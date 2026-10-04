Hindustan Times
Çeviri:
'Her şey için teşekkürler!' - Gurpreet Singh Sandhu Brezilya'da nasıl bir gecede meme'e dönüştü
Jamil, Kolkata'daki kâbus gecesinin ardından kaptan Sandhu'yu savundu
Hindistan Teknik Direktörü Khalid Jamil, Salt Lake Stadyumu'nda Brezilya'ya karşı oynanan ve 4-0 kaybedilen hazırlık maçının ilk yarısındaki pahalıya mal olan iki hatasına rağmen kaleci Gurpreet Singh Sandhu'ya destek verdi. Sandhu, milli formayla 90. maçına çıktı ancak Estevao ve Pedro'nun yerden vuruşlarında hatalı değerlendirme yaptıktan sonra devre arasında yerini Prabhsukhan Singh Gill'e bıraktı.
Yenilginin farklı olmasına rağmen Hindistan, beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya karşısında mücadeleci bir performans sergiledi; daha fazla ikili mücadele kazandı ve Brezilya'nın üç driplingine karşılık 13 dripling tamamladı.
Jamil, son düdüğün ardından tecrübeli file bekçisini günah keçisi ilan etmeyi reddetti.
- Hindustan Times
Teknik direktör, güvendiği kaleciyi tek bir maç üzerinden değerlendirmeyi reddetti
Maçın ardından konuşan Jamil, Sandhu'nun Hindistan futbol tarihinin en iyi kalecilerinden biri olmaya devam ettiğini vurguladı. Teknik direktör, sahanın daha ilerideki bölgelerinde yaşanan savunma hatalarının Brezilya'nın ilk gollerine büyük ölçüde katkı yaptığını belirtti.
Jamil, sahada her oyuncunun zor anlar yaşayabileceğinde ısrar etti.
"O, Hindistan'ın sahip olduğu en iyi kalecilerden biri ve onu yalnızca iki maçta değerlendiremeyiz, çünkü sıradaki maç geliyor" diyen Jamil, muhabirlere şöyle konuştu: "Yine geri dönecek. Bazen böyle şeyler olur. Suçu sadece tek bir oyuncuya yükleyemezsiniz. Savunmacıların yaptığı birçok hatayı görüyorsanız, ona şut çekme imkanı tanıyorlar."
Brezilya medyası, Hindistan kaptanını internette viral bir fenomene dönüştürdü
Sandhu'nun hataları, devre arasında Brezilya sosyal medyasında kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Büyük medya kuruluşu TNT Sports Brasil, Hindistan kaptanının bir görselini, alaycı bir şekilde "Singh Sandhu, obrigado por tudo" (Singh Sandhu, her şey için teşekkürler) başlığıyla paylaştı ve Brezilya'ya iki gollü üstünlüğü hediye ettiği için onu ironik biçimde "Craque do Jogo" (Maçın Oyuncusu) olarak niteledi.
Jamil, en sert eleştirisini Hindistan'ın ikinci yarıdaki oyuna giren futbolcularına yöneltti ve onlara daha büyük bir mental güç göstermeleri çağrısında bulundu.
Jamil, "Bu akşam oyuna girenler gereken seviyede değildi" diye ekledi. "Bir oyuncu oyuna giriyorsa hazır olmak zorunda. Mental olarak güçlü olmak zorundalar."
- Hindustan Times
Mavi Kaplanlar, Uruguay karşısındaki zorlu sınava hazırlanıyor
Jamil ve ekibi şimdi gözünü iki kez dünya şampiyonu olan Uruguay karşısındaki bir başka zorlu sınava çevirdi. Teknik direktör, Anirudh Thapa, Ryan Williams ve Manvir Singh'in olumlu performanslarını gelecek maçlar için yapı taşları olarak gösterdi.
Hindistan ayrıca yaklaşan kasım ayı milli maç arasında Yeni Zelanda ile de karşılaşacak.
Takım, bir sonraki maç öncesinde savunmadaki konsantrasyonunu geliştirmeyi hedefliyor.
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