AFP
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"İçgüdülerimle hareket ettim!" Maghnes Akliouche, PSG adına attığı rüya gibi ilk golün ardından konuştu
Akliouche, iç sahadaki galibiyette gol perdesini açtı
Maghnes Akliouche cumartesi akşamı kişisel bir dönüm noktasına ulaştı ve Parc des Princes'te lige yeni yükselen Le Mans karşısında alınan 3-1'lik galibiyette Paris Saint-Germain formasıyla ilk golünü attı. 24 yaşındaki oyuncu, Paris Saint-Germain'in tüm kulvarlarda üst üste dördüncü galibiyetini aldığı maçta etkileyici bir performans sergiledi.
Orta saha oyuncusunun 68. dakikadaki golü, Khvicha Kvaratskhelia'nın ikinci yarının başlarında PSG'yi yeniden öne geçirmesinin ardından farkı ikiye çıkardı.
Akliouche, başkent taraftarlarının önünde gol perdesini açmaktan dolayı rahatlama hissettiğini kabul etti.
- ZUMA Press Wire
İçgüdüsel bitiriş Paris ekibinin avantajını ikiye katladı
Akliouche, maçın bitiş düdüğünün ardından PSG TV'ye konuşarak, belirleyici golünün arkasındaki düşünce sürecini anlattı. Akliouche, "Paris Saint-Germain formasıyla ilk golümü atmak benim için önemliydi" dedi.
"Umarım bunun devamı gelir, hedef de bu."
"Pozisyon sırasında içgüdülerimle hareket ettim. Sık yaptığım gibi rakip savunmacıyı üzerime çektim ve önümde biraz boşluk gördüm, ben de şansımı denemeye karar verdim. O ilk golü atabilmek harika."
Milli ara sonrası pası silmek
Akliouche, uluslararası aranın hemen ardından üç puan almanın takım ritmi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. "Uluslararası aradan dönmenin asla kolay olmadığını ve bunun zor bir maç olabileceğini biliyoruz" dedi.
"Ama bugün üç puanın tamamını aldığımız için mutluyuz. Bu galibiyetle yeniden yola koyulmak önemli."
Bu sonuç, Luis Enrique'nin takımını Ligue 1 puan tablosunda geçici olarak beşinci sıraya yükseltti.
- PsnewZ
Avrupa'nın odağı İngiliz üçlüsüne çevrildi
PSG formasıyla ilk golünü atan Akliouche, odağını yurt içi ve Avrupa kupalarındaki yoğun fikstüre çevirdi.
Akliouche sözlerini, "Şimdi çok önemli bazı maçlar geliyor ve biz şimdiden onlara odaklandık" diyerek tamamladı.
PSG şimdi hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz rakibine deplasmanda konuk olmak için hazırlık yapacak.
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