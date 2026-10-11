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FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSAFP
Alvino Hanafi
Çeviri:

"İçgüdülerimle hareket ettim!" Maghnes Akliouche, PSG adına attığı rüya gibi ilk golün ardından konuştu

Paris Saint-Germain
M. Akliouche
Paris Saint-Germain - Le Mans
Le Mans
1. Lig

Maghnes Akliouche, Le Mans karşısında 3-1 kazanılan maçta Paris Saint-Germain adına ilk golünü attıktan sonra büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi. Orta saha oyuncusu, Parc des Princes'teki iç saha galibiyetini perçinlemek için tamamen içgüdülerine güvendiğini söyledi.

  • Akliouche, iç sahadaki galibiyette gol perdesini açtı

    Maghnes Akliouche cumartesi akşamı kişisel bir dönüm noktasına ulaştı ve Parc des Princes'te lige yeni yükselen Le Mans karşısında alınan 3-1'lik galibiyette Paris Saint-Germain formasıyla ilk golünü attı. 24 yaşındaki oyuncu, Paris Saint-Germain'in tüm kulvarlarda üst üste dördüncü galibiyetini aldığı maçta etkileyici bir performans sergiledi.

    Orta saha oyuncusunun 68. dakikadaki golü, Khvicha Kvaratskhelia'nın ikinci yarının başlarında PSG'yi yeniden öne geçirmesinin ardından farkı ikiye çıkardı.

    Akliouche, başkent taraftarlarının önünde gol perdesini açmaktan dolayı rahatlama hissettiğini kabul etti.

  • imago-sport-1084350235.jpgZUMA Press Wire

    İçgüdüsel bitiriş Paris ekibinin avantajını ikiye katladı

    Akliouche, maçın bitiş düdüğünün ardından PSG TV'ye konuşarak, belirleyici golünün arkasındaki düşünce sürecini anlattı. Akliouche, "Paris Saint-Germain formasıyla ilk golümü atmak benim için önemliydi" dedi.

    "Umarım bunun devamı gelir, hedef de bu."

    "Pozisyon sırasında içgüdülerimle hareket ettim. Sık yaptığım gibi rakip savunmacıyı üzerime çektim ve önümde biraz boşluk gördüm, ben de şansımı denemeye karar verdim. O ilk golü atabilmek harika."

  • Milli ara sonrası pası silmek

    Akliouche, uluslararası aranın hemen ardından üç puan almanın takım ritmi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. "Uluslararası aradan dönmenin asla kolay olmadığını ve bunun zor bir maç olabileceğini biliyoruz" dedi.

    "Ama bugün üç puanın tamamını aldığımız için mutluyuz. Bu galibiyetle yeniden yola koyulmak önemli."

    Bu sonuç, Luis Enrique'nin takımını Ligue 1 puan tablosunda geçici olarak beşinci sıraya yükseltti.

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    Avrupa'nın odağı İngiliz üçlüsüne çevrildi

    PSG formasıyla ilk golünü atan Akliouche, odağını yurt içi ve Avrupa kupalarındaki yoğun fikstüre çevirdi.

    Akliouche sözlerini, "Şimdi çok önemli bazı maçlar geliyor ve biz şimdiden onlara odaklandık" diyerek tamamladı.

    PSG şimdi hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz rakibine deplasmanda konuk olmak için hazırlık yapacak.

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