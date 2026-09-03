Vaz, adına biçilen yüksek bonservis bedeline rağmen hâlâ kendini kanıtlaması gereken bir isim olarak MKM Stadyumu'na geliyor. Fransız forvet, Marsilya'dan transferi için Roma'nın yaklaşık 17 milyon £ ödediği ocak ayında İtalya'ya gitmişti, ancak geçen sezon Serie A'da yalnızca bir gol atmasının ardından etki yaratmakta zorlandı.

Artık Sergej Jakirovic yönetiminde olan Vaz, kariyerine İngiltere'de yeniden ivme kazandırmayı hedefliyor. Anlaşmada, Hull City'nin temmuz ayının sonunda transferi kalıcı hâle getirmesine yönelik bir opsiyon da bulunuyor ve bu da genç oyuncuya Premier League'de uzun vadeli bir gelecek için net bir yol sunuyor. Vaz da önündeki göreve odaklanmış görünüyordu; Doğu Yorkshire ekibiyle yolculuğunun başlangıcını işaretlemek için Instagram hesabında yalnızca "Yeni bölüm" paylaşımını yaptı.