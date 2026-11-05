Sürpriz olan ise, Jesus'un cuma günü açıklanması planlanan Portekiz Milli Takımı kadrosuna Ronaldo'yu çağırmayı planlıyor olmasıydı; teknik direktör kaptanına güvenmeyi sürdürmek istiyordu, ta ki aralarındaki ilişkinin eskisi gibi olmadığı ortaya çıkana dek.

Gazete, Ronaldo'nun son haftalarda teknik direktörün kendisine gönderdiği mesajlara yanıt vermediğini ve bunun da iki taraf arasındaki uçurumun genişlediğini ortaya koyduğunu, ilişkilerinin Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yaşanan olayların ardından tam bir kopuş aşamasına geldiğini açıkladı.

Ayrıca oku: Altın ile şok arasında: Ronaldo ve Messi, destansı bir başlangıç ve sıra dışı bir son!