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Çeviri:

Hüsam Hasan'ın intiharı

Opinion
FEATURES
H. Hassan
Mısır - Angola
Mısır
Angola
Africa Cup of Nations Qualification
Mısır
Angola

Ordu tehlikede

Bazen insanın zirveden düşmesi için onu yukarıdan itecek birine ihtiyacı olmaz; durduğu yerden daha büyük olduğuna ve son başarısının kendisini eleştirinin ve gözden geçirmenin üstüne çıkardığına inanması yeter.

İşte tam olarak Hossam Hassan'ın şu anki hikâyesi bu; Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katılarak zaferin zirvesine ulaşan, ardından kendi elleriyle yarattığı imajı yıkmaya başlayan bir adam.

Hossam Hassan'ın çok çalıştığını ve Dünya Kupası'na ulaşmanın her zaman onun hanesine yazılacak büyük bir başarı olduğunu kimse inkâr edemez; ancak başarı, sizin sihirli değneğin sahibi olduğunuz, aldığınız her kararın doğru olduğu ya da sizinle farklı düşünenin hiçbir şey anlamadığı anlamına gelmez.

Başarının sizi daha sakin kılması, hatalarınızı görebilme kapasitenizi artırması ve elde ettiklerinizi, sanki yolun sonuymuş gibi orada durup kalmak yerine değerlendirebilmenizi sağlaması gerekir.

Sorun, başarı hissinin bir üstünlük duygusuna dönüşmesiyle başladı; bununla birlikte diyalog daha da zorlaştı ve tüm bu çatışmayı gerektirmeyen durumlarda öfke ön plana çıktı.

İşte krizler buradan itibaren peş peşe gelmeye başladı; Mohamed El Shenawy hakkındaki şok edici açıklamalarla başlayıp, ardından Mohamed Salah'ı çevreleyen tartışma ve onun milli takım kampından ayrılmasıyla devam ederek, hikâye salt teknik kararların ötesine geçti.

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    Sorun kararda değil, yöntemde

    Hüsam Hasan'ın Şenavi'yi kadro dışı bırakmaya hakkı var; Muhammed Salah'ın ne zaman oynayacağına, ne zaman yedek kulübesinde oturacağına karar vermeye de hakkı var. Sonuçta teknik kararların sahibi teknik direktördür ve milli takımlar yıldızları hoş tutma mantığıyla yönetilemez.

    Ancak karar yetkisine sahip olmak, bu yetkiyi her büyük oyuncuyu bir kriz adayına dönüştürecek şekilde kullanman gerektiği anlamına gelmez.

    Güçlü teknik direktör, herkese en güçlünün kendisi olduğunu kanıtlayan değil, oyuncularının kendisiyle anlaşmazlığa düştüklerinde bile ona güvenmelerini sağlayan kişidir. Soyunma odası yüksek sesle yönetilmez, medyaya sızan açıklamalarla da yönetilmez, her tartışmayı kazanmaya çalışarak da yönetilmez. Bazen sakin bir söz, koca bir basın toplantısından daha etkilidir.

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    İşte tam da burada Hüsam Hasan hata yaptı. Dünya Kupası'na katılma başarısını sahaya konuşturacağı yerde, kendisiyle ilgili tartışmaların çoğunun kaynağı mikrofon oldu. Her açıklama yeni bir kapı açıyor, bir duruşu açıklama yönündeki her girişim başka bir tartışma alanına dönüşüyor; öyle ki kişiliği ve açıklamaları üzerine yürütülen tartışmalar, milli takımın kendisi hakkındaki konuşmaların önüne geçti.

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    Zirveden düşüşün eşiğine

    Bu, futbolda görebileceğiniz en hızlı düşüşlerden biri. Dün Mısır'ı Dünya Kupası'na geri döndüren adam olan Hüsam Hasan, bugün başarının kendisinden çok, krizleri ve olası ayrılığı konuşulan bir isim haline geldi.

    Acı olan şu ki, tüm bunların önüne geçilebilirdi. Ondan herkesi memnun etmesi ya da her oyuncu veya eleştirmenle anlaşması istenmiyordu; istenen tek şey, ulaştığı yerin değerini bilmesiydi. Gerçek başarı zirveye ulaşmak değil, onu nasıl koruyacağını bilmektir.

    Hüsam Hasan'ın intiharı ölmek anlamına gelmiyor; bu, zafere ulaştıktan sonra onu ele alış biçiminde yatıyor. Kibir, diyaloğu reddetmek ve her durumda kontrolü dayatma çabası, yıllar süren bir inşayı haftalar içinde yıkabilir.

    Hüsam Hasan'ın bu dönemden Mısır'a Dünya Kupası'nda zafer kazandıran adam sıfatıyla çıkma fırsatı vardı, ancak şimdi bu başarının kredisini kendi elleriyle heba eden adam olmaya yaklaşıyor. Belki bu düşüşü hâlâ durdurabilir, fakat başlangıç mikrofondan değil, kendisiyle yapacağı dürüst bir yüzleşmeden olacak.

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