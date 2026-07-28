2006 yılında Dünya Kupası'nı kazanarak tüm İtalya'yı Berlin sokaklarında sevinçten ağlatan neslin, yirmi yıl sonra toplu bir başarısızlığın simgesi haline geleceğini kimse hayal edemezdi. Marcello Lippi liderliğinde Dünya Kupası'nı kaldıran bu nesil, yedek kulübesinden o zaferi tekrarlayabileceğine inanmıştı; ancak oyun dehasının mutlaka antrenörlük dehası anlamına gelmediğini keşfetti.

Bu neslin belini büken son darbe, bu hafta hiç kimsenin beklemediği bir yerden geldi. Sakin maestro ve Dünya Kupası yarı finalindeki ikonik penaltısının sahibi Andrea Pirlo, Azzurri'yi çalıştırmak üzere geri dönme hayalini gerçekleştirmeye bir adım kalmışken, son anda "Rusya bağlantıları" suçlamasıyla saf dışı bırakıldı. Bu aşağılayıcı eleme, uzun bir çöküş dizisinin yeni bir halkasından başka bir şey değildi.

Üst üste üçüncü Dünya Kupası hayalini kaçıran Gattuso'dan, Asya'nın ormanlarında yolunu kaybeden Cannavaro'ya, ikinci ya da dördüncü ligde şans arayan büyük isimlere kadar; "Lippi nesli"nin lanetinin kimseyi ayırt etmediği görülüyor. Peki Fransa'yı ve Zidane'ı deviren altın nesil, kendini bile kurtarmakta başarısız olan bir nesle nasıl dönüştü?