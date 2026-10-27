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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Çeviri:

Henry suçlamaların hedefinde: Ballon d'Or sahnesinde Yamal'ı küçük mü düşürdü?

T. Henry
L. Yamal
Barcelona
Fransa
İspanya

Fransız yıldıza Kate Scott ile alay ettikten sonra yeni eleştiriler

Thierry Henry, dün pazartesi günü Londra'da düzenlenen 2026 Ballon d'Or töreninin sunumu sırasında, hem sunucu meslektaşı Kate Scott'a hem de Barcelonalı kanat oyuncusu Lamine Yamal'a yönelik yorumları nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Henry, Brezilya efsanesi Sócrates'in adını telaffuz etme şekli yüzünden meslektaşı Scott'ın sözünü kesti. Sócrates'in adı, bir futbolcunun gerçekleştirdiği en iyi insani çalışmaya verilen bir ödülde kullanılıyor. Henry şöyle dedi: "Ne demek istiyorsun? Burada hiç filozofumuz yok."

Scott, Henry'nin telaffuzunu tekrarladı ve şöyle karşılık verdi: "Telaffuzum için kusura bakmayın arkadaşlar. Terry'ye güvenin, o doğru telaffuz edecek." Ardından Henry sözünü kesmeye devam ederek şöyle dedi: "Evet, Dr. Sócrates, burada tartışmayacağız."

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  • "Henry küstah!"

    Buna rağmen, "Doktor Sokrates: Bir Futbolcu, Filozof ve Efsane" adlı kitabın yazarı İskoç Andrew Downie, Metro sitesine göre, Scott'a karşı tutumu nedeniyle Henry'yi eleştirdi.

    Downie, X'te şunları yazdı: "Thierry Henry kaba davrandı ve söyledikleri doğru değil. İsmi (Scott) doğru telaffuz etti. Bunu biliyorum, bu adam hakkında koca bir kitap yazdım."

  • Öte yandan, Barcelonalı yıldız yılın en iyi genç yeteneği ödülünü üst üste üçüncü kez almak için sahneye çıktığında, Henry'nin Lamine Yamal'a yaptığı sataşma çevresindeki tartışma büyüdü.

    Henry, Yamal'a şöyle dedi: "Bu senin üçüncü ödülün, değil mi? Ama bu, gerçekten kazanmak istediğin ödül müydü?"

    Yamal, 2026 Ballon d'Or sıralamasında, ödülü kazanan Harry Kane ve Kylian Mbappé'nin ardından üçüncü sırada yer aldı.

    "The Sun"'a göre, sorusu salondakileri güldürdü ve Yamal da gülümsedi, "ancak sosyal medyadaki bazı izleyiciler, Henry'yi genç oyuncuya zorbalık yapmakla suçlamakta gecikmedi".

    İngiliz gazetesi bazı yorumları aktardı. Bunlardan biri şöyle dedi: "Yamal 19 yaşında, geçen yıl ikinci, bu yıl ise üçüncü oldu. Henry herkesin önünde ona nasıl zorbalık yapar?"

    Bir diğeri ise şöyle yazdı: "Bu, Thierry Henry'den yakışıksız bir davranış. Lamine Yamal'ın sakin kalması çok hoş."

    Gazete şöyle devam etti: "Ancak bazı başka taraftarlar, Henry'nin yanlış bir şey söylemediğini savundu." Bunlardan biri şu yorumu yaptı: "Söylediklerinde kesinlikle hiçbir yanlış yok."

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