Thierry Henry, dün pazartesi günü Londra'da düzenlenen 2026 Ballon d'Or töreninin sunumu sırasında, hem sunucu meslektaşı Kate Scott'a hem de Barcelonalı kanat oyuncusu Lamine Yamal'a yönelik yorumları nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.
Henry, Brezilya efsanesi Sócrates'in adını telaffuz etme şekli yüzünden meslektaşı Scott'ın sözünü kesti. Sócrates'in adı, bir futbolcunun gerçekleştirdiği en iyi insani çalışmaya verilen bir ödülde kullanılıyor. Henry şöyle dedi: "Ne demek istiyorsun? Burada hiç filozofumuz yok."
Scott, Henry'nin telaffuzunu tekrarladı ve şöyle karşılık verdi: "Telaffuzum için kusura bakmayın arkadaşlar. Terry'ye güvenin, o doğru telaffuz edecek." Ardından Henry sözünü kesmeye devam ederek şöyle dedi: "Evet, Dr. Sócrates, burada tartışmayacağız."