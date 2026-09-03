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Newport County v AS Roma - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Hull City'den sert açıklama: Yeni transfer Robinio Vaz, internette ırkçı istismarın hedefi oldu

Hull City
R. Vaz
Premier Lig

Hull City, yeni transfer Robinio Vaz'ın takıma katılmasının hemen ardından sosyal medyada “iğrenç” ırkçı hakaretlerin hedefi olmasının ardından resmi bir açıklama yayımladı. Roma'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak Tigers'a katılan Fransız forvet, kulübün resmi duyuru paylaşımlarında ayrımcı yorum yağmuruyla karşılaştı.

  • Hull City, sosyal medyadaki "iğrenç" istismarı kınadı

    Premier League'in yeni ekiplerinden Hull City, son gün transferi Vaz'ın ırkçı mesajlara maruz kalmasının ardından çevrim içi nefrete karşı net bir duruş sergiledi. Kulüp, 19 yaşındaki forveti karşılamak amacıyla paylaştığı sosyal medya gönderisini, hakaret içeren yanıtlarla dolmasının ardından kaldırmak zorunda kaldı.

    Kulüp, yayımladığı detaylı açıklamada tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Hull City, yeni transferimiz Robinio Vaz'a sosyal medyada yöneltilen iğrenç ırkçı istismarı kınıyor. Hiç kimse ayrımcı istismara maruz kalmamalıdır ve kulüp olarak Robinio'ya tam destek vereceğiz. Hull City'nin her türlü ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikası vardır ve son 24 saat içinde Premier League, ayrımcılık karşıtı yardım kuruluşu Kick It Out ve ilgili sosyal medya şirketleriyle iletişim halindeyiz."

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    Suçluları tespit etmek için polisle birlikte çalışıyor

    Hull City, faillerin eylemlerinden sorumlu tutulmasını sağlamak için yasal ve soruşturma adımları attığını doğruladı. Kulüp, Fransız genç milli oyuncuya yöneltilen nefret dolu mesajlardan sorumlu hesapların izini sürmek için kolluk kuvvetleriyle aktif şekilde koordinasyon halinde çalışıyor.

    Açıklamasının devamında Hull City şu ifadeleri kullandı: "Bu iğrenç istismardan sorumlu hesapları tespit etmek için Humberside Police ve diğer ilgili makamlarla da çalışıyoruz; böylece bu kişilere karşı uygun adımlar atılabilecek. Robinio'nun Hull City ailesine katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz ve taraftarlarımızın da onu MKM Stadium'da izleme heyecanımızı paylaştığını biliyoruz. Robinio'nun yanındayız ve tüm taraftarları her türlü ayrımcılığı bildirmeye devam etmeye teşvik ediyoruz."

  • İtalya'nın başkentinden yüksek profilli transfer

    Vaz, adına biçilen yüksek bonservis bedeline rağmen hâlâ kendini kanıtlaması gereken bir isim olarak MKM Stadyumu'na geliyor. Fransız forvet, Marsilya'dan transferi için Roma'nın yaklaşık 17 milyon £ ödediği ocak ayında İtalya'ya gitmişti, ancak geçen sezon Serie A'da yalnızca bir gol atmasının ardından etki yaratmakta zorlandı.

    Artık Sergej Jakirovic yönetiminde olan Vaz, kariyerine İngiltere'de yeniden ivme kazandırmayı hedefliyor. Anlaşmada, Hull City'nin temmuz ayının sonunda transferi kalıcı hâle getirmesine yönelik bir opsiyon da bulunuyor ve bu da genç oyuncuya Premier League'de uzun vadeli bir gelecek için net bir yol sunuyor. Vaz da önündeki göreve odaklanmış görünüyordu; Doğu Yorkshire ekibiyle yolculuğunun başlangıcını işaretlemek için Instagram hesabında yalnızca "Yeni bölüm" paylaşımını yaptı.

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  • Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Premier League Kaplanları için müthiş başlangıç

    Sahada Hull City, Premier League sezonunun ilk bölümünün sürpriz ekibi oldu ve kusursuz başlangıcının ardından puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor. Açılış haftasında Manchester United'ı yenerek ligde şaşkınlık yarattılar ve bunu, birlikte yükseldikleri Coventry City karşısında aldıkları mücadeleci galibiyetle takip ettiler.

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