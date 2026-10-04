Kurmak istediği oyun tarzı gereği, dar alanda çok hızlı ve mümkün olduğunca dikine bir oyun hedefleyen Xavi’nin kafasındaki orta sahanın merkezinde Koopmeiners’in yer alabilecek tempoya sahip olmadığı düşünülüyor. Ancak eski Atalanta oyuncusunun temel tekniği, bir maç boyunca birçok farklı şekilde işe yarayabilecek türden ve tam da buradan hareketle onu 4’lü savunmada Virgil van Dijk’ın yanında sol stoper olarak Aké’ye alternatif şeklinde deneme fikri doğuyor.

Amaç, topla soldan akıcı bir çıkış yakalamak, ve sahanın o bölgesinde başını kaldırıp gerektiğinde derine bakabilen ya da oyun yönünü değiştiren paslarını kullanabilen bir oyuncuya sahip olmak. Bunun yanı sıra, elbette Juventuslu oyuncunun özellikle duran toplarda etkili olan sol ayağından da faydalanma isteği var.