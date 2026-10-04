Hindistan Teknik Direktörü Khalid Jamil, Salt Lake Stadyumu'nda Brezilya'ya karşı oynanan ve 4-0 kaybedilen hazırlık maçının ilk yarısındaki pahalıya mal olan iki hatasına rağmen kaleci Gurpreet Singh Sandhu'ya destek verdi. Sandhu, milli formayla 90. maçına çıktı ancak Estevao ve Pedro'nun yerden vuruşlarında hatalı değerlendirme yaptıktan sonra devre arasında yerini Prabhsukhan Singh Gill'e bıraktı.

Yenilginin farklı olmasına rağmen Hindistan, beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya karşısında mücadeleci bir performans sergiledi; daha fazla ikili mücadele kazandı ve Brezilya'nın üç driplingine karşılık 13 dripling tamamladı.

Jamil, son düdüğün ardından tecrübeli file bekçisini günah keçisi ilan etmeyi reddetti.