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İdil Erin Tetik

Harry Kane ilk kupasını kaldırdı: Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih

H. KaneBayern MünihBayer LeverkusenBundesliga IFreiburg - Bayer LeverkusenFreiburg

Harry Kane'in kupa laneti sonunda biterken Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in Freiburg ile 2-2 berabere kalmasının ardından Bundesliga şampiyonu oldu.

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  • Bayern, 34. Bundesliga şampiyonluğunu kazandı
  • Leverkusen, Freiburg ile berabere kaldı
  • Kane ilk lig kupasını kaldırdı
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