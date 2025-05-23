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Harry Kane Bayern 2025Getty Images
İdil Erin Tetik

Harry Kane karşılaştığı en zorlu savunmacıyı açıkladı

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Harry Kane karşılaştığı en zorlu savunmacıyı açıklarken Liverpool kaptanı Virgil van Dijk ile Real Madrid'in yıldızı Antonio Rudiger'i pas geçti.

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Haberin devamı aşağıda
  • Kane karşılaştığı en zorlu savunmacıyı seçti
  • Van Dijk ile Rüdiger'i pas geçti
  • En üst sıraya Premier Lig efsanesini koydu
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