Öte yandan, Barcelonalı yıldız yılın en iyi genç yeteneği ödülünü üst üste üçüncü kez almak için sahneye çıktığında, Henry'nin Lamine Yamal'a yaptığı sataşma çevresindeki tartışma büyüdü.

Henry, Yamal'a şöyle dedi: "Bu senin üçüncü ödülün, değil mi? Ama bu, gerçekten kazanmak istediğin ödül müydü?"

Yamal, 2026 Ballon d'Or sıralamasında, ödülü kazanan Harry Kane ve Kylian Mbappé'nin ardından üçüncü sırada yer aldı.

"The Sun"'a göre, sorusu salondakileri güldürdü ve Yamal da gülümsedi, "ancak sosyal medyadaki bazı izleyiciler, Henry'yi genç oyuncuya zorbalık yapmakla suçlamakta gecikmedi".

İngiliz gazetesi bazı yorumları aktardı. Bunlardan biri şöyle dedi: "Yamal 19 yaşında, geçen yıl ikinci, bu yıl ise üçüncü oldu. Henry herkesin önünde ona nasıl zorbalık yapar?"

Bir diğeri ise şöyle yazdı: "Bu, Thierry Henry'den yakışıksız bir davranış. Lamine Yamal'ın sakin kalması çok hoş."

Gazete şöyle devam etti: "Ancak bazı başka taraftarlar, Henry'nin yanlış bir şey söylemediğini savundu." Bunlardan biri şu yorumu yaptı: "Söylediklerinde kesinlikle hiçbir yanlış yok."

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