İDDİA: Real Madrid, Kylian Mbappe'yi transfer etmesi durumunda Vinicius Junior'ı kapının önüne koyacak!Can ÖzerGetty/GOALViniciusKylian MbappeReal MadridManchester UnitedParis Saint-GermainTransfersLaLigaLigue 1Premier LeagueReal Madrid'in yaz aylarında Kylian Mbappe'yi kadrosuna katması halinde Vinicius Junior'ı elden çıkarmaya hazır olduğu bildirildi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaVinicius, Mbappe tehdidiyle karşı karşıyaMadrid, PSG'nin forvetini alırsa onu satabilirManchester United durumu yakından takip ediyor