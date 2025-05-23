Harry Kane karşılaştığı en zorlu savunmacıyı açıkladı

Getty Imagesİdil Erin TetikHarry Kane karşılaştığı en zorlu savunmacıyı açıkladıH. KaneV. van DijkA. RuedigerBayern MünihPremier LigBundesliga ILa LigaLiverpoolReal MadridHarry Kane karşılaştığı en zorlu savunmacıyı açıklarken Liverpool kaptanı Virgil van Dijk ile Real Madrid'in yıldızı Antonio Rudiger'i pas geçti.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaKane karşılaştığı en zorlu savunmacıyı seçtiVan Dijk ile Rüdiger'i pas geçtiEn üst sıraya Premier Lig efsanesini koyduGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