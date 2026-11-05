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"Hayalet gibiydi": Ronaldo veda haftasında Jesus'u görmezden geldi

C. Ronaldo
J. Jesus
Portekiz
Premier Lig
Portekiz
Suudi Arabistan

Hüzünlü son

Gelecek maçlar
POR

POR

UEFA Nations League A

14 Kas 2026

DEN

DEN

Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktığını açıklayarak büyük bir sürprize imza attı. Ancak bu kararın perde arkası daha çarpıcı detaylar barındırıyordu; zira Portekiz basınında yer alan haberler, milli takım kaptanının ülkesinin forması altındaki kariyerinin sonuna yaklaştıran bu adımı teknik direktörü Jorge Jesus'a bildirme zahmetine katlanmadığını ortaya koydu.

Portekiz'in "Record" gazetesinin aktardığına göre, Ronaldo kararını Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'ya bildirdi; ancak Jesus ile iletişime geçmedi ve ona milli takımı bir daha temsil etmeyeceğini söylemedi. Bu adım, iki tarafın son dönemde ulaştığı gerginliğin boyutunu gözler önüne seriyor.

  • Jesus, Ronaldo'yu bekliyor: Mesajlara yanıt yok

    Sürpriz olan ise, Jesus'un cuma günü açıklanması planlanan Portekiz Milli Takımı kadrosuna Ronaldo'yu çağırmayı planlıyor olmasıydı; teknik direktör kaptanına güvenmeyi sürdürmek istiyordu, ta ki aralarındaki ilişkinin eskisi gibi olmadığı ortaya çıkana dek.

    Gazete, Ronaldo'nun son haftalarda teknik direktörün kendisine gönderdiği mesajlara yanıt vermediğini ve bunun da iki taraf arasındaki uçurumun genişlediğini ortaya koyduğunu, ilişkilerinin Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yaşanan olayların ardından tam bir kopuş aşamasına geldiğini açıkladı.

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  • Kopenhag'ın perde arkası: Patlama noktası

    Rapora göre, Kopenhag'da yaşananlar Ronaldo ile Jesus arasındaki ilişkide belirleyici dönüm noktası oldu; zira sonraki iletişim çabaları işleri eski haline döndürmeyi başaramadı ve ilişki, milli takımın kaptanı ile teknik direktörü arasında pek çok kişinin beklemediği bir sona doğru ilerledi.

    Bu atmosferde Ronaldo, uluslararası kariyerine son vermeyi tercih etti ve perşembe günü resmi hesaplarında paylaştığı bir video ile Portekiz Millî Takımı'nı temsil etmeye geri dönmeyeceğini açıkladı; bunu, kendisini yeniden kadroya çağırmaya hazırlanan teknik direktöre herhangi bir bildirimde bulunmadan yaptı.

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    Efsanevi bir son ve tartışmalı bir veda

    Ronaldo, 41 yaşında Portekiz Millî Takımı'na veda ediyor. 234 uluslararası maça çıkıp 146 gol kaydeden yıldız, millî takımlar düzeyinde hem en fazla maça çıkan oyuncu hem de tarihin gol kralı olarak kalırken, ardında tekrarlanması güç olağanüstü bir miras bırakıyor.

    Ancak bu yolculuğun sonu, Portekizli yıldızın arzu ettiği şekilde gelmedi; takım arkadaşları ve teknik direktörüyle bir araya geleceği kalabalık bir vedanın yerine, bu adım Jesus ile yaşanan sert bir kriz ortasında geldi. Böylece kulislerde neler yaşandığı ve iki taraf arasındaki ilişkinin nasıl bu sona ulaştığı yönünde sorular gün yüzüne çıktı.

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Gelecek maçlar
POR

POR

UEFA Nations League A

14 Kas 2026

DEN

DEN