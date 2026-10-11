"İçgüdülerimle hareket ettim!" Maghnes Akliouche, PSG adına attığı rüya gibi ilk golün ardından konuştu

Akliouche, maçın bitiş düdüğünün ardından PSG TV'ye konuşarak, belirleyici golünün arkasındaki düşünce sürecini anlattı. Akliouche, "Paris Saint-Germain formasıyla ilk golümü atmak benim için önemliydi" dedi.

"Umarım bunun devamı gelir, hedef de bu."

"Pozisyon sırasında içgüdülerimle hareket ettim. Sık yaptığım gibi rakip savunmacıyı üzerime çektim ve önümde biraz boşluk gördüm, ben de şansımı denemeye karar verdim. O ilk golü atabilmek harika."