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Iraola Liverpool in-tray GFXGetty/GOAL

Çeviri:

Hilal, Hughes'u kaptı: Liverpool'daki halefini mayınlar bekliyor

FEATURES
Liverpool - Atletico Madrid
Liverpool
Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi
Liverpool - Fulham
Fulham
Premier Lig
Al Hilal - Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Premier Lig
İngiltere
İspanya
Suudi Arabistan
Mısır

Yeni menajeri ağır bir görev bekliyor

Liverpool, spor direktörü Richard Hughes'un Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'e ayrılışının kesinleşmesinin ardından, saha dışında yeni ve hassas bir görevle karşı karşıya kalıyor. Böylece Liverpool yönetimi, takımın geleceğinde en etkili görevlerden birini üstlenecek adamı bulma yolculuğuna başlıyor.

Liverpool, 2022'den bu yana beşinci kez yeni bir spor direktörü arıyor. Kulüp bir yandan seçim sürecini mümkün olan en kısa sürede tamamlamaya çalışırken, diğer yandan spor projesinin istikrarını korumayı ve bu görevde arka arkaya yaşanan değişiklikler girdabını tekrarlamamayı hedefliyor.

Hughes, Liverpool'daki görevini 2024 yazında üstlenmiş ve hem Arne Slot hem de Andoni Iraola'nın atanmasında öne çıkan bir rol oynamıştı. Ardından bu yılın başlarında kulübe, Suudi Arabistan'da yeni bir deneyim yaşama isteğini bildirdi.

Hughes'un halefini bulma sürecinin denetimini, Fenway Sports Group'un (FSG) başkanı Mike Gordon üstleniyor; dosyanın hızla sonuçlandırılmasına yönelik net bir istek göze çarpıyor.

Liverpool, kulüp içinden bir ismi tercih etme olasılığını dışlamıyor, ancak aynı zamanda Anfield'ın dışından bir isimle anlaşma ihtimalini de değerlendiriyor. Adayın, kulübün spor projesiyle uyum sağlayabilecek ve uzun vadeli çalışabilecek bir profilde olması şartıyla.

Peki bu görevi doldurmak için öne çıkan adaylar kimler? Ve yeni spor direktörünü göreve gelir gelmez bekleyen zorlu dosyalar neler?

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  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Hughes'un halefi olmaya en güçlü adaylar kimler?

    David Woodfine, güçlü şekilde öne çıkan isimler arasında yer alıyor; kendisi daha önce Richard Hughes'un yardımcılığını yapmış, ayrıca Liverpool'da kiralık oyuncuların işlerinden sorumlu müdür görevini de üstlenmişti.

    Woodfine, kulüp ve kulübün içindeki çalışma sistemi hakkında geniş bir bilgiye sahip. Antrenörün haziran ayında kulübe gelmesinin ardından, geçtiğimiz dönemde Arraiola'ya "Axa" antrenman merkezinin tesislerinde bir tur boyunca eşlik ederken görüldü.

    Bir diğer isim ise 2022 ile 2023 yılları arasında Liverpool'un sportif direktörlüğü görevini üstlenen ve aralarında Luis Diaz, Cody Gakpo, Alexis Mac Allister ve Darwin Nunez transferlerinin de bulunduğu birçok önemli anlaşmanın imzalanmasında rol oynayan Julian Ward.

    Ward hâlihazırda "Fenway" spor grubunun teknik direktörü olarak görev yapıyor; bu durum, özellikle kulübü ve kulüp içindeki sportif karar alma mekanizmasını derinlemesine bilmesiyle birlikte, onu Liverpool yönetiminin önündeki doğal seçeneklerden biri hâline getiriyor.

    Öne çıkan diğer isimler arasında, daha önce Portekiz kulübü Benfica'nın teknik direktörlüğü görevini üstlenen ve "Fenway" spor grubunun futbol geliştirme müdürü olan Pedro Marques da bulunuyor.

    Marques, Enzo Fernandez'in 10 milyon sterlin karşılığında transfer edilmesine katkıda bulunan yönetimin bir parçasıydı; daha sonra Manchester City'de ilk takımın performans analistliğini yaptı.

    Kulüp dışında ise, Paris Saint-Germain'in mevcut sportif direktörü Luis Campos'un adı, öne çıkan en güçlü seçeneklerden biri olarak dikkat çekiyor; ancak Avrupa şampiyonundan yakın gelecekte ayrılma fikri pek olası görünmüyor.

    Hughes'un yerini alacak kişinin kimliği ne olursa olsun, yeni sportif direktör kendisini önemli dosyalardan oluşan büyük bir yığının karşısında bulacak; zira Hughes'un ayrılması istihdam sistemindeki tek değişiklik olmayacak. Kendisi ayrıca Liverpool'un yetenek keşfinden sorumlu iki yetkilisi olan Mark Burchill ve Craig Mackie'yi de Orta Doğu'ya beraberinde götürdü.

