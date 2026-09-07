Liverpool, spor direktörü Richard Hughes'un Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'e ayrılışının kesinleşmesinin ardından, saha dışında yeni ve hassas bir görevle karşı karşıya kalıyor. Böylece Liverpool yönetimi, takımın geleceğinde en etkili görevlerden birini üstlenecek adamı bulma yolculuğuna başlıyor.

Liverpool, 2022'den bu yana beşinci kez yeni bir spor direktörü arıyor. Kulüp bir yandan seçim sürecini mümkün olan en kısa sürede tamamlamaya çalışırken, diğer yandan spor projesinin istikrarını korumayı ve bu görevde arka arkaya yaşanan değişiklikler girdabını tekrarlamamayı hedefliyor.

Hughes, Liverpool'daki görevini 2024 yazında üstlenmiş ve hem Arne Slot hem de Andoni Iraola'nın atanmasında öne çıkan bir rol oynamıştı. Ardından bu yılın başlarında kulübe, Suudi Arabistan'da yeni bir deneyim yaşama isteğini bildirdi.

Hughes'un halefini bulma sürecinin denetimini, Fenway Sports Group'un (FSG) başkanı Mike Gordon üstleniyor; dosyanın hızla sonuçlandırılmasına yönelik net bir istek göze çarpıyor.

Liverpool, kulüp içinden bir ismi tercih etme olasılığını dışlamıyor, ancak aynı zamanda Anfield'ın dışından bir isimle anlaşma ihtimalini de değerlendiriyor. Adayın, kulübün spor projesiyle uyum sağlayabilecek ve uzun vadeli çalışabilecek bir profilde olması şartıyla.

Peki bu görevi doldurmak için öne çıkan adaylar kimler? Ve yeni spor direktörünü göreve gelir gelmez bekleyen zorlu dosyalar neler?

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz