"Hiç şüphe yok": Lionel Messi, yeni neslin en iyi oyuncusunu seçti

Messi, etkinlikte Barça'daki altın yıllarına da bir kez daha değindi; özellikle teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde takımın Real Madrid ile pek çok efsanevi mücadelesi yaşandığı dönemlere. Messi, Real Madrid'in süperstarı Cristiano Ronaldo ile şampiyonluklar ve dünyanın en iyi futbolcusu olma unvanı için rekabet etmişti.

"Bu güzel bir spor rekabeti oldu. Takım olarak ve bireysel olarak her şey için mücadele ettik. Bu yüzden insanlar bizi her zaman karşılaştırdı. Ancak ilişkimiz her zaman iyi ve saygılıydı," dedi Messi.

"Maçlar ve ödül törenleri dışında pek sık karşılaşmadık. Orada her zaman iyi anlaştık," diye CR7'ye atıfta bulunarak ekledi.