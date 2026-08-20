'Hiç şüphem yoktu!' - Bernardo Silva, Real Madrid transferinin ardındaki GERÇEĞİ açıkladı

Törenin ardından Realmadrid TV'ye konuşan Silva, Avrupa devlerine katılmanın sevincini gizleyemedi. Orta saha oyuncusu, o ünlü beyaz formayı giymenin her zaman uzun süredir kurduğu bir hedef olduğunu açıkladı.

"Çok mutluyum" diyen Silva, şöyle devam etti: "Buraya geldiğinizde bu odada başkanla birlikte oluyorsunuz ve size bütün kupaları gösteriyorlar. Real Madrid'in ne kadar büyük bir kulüp olduğunu zaten biliyordum ama bunu gerçekten bizzat hissediyorsunuz. Bu kulüpte oynayacak olmaktan çok mutluyum.

"Çocukluğunuzdan beri, henüz futbolcu olup olmayacağınızı bile bilmezken, hayaliniz Real Madrid gibi bir kulüpte oynamaktır. Burada olmak, bu kulüpte oynamak, kupalar kazanmaya çalışmak ve Real Madrid'in kazanma yolunu takip etmek çok özel."