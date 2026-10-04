Teun Koopmeiners’in yeteneğini yeniden parlatma operasyonu, Hollanda’da kimsenin beklemeyeceği bir şekilde başladı. Yeni teknik direktör Xavi, ilk 3 maçında gözü kara ve hücum odaklı bir oyun tarzını oturtmakta ısrar ederken, Sırbistan’a karşı oynanan Uluslar Ligi maçında herkesi şaşırttı; Juventuslu oyuncuyu ilk 11’de sahaya sürdü ama orta saha değil, stoper olarak.
Hollanda'da Xavi, Koopmeiners'i stoper olarak deniyor: gol özgüven veriyor ama geleceği bu değil
Xavi'nin seçimi
Kurmak istediği oyun tarzı gereği, dar alanda çok hızlı ve mümkün olduğunca dikine bir oyun hedefleyen Xavi’nin kafasındaki orta sahanın merkezinde Koopmeiners’in yer alabilecek tempoya sahip olmadığı düşünülüyor. Ancak eski Atalanta oyuncusunun temel tekniği, bir maç boyunca birçok farklı şekilde işe yarayabilecek türden ve tam da buradan hareketle onu 4’lü savunmada Virgil van Dijk’ın yanında sol stoper olarak Aké’ye alternatif şeklinde deneme fikri doğuyor.
Amaç, topla soldan akıcı bir çıkış yakalamak, ve sahanın o bölgesinde başını kaldırıp gerektiğinde derine bakabilen ya da oyun yönünü değiştiren paslarını kullanabilen bir oyuncuya sahip olmak. Bunun yanı sıra, elbette Juventuslu oyuncunun özellikle duran toplarda etkili olan sol ayağından da faydalanma isteği var.
GOAL güven veriyor
Koopmeiners'in bu maçta ortaya koyduğu iki parıltıdan biri de duran toptan geldi ve ikisi de elbette serbest vuruştandı.
31. dakikada maçın kilidini açan gol geldi; sağ çaprazdan, ceza sahası çizgisi üzerinden kullanılan serbest vuruş havalandırılıp sert şekilde ceza alanını kesecek biçimde vuruldu, ardından kimse topa gerçekten müdahale edemedi ve top doğrudan ağlarla buluştu.
İkinci yarının başında, yaklaşık 50. dakikada bir başka serbest vuruşta ise bu kez daha merkezî bir noktadan yerden, barajın altından vuruldu ve son anda gelen bir sapmanın da etkisiyle Vanja Milinkovic-Savic'i az kalsın çaresiz bırakıyordu ancak o yine de iyi bir refleks gösterip kurtarışı yaptı.
GELECEK DEĞİL
Bu maç kesinlikle moral ve özgüven verecektir, ancak rolü, en azından Juventus'ta, yeniden çıkışa geçtiği ve geleceğini şekillendireceği bir rol olarak görülemez. Nitekim hücumdaki tehlike yaratma kapasitesi ve top dolaşımındaki makul performansının yanı sıra, Koopmeiners maçın çeşitli anlarında bir savunmacı için en önemli temel unsur olması gereken konuda zorlandı: markaj ve rakiplerin önünü kesmek.
Sırbistan'ın 1-1'lik golünde kendisi, ama aynı zamanda Reijnders ve hatta kısmen Van Dijk da tamamen pozisyon dışındaydı ve yakınlarındaki adamı hissedemediler. Onun bu pozisyondaki tüm sınırlarını ortaya koyan en çarpıcı an ise ikinci yarının başında geldi; arkasına dikine gönderilen ve Cvetkovic'e ulaşan bir topta, Sırp forveti 30 metre boyunca kovalamak zorunda kaldı.
Koşuda zaten zorlanan Koopmeiners, ardından kayarak müdahaleyle onu durdurmayı denedi, ancak rakibinin kendisini kolayca geçmesine engel olamadı ve forvete şut için kalenin tamamını boş bıraktı. Şansına Cvetkovic'in plase vuruşu dışarı gitti, ancak pozisyon alışı ve savunmada araya girme girişimi onun yaşadığı tüm zorluğu gözler önüne serdi.
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