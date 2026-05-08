"Her maçta bir hata": BVB'nin yeni savunma umudu, büyük bir eksiklik barındırıyor

Böyle bir değerlendirme için, genç ve gelecek vaat eden yeteneklerden oluşan devasa havuz artık fazlasıyla şeffaf hale gelmiştir. Her ciddi üst düzey kulüp, Gadou'yu uzun zamandır tanıyor, BVB de dahil. 2023 yazında, Paris Saint-Germain'in altyapısındaki sözleşmesi henüz iki yıl varken, kulüp ona göz dikmişti. Bir yıl sonra Bayer Leverkusen, transferi kıl payı kaçırdı. Mart ayında, Books'un selefi Sebastian Kehl, Viyana'daki Allianz Stadyumu'nda onu izledi.

1,95 metre boyundaki Gadou ile Westfalen ekibi, "bu yaşta Dayot Upamecano'dan daha ileride olan" bir savunma oyuncusu kazanıyor. Salzburger Nachrichten'ın spor bölüm başkan yardımcısı Michael Unverdorben de bu görüşte. SPOX ile yaptığı röportajda şöyle diyor: "O kesinlikle Salzburg'un en iyi stoperi. Onun büyük bir transfer olacağı her zaman biliniyordu, çünkü gerçekten inanılmaz yeteneklere ve muazzam bir potansiyele sahip. İkili mücadelelerde ve kafa vuruşlarında güçlü ve uluslararası düzeyde bir defans oyuncusunun ihtiyaç duyduğu her şeye sahip."

Avusturyalılar bunu 2024 yılında Gadou'da görmüştü. O zamanlar 17 yaşındaki oyuncuyu Paris'ten Salzburg'a getirmek için alışılmadık bir şekilde 10 milyon euro ödendi. Sadece gelecekteki takım arkadaşı Karim Adeyemi bu yaşta daha pahalıydı; 2018'de Salzburg'a sadece 100.000 euro daha pahalıya mal olmuştu.