Hüsam Hasan'ın intiharı

Bazen insanın zirveden düşmesi için onu yukarıdan itecek birine ihtiyacı olmaz; durduğu yerden daha büyük olduğuna ve son başarısının kendisini eleştirinin ve gözden geçirmenin üstüne çıkardığına inanması yeter.

İşte tam olarak Hossam Hassan'ın şu anki hikâyesi bu; Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katılarak zaferin zirvesine ulaşan, ardından kendi elleriyle yarattığı imajı yıkmaya başlayan bir adam.

Hossam Hassan'ın çok çalıştığını ve Dünya Kupası'na ulaşmanın her zaman onun hanesine yazılacak büyük bir başarı olduğunu kimse inkâr edemez; ancak başarı, sizin sihirli değneğin sahibi olduğunuz, aldığınız her kararın doğru olduğu ya da sizinle farklı düşünenin hiçbir şey anlamadığı anlamına gelmez.

Başarının sizi daha sakin kılması, hatalarınızı görebilme kapasitenizi artırması ve elde ettiklerinizi, sanki yolun sonuymuş gibi orada durup kalmak yerine değerlendirebilmenizi sağlaması gerekir.

Sorun, başarı hissinin bir üstünlük duygusuna dönüşmesiyle başladı; bununla birlikte diyalog daha da zorlaştı ve tüm bu çatışmayı gerektirmeyen durumlarda öfke ön plana çıktı.

İşte krizler buradan itibaren peş peşe gelmeye başladı; Mohamed El Shenawy hakkındaki şok edici açıklamalarla başlayıp, ardından Mohamed Salah'ı çevreleyen tartışma ve onun milli takım kampından ayrılmasıyla devam ederek, hikâye salt teknik kararların ötesine geçti.