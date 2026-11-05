Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktığını açıklayarak büyük bir sürprize imza attı. Ancak bu kararın perde arkası daha çarpıcı detaylar barındırıyordu; zira Portekiz basınında yer alan haberler, milli takım kaptanının ülkesinin forması altındaki kariyerinin sonuna yaklaştıran bu adımı teknik direktörü Jorge Jesus'a bildirme zahmetine katlanmadığını ortaya koydu.
Portekiz'in "Record" gazetesinin aktardığına göre, Ronaldo kararını Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'ya bildirdi; ancak Jesus ile iletişime geçmedi ve ona milli takımı bir daha temsil etmeyeceğini söylemedi. Bu adım, iki tarafın son dönemde ulaştığı gerginliğin boyutunu gözler önüne seriyor.