"Çok yetenekli ve önlerinde uzun yıllar uzanan yeni nesil oyuncular var. Yaşını, şimdiye kadar gösterdiği performansı ve gelecekteki potansiyelini göz önünde bulundurarak aralarından birini seçmem gerekirse, bu Lamine olurdu," dedi Messi, hem Messi’nin hem de Lamine Yamal’ın yer aldığı Dünya Kupası reklam filminin tanıtımı kapsamında düzenlenen bir Adidas etkinliğinde. "Hiç şüphe yok: Benim için o en iyisi," diye ekledi Arjantinli oyuncu.
"Hiç şüphe yok": Lionel Messi, yeni neslin en iyi oyuncusunu seçti
Messi'nin 2021 yazında istem dışı ayrılışının ardından Barça, süperstarın yerini alacak bir isim arayışına girmişti. Katalanlar, şimdiden dünyanın en iyi oyuncuları arasında yer alan 18 yaşındaki genç oyuncuda aradıklarını buldu. Ballon d'Or ödülünde son olarak Ousmane Dembélé'nin (Paris Saint-Germain) ardından ikinci sırada yer aldı.
Barcelona'da Lamine Yamal'a duyulan güven büyük: Takdirin bir göstergesi olarak, Messi'nin de Camp Nou'da giydiği efsanevi 10 numaralı formayı aldı.
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ile olan ilişkisi hakkında: "Güzel bir spor rekabeti"
Messi, etkinlikte Barça'daki altın yıllarına da bir kez daha değindi; özellikle teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde takımın Real Madrid ile pek çok efsanevi mücadelesi yaşandığı dönemlere. Messi, Real Madrid'in süperstarı Cristiano Ronaldo ile şampiyonluklar ve dünyanın en iyi futbolcusu olma unvanı için rekabet etmişti.
"Bu güzel bir spor rekabeti oldu. Takım olarak ve bireysel olarak her şey için mücadele ettik. Bu yüzden insanlar bizi her zaman karşılaştırdı. Ancak ilişkimiz her zaman iyi ve saygılıydı," dedi Messi.
"Maçlar ve ödül törenleri dışında pek sık karşılaşmadık. Orada her zaman iyi anlaştık," diye CR7'ye atıfta bulunarak ekledi.
Lamine Yamal'ın 25/26 sezonundaki istatistikleri:
Oyunlar: 45 Oynama süresi: 3702 Goller: 24 Asist: 18