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  • Nottingham Forest v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Alisson ve Van Dijk'i takımda tutmayı başarabilecek mi?

    Alisson Becker'in geleceği, yeni sportif direktörü bekleyen en önemli dosyalardan biri olacak; zira Brezilyalı kalecinin Liverpool ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor.

    Juventus'un yaz transfer döneminde Alisson'u kadrosuna katma isteğine rağmen Liverpool, kulüp yönetimi ve teknik ekip nezdinde hâlâ tartışmasız bir numaralı seçenek olan kalecisinden vazgeçmeye hazır değildi.

    Ayrıca Iraola onu kaptan yardımcılarından biri olarak seçti ve 33 yaşındaki kaleci, henüz alışılmış en iyi seviyesine ulaşamamış olmasına rağmen, takımın ligdeki üç maçının tamamında ilk on birde yer aldı.

    Liverpool'un kaleci mevkisinde başka birkaç seçeneği bulunuyor; ancak Giorgi Mamardashvili şimdiye kadar tam bir güven veren bir seviye ortaya koyamadı. Kulüp ise Genk'ten önümüzdeki yaz gelecek olan 18 yaşındaki genç kaleci Luca Bruggemans'ın gelişini bekliyor; söz konusu transferin bedeli 30 milyon sterline kadar ulaşabilir.

    Bununla birlikte Bruggemans'ı, doğrudan A takımın sorumluluğunu taşıyabilecek bir kaleci olarak görmek zor olacak.

    Alisson, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde birer şampiyonluğun kazanılmasına katkı sağladıktan sonra Liverpool'un son altın neslinin en öne çıkan oyuncularından biri sayılıyor. Bu nedenle yeni sportif direktörün, onun "Anfield"deki kalışını en az bir sezon daha uzatmaya çalışmak konusunda son derece önemli bir karar vermesi gerekecek.

    Virgil van Dijk dosyası da bundan daha az önemli değil; zira takım kaptanının sözleşmesi de önümüzdeki yaz sona eriyor.

    Başta Mohamed Salah ve Andy Robertson olmak üzere geçen sezonun sonunda bir dizi liderlik vasfına sahip ismin ayrılmasıyla birlikte Liverpool, soyunma odasındaki tecrübeye daha fazla ihtiyaç duyar hale geldi. Bu da Alisson ve van Dijk'i aynı transfer döneminde birlikte kaybetmeyi büyük bir risk haline getiriyor.

    35 yaşına girmiş olmasına rağmen van Dijk, Dünya Kupası'nın ardından aldığı uzun dinlenme döneminden dönüşünün ardından Liverpool'un ligdeki maçlarının her dakikasında sahada yer aldı.

    Hollandalı stoper, takımdaki ilk yıllarında sahip olduğu aynı fiziksel güce sahip olmayabilir; ancak şüphesiz hâlâ Avrupa'nın en iyi stoperlerinden biri.

    Liverpool'un büyük potansiyele sahip bir grup genç savunmacısı bulunuyor; bunların arasında Jarell Quansah, Giovanni Leoni, Ivan Ndoye ve Mor Talla Ndiaye yer alıyor. Yeni sportif direktör, van Dijk'in devam etmesini, bu oyuncuların kendi neslinin en iyi savunmacılarından birinden öğrenmeleri için ideal bir fırsat olarak görebilir.

  • Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Liverpool'un orta sahasını ne bekliyor?

    Iraola, Liverpool'un orta sahada "iyi seçeneklere" sahip olduğunu düşünse de, bu mevki yeni sportif direktörün önündeki en acil dosyalardan birine dönüşebilir.

    Kulüp, Curtis Jones'un Inter'e transfer olmasıyla eş zamanlı olarak yaz döneminde orta sahayı takviye etmek için çalışmadı; bu da teknik ekibin elindeki seçenekleri daralttı.

    Buna karşılık kulüp, ABD'deki yeni sezon hazırlık turnesinde dikkatleri üzerine çektikten sonra 19 yaşındaki genç oyuncu Trey Nyoni'ye daha fazla alan tanımaya karar verdi.

    Maç sayısının artması ve müsabaka baskısının yükselmesiyle birlikte büyük bir sorumluluk Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch ve Alexis Mac Allister'ın omuzlarına binecek.

    Bu oyunculardan birinin sakatlanması, özellikle alternatif seçeneklerde büyük bir bolluğun bulunmaması nedeniyle, takımı sezon ortasında gerçek bir krizle karşı karşıya bırakabilir.

    Geçtiğimiz hafta "BBC Sport"un aktardığına göre Liverpool, Monaco oyuncusu Lamine Camara'ya ilgi göstermişti; ancak kulüp yaz döneminde yeni bir orta saha oyuncusuyla anlaşmayı planlamıyordu.

