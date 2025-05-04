Harry Kane ilk kupasını kaldırdı: Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih

Getty/GOALİdil Erin TetikHarry Kane ilk kupasını kaldırdı: Bundesliga'da şampiyon Bayern MünihH. KaneBayern MünihBayer LeverkusenBundesliga IFreiburg - Bayer LeverkusenFreiburgHarry Kane'in kupa laneti sonunda biterken Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in Freiburg ile 2-2 berabere kalmasının ardından Bundesliga şampiyonu oldu.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaBayern, 34. Bundesliga şampiyonluğunu kazandıLeverkusen, Freiburg ile berabere kaldıKane ilk lig kupasını kaldırdıGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