadrosuna katması halinde Vinicius Junior'ı elden çıkarmaya hazır olduğu bildirildi.

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  • Vinicius, Mbappe tehdidiyle karşı karşıya
  • Madrid, PSG'nin forvetini alırsa onu satabilir
  • Manchester United durumu yakından takip ediyor

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