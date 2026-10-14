Getty Images Sport
Çeviri:
“Her zaman bir tehdit!” Bradley Barcola, LASK karşısındaki müthiş hat-trick performansını değerlendirdi
Barcola, Liverpool formasıyla yaptığı ilk hat-trick’le parladı
Liverpool forveti Bradley Barcola, Raiffeisen Arena'da LASK karşısında alınan 6-3'lük çılgın galibiyette yaptığı hat-trick'le Avrupa sahnesinde adını duyurdu. Yaz transfer döneminde takıma katılan oyuncu, Avusturya'daki etkileyici bireysel performansıyla kulüp adına ilk gollerini attı.
İlk yarıda iki kez fileleri havalandıran Barcola, devre arasından sonra hat-trick'ini tamamlayarak Liverpool'un Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki kusursuz gidişatını sürdürmesini sağladı.
Bitiriciliği ve savunma hatlarını delen koşularıyla öne çıkan Barcola, bu performansı sayesinde UEFA Teknik Gözlemci Grubu tarafından Maçın Oyuncusu seçildi.
- Propaganda Photo
Iraola, kanat oyuncusunun özgüveninden ve etkisinden çok memnun
Dokuz gollü maçın ardından konuşan Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Barcola’nın etkili oyununu ve Florian Wirtz ile uyumunu övdü. Iraola, “Bradley adına gerçekten çok mutluyum çünkü dün bana onun istenen rakamlara ulaşamamasını sormuştunuz,” dedi.
“Bence ikisi de bugün gerçekten çok iyi oynadı. Fark yarattılar.”
“Bradley, hat-trick’inin yanı sıra bire bir pozisyonlarda ve savunma arkasına yaptığı koşularla sürekli tehdit oluşturdu. Bunun tadını çıkarmalı çünkü Şampiyonlar Ligi’nde hat-trick yapmak her zaman çok zordur.”
Gençlik enerjisiyle gelen tarihi deplasman galibiyeti
Barcola’nın hat-trick’i, Liverpool için tarihi bir gecenin parçasıydı. Şampiyonlar Ligi tarihindeki en genç üçüncü ilk 11’iyle sahaya çıkan takımın yaş ortalaması 24 yıl 186 gündü. 6-3’lük galibiyet, Liverpool’un bir Avrupa maçında deplasmanda altı veya daha fazla gol attığı yalnızca üçüncü karşılaşma oldu.
Ronald Araújo ve Lewis Koumas da ilk gollerini atarak önemli bir dönüm noktasına ulaşırken Jeremie Frimpong kafa golüyle skora katkıda bulundu.
LASK, hareketli geçen ikinci yarıda üç gol bulsa da Liverpool’un hücum kalitesi ev sahibi ekibin başa çıkamayacağı düzeydeydi.
- AFP
Odak, yoğun lig ve Avrupa maçları takvimine kayıyor
İki Avrupa maçından altı puan çıkaran Barcola ve Liverpool, üç günden kısa süre sonra Brentford deplasmanına çıkarak yeniden lig maçlarına odaklanacak.
Iraola, yoğun maç takviminde kadrosunun tamamından yararlanmanın önemini vurguladı.
Liverpool, Barcola'nın etkileyici formunu sürdürmeyi hedeflediği bir başka Avrupa maçında İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaşmak üzere gelecek salı Anfield'a dönecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun