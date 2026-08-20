Getty Images Sport
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'Hiç şüphem yoktu!' - Bernardo Silva, Real Madrid transferinin ardındaki GERÇEĞİ açıkladı
Madrid'den resmi karşılama
Ciudad Real Madrid, bu hafta Silva için düzenlenen resmi karşılama törenine ev sahipliği yaptı. Kulüp başkanı Florentino Perez, büyük heyecan yaratan transferi resmiyete kavuşturmak için Portekizli orta saha oyuncusunu yönetim kurulu odasında bizzat karşıladı. Silva, iki yıllık sözleşmeye imza attı ve bu anlaşma onu 30 Haziran 2028'e kadar İspanya'nın başkentinde tutacak. Bu özel günü kutlamak için oyun kurucuya stadın bir maketi ve bir saat takdim edildi. 32 yaşındaki oyuncu, İspanya'daki yeni macerasına başlarken 20 numaralı formayı giyecek.
- Getty Images Sport
Çocukluk hayali
Törenin ardından Realmadrid TV'ye konuşan Silva, Avrupa devlerine katılmanın sevincini gizleyemedi. Orta saha oyuncusu, o ünlü beyaz formayı giymenin her zaman uzun süredir kurduğu bir hedef olduğunu açıkladı.
"Çok mutluyum" diyen Silva, şöyle devam etti: "Buraya geldiğinizde bu odada başkanla birlikte oluyorsunuz ve size bütün kupaları gösteriyorlar. Real Madrid'in ne kadar büyük bir kulüp olduğunu zaten biliyordum ama bunu gerçekten bizzat hissediyorsunuz. Bu kulüpte oynayacak olmaktan çok mutluyum.
"Çocukluğunuzdan beri, henüz futbolcu olup olmayacağınızı bile bilmezken, hayaliniz Real Madrid gibi bir kulüpte oynamaktır. Burada olmak, bu kulüpte oynamak, kupalar kazanmaya çalışmak ve Real Madrid'in kazanma yolunu takip etmek çok özel."
Real Madrid aradığında hiç tereddüt etmedi
Orta saha oyuncusu ayrıca Real Madrid ilk teması kurduğunda ikna edilmeye ihtiyaç duymadığını da açıkladı. İspanya'nın başkentine taşınma teklifini hiç tereddüt etmeden hemen kabul etti.
"Real Madrid beni aradığında hiç şüphem yoktu" diyen Silva, sözlerini şöyle sürdürdü: "Arayıp ilgilendiklerini söylediklerinde, bunun benim, kariyerim ve ailem için en iyi seçenek olduğuna inandığım için hiç düşünmeden hemen evet dedim. Burada olmak, gerçekleşen bir rüya."
- AFP
La Liga'daki ilk maç Espanyol'a karşı oynanacak
Silva, Macar ekibi Ferencvaros'a karşı sezon öncesinde alınan 2-1'lik galibiyette kulüp adına resmî olmayan ilk maçına çıktı. Ardından Deportivo La Coruna ve Alman ekibi Schalke'ye karşı oynanan hazırlık maçlarında da forma giydi.
Sezon öncesi hazırlıklarının tamamlanması ve tanıtımının da sona ermesinin ardından, orta sahanın tüm odağı artık resmî maçlara çevrildi. Artık tamamen takıma entegre olmuş durumda ve İspanya'da resmî olarak iz bırakmaya hazır.
Portekizli oyuncu, Madrid formasıyla yaklaşan lig karşılaşmasında resmî La Liga debutunu yapmaya hazırlanıyor. Real Madrid, Espanyol ile karşılaşmak üzere RCDE Stadyumu'na gitmeye hazırlanıyor.
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