    Bu mevki, özellikle mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar uzanan Mac Allister'ın sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varmak zorlaşırsa, kış transfer döneminde veya önümüzdeki yaz bir öncelik haline gelebilir.

    Arjantinli orta saha oyuncusunun yeni bir sözleşmesi konusunda şu anda herhangi bir müzakere bulunmuyor; bu da geleceğini, Hughes'un halefinin önümüzdeki dönemde takip etmesi gereken dosyalardan biri haline getiriyor.

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    Liverpool'un hücumu: Seçeneklerde bolluk

    Öte yandan, hücum hattında işler daha istikrarlı görünüyor. Hughes, görev süresi boyunca bir dizi önemli transferle hücum seçeneklerini güçlendirmeyi başardı.

    Gelen isimler listesinde Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Victor Munoz ve Bradley Barcola yer aldı ve bu da Liverpool'a hücumda net bir seçenek bolluğu kazandırdı.

    18 yaşındaki genç oyuncu Rio Ngumoha'nın kulüple uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya yaklaşmasıyla birlikte, "Anfield"da hücum mevkileri için rekabet oldukça çetin görünüyor.

    Aynı zamanda Liverpool, yaz transfer döneminde Cody Gakpo'nun Manchester City'ye transfer olmasına izin vermedi.

    Hollandalı forvet bu sezon şu ana kadar bir gol atıp üç gol de asist yapmış olsa da, kulübün ona yönelik tutumu, yeni bir kanat oyuncusuyla anlaşma sağlanması ve Gakpo'dan vazgeçmek için cazip bir mali teklif gelmesi halinde gelecekte değişebilir.

  • Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    En büyük sınav: Iraola ile güçlü bir ilişki kurmak

    Belki de yeni sportif direktörü bekleyen en önemli görevlerden biri, teknik direktör Andoni Iraola ile başarılı bir çalışma ilişkisi kurmak olacak. Liverpool Kulübü'nün İcra Kurulu Başkanı Billy Hogan, bu yaz kulübün istikrardan yararlandığını vurgulamaya çalışmış ve "BBC Sport" kanalına şunları söylemişti: "Bir futbol kulübü olarak son derece sağlıklı bir durumda yaşadığımızı açıklamak isterim; sahiplerin liderliği büyük bir istikrardan yararlanıyor ve gelecek sezona ve sonrasına büyük bir heyecanla bakıyoruz."

    Ancak gerçek, Liverpool'un yazının geniş çaplı değişikliklere sahne olduğunu gösteriyor. Kulüp teknik direktörünü değiştirdi, yeni yatırımcılar karşıladı, en önemli oyuncularından bir kısmını kaybetti ve sportif direktörü de görevinden beklenen tarihten tam bir yıl önce ayrıldı. Ve iş bununla kalmadı; Hughes'un atanmasına karar veren isim olan Michael Edwards, "Fenway" Spor Grubu'ndaki futbol sektörü icra kurulu başkanlığı görevinden istifa etti.

    Hughes, Slot'un görevden alınması ve Iraola'nın atanması kararında merkezi bir rol oynamıştı; bu da yeni sportif direktörü hassas bir sorumlulukla karşı karşıya bırakıyor, zira sonuçta İspanyol teknik direktörün kulüpteki geleceğinin belirlenmesinde büyük bir etkisi olacak. Iraola, Liverpool'a geldiğinde, yalnızca kulübe bağlayan bir sözleşmenin var olması nedeniyle herhangi bir yerde kalmak istemediği için sadece iki yıllık bir sözleşme imzaladığını açıklamıştı. Richard Hughes ile Bournemouth'ta birlikte çalıştıkları dönemde başlayan güçlü ilişkisi, Liverpool'un teknik direktörlüğü koltuğuna ulaşmasına katkıda bulunan etkenlerden biriydi.

    Şimdi ise, Hughes'un ayrılmasının ardından, yeni bir sportif direktörün Iraola ile farklı bir ilişki kurması ve Liverpool'u yeniden kupa yarışının içine döndürmeyi amaçlayan uzun vadeli bir proje üzerinde onunla birlikte çalışması gerekecek. Dolayısıyla, görev yalnızca yeni transferler seçmek ya da oyuncu sözleşmelerini sonuçlandırmaktan ibaret olmayacak; aynı zamanda kulübün sportif sistemi içindeki istikrarı yeniden inşa etmek, Alisson ve Van Dijk'in geleceğine dair kesin kararlar almak, orta sahadaki muhtemel eksikliği gidermek, hücum dengesini korumak ve hepsinden önemlisi, Iraola ile güçlü ve dengeli bir ilişkinin varlığını güvence altına almakla da ilgili olacak.

    Buradan hareketle, Liverpool'un yeni sportif direktörünün görevi, boş bir koltuğu doldurmaktan çok daha büyük görünüyor; zira Liverpool'un tarihinde yeni bir dönemin hatlarını belirlemek adına gerçek bir sınavla karşı karşıya olacak.