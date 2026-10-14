Dokuz gollü maçın ardından konuşan Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Barcola’nın etkili oyununu ve Florian Wirtz ile uyumunu övdü. Iraola, “Bradley adına gerçekten çok mutluyum çünkü dün bana onun istenen rakamlara ulaşamamasını sormuştunuz,” dedi.

“Bence ikisi de bugün gerçekten çok iyi oynadı. Fark yarattılar.”

“Bradley, hat-trick’inin yanı sıra bire bir pozisyonlarda ve savunma arkasına yaptığı koşularla sürekli tehdit oluşturdu. Bunun tadını çıkarmalı çünkü Şampiyonlar Ligi’nde hat-trick yapmak her zaman çok zordur.”