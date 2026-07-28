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Hapis ve şüpheli ilişkiler: "Libya laneti" İtalya'nın efsanelerine neler yaptı?

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İtalya
A. Pirlo
G. Gattuso
F. Grosso
D. De Rossi
İtalya

Pirlo'nun görevden alınması, İtalya'nın kara dosyasını yeniden açtı

2006 yılında Dünya Kupası'nı kazanarak tüm İtalya'yı Berlin sokaklarında sevinçten ağlatan neslin, yirmi yıl sonra toplu bir başarısızlığın simgesi haline geleceğini kimse hayal edemezdi. Marcello Lippi liderliğinde Dünya Kupası'nı kaldıran bu nesil, yedek kulübesinden o zaferi tekrarlayabileceğine inanmıştı; ancak oyun dehasının mutlaka antrenörlük dehası anlamına gelmediğini keşfetti.

Bu neslin belini büken son darbe, bu hafta hiç kimsenin beklemediği bir yerden geldi. Sakin maestro ve Dünya Kupası yarı finalindeki ikonik penaltısının sahibi Andrea Pirlo, Azzurri'yi çalıştırmak üzere geri dönme hayalini gerçekleştirmeye bir adım kalmışken, son anda "Rusya bağlantıları" suçlamasıyla saf dışı bırakıldı. Bu aşağılayıcı eleme, uzun bir çöküş dizisinin yeni bir halkasından başka bir şey değildi.

Üst üste üçüncü Dünya Kupası hayalini kaçıran Gattuso'dan, Asya'nın ormanlarında yolunu kaybeden Cannavaro'ya, ikinci ya da dördüncü ligde şans arayan büyük isimlere kadar; "Lippi nesli"nin lanetinin kimseyi ayırt etmediği görülüyor. Peki Fransa'yı ve Zidane'ı deviren altın nesil, kendini bile kurtarmakta başarısız olan bir nesle nasıl dönüştü?

  • Pirlo, başlama vuruşundan önce yıkıldı: Rusya bağlantıları hayali suya düşürdü

    Bu neslin çektiği sıkıntıyı temsil etmek için Andrea Pirlo'dan daha iyi bir sembol bulmak zor. İtalya'nın orta sahasını Dünya Kupası zaferine taşıyan bu mimar, "Azzurri" formasında tökezleyen teknik direktörlük kariyerini kurtarmak için ömürlük bir fırsat görüyordu. Yolunu kaybetmiş milli takımı yeniden inşa etme projesine liderlik etmek üzere Paolo Maldini ve Leonardo ikilisinin geçtiğimiz temmuz ayında gelmesiyle birlikte, Pirlo bu görevi üstlenmek için en gözde ve en şanslı aday konumundaydı.

    Ancak İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malago'nun adaylığını beklenmedik bir şekilde düşürmeye karar vermesiyle her şey çöktü. Açıklanan gerekçe, ticari projeler aracılığıyla Rusya ile süregelen ilişkileriydi; İtalyan futbol kurumu bunu, mevcut dönemde milli takımın imajıyla bağdaşmaz olarak değerlendirdi.

    Bu tokat, Pirlo'nun yeniden ön plana çıkmasını engellemekle kalmadı, aynı zamanda futbolu bıraktığından beri süregelen başarısızlıklar dizisinin devam ettiğini de doğruladu. Juventus ile tamamlanamayan umut vaat eden bir başlangıcın ardından maestro, Türkiye'deki Fatih Karagümrük ve Sampdoria gibi sönük duraklar arasında dolaştı; ardından yolu Birleşik Arap Emirlikleri İkinci Ligi'ndeki United FC kulübüyle mütevazı bir deneyime çıktı. Onun çapında bir efsaneye hiç yakışmayan bir yolculukta hâlâ bu kulüple sözleşmesi bulunuyor.

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  • Gattuso'nun başarısızlığı: Fark yaratamayan bir numaralı adam

    Pirlo'nun hayali düşüşünden önce, orta saha arkadaşı Gennaro Gattuso'nun gerçek ve yankı uyandıran bir düşüşü yaşandı. 2006 kuşağından bu yüksek makama ulaşan ilk teknik direktör olmasının ardından, "Rino" Haziran 2025'te net ve tartışmaya kapalı bir görevle atandı: İtalya'yı 2026 Dünya Kupası'na taşımak ve iki üst üste Dünya Kupası yokluğunun ardından İtalyan futbolunun itibarını kurtarmak.

    Ancak görev daha büyük bir felaketle sona erdi. Bosna-Hersek karşısında yaşanan şok edici başarısızlığın ardından Gattuso, milli takımı üst üste üçüncü kez Dünya Kupası dışında bıraktı; bu, İtalyan futbolu için aşağılayıcı ve tarihi bir olaydı. 2013 yılında erken başlayan ve Milan, Napoli, Valencia ile Marsilya arasında geçen teknik direktörlük kariyerine rağmen, Azzurri ile kayda değer hiçbir taktiksel gelişme göstermedi ve aynı eski hatalarını tekrarladı.

    Bu ağır başarısızlığa rağmen Gattuso, İtalyan teknik direktör pazarındaki cazibesini korudu ve Calcio'da yeni bir can simidi bulmayı hızla başardı. Lazio'nun teknik direktörlüğünü üstlenerek, bir futbolcu olarak sahip olduğu sertliğin nihayet bir teknik direktör olarak başarıya dönüşebileceğini kanıtlamak için yeni bir girişimde bulundu.

  • Bir umut ışığı: Grosso ve De Rossi lanete meydan okuyor

    Bu karamsar tablonun ortasında, Libyalı neslin lanetinden gerçek bir istisna olarak yalnızca iki isim öne çıkıyor ve aralarındaki mücadele 2026-2027 sezonunda doğrudan yaşanacak. İlki, Berlin gecesinin kahramanı Fabio Grosso; Almanya kalesine attığı golü ve finaldeki o belirleyici penaltı vuruşuyla. 

    Olympique Lyon'da 76 günü aşmayan geçici bir deneyimin ardından Grosso, Sassuolo ile kendini yeniden keşfetmeyi başardı ve olağanüstü bir sezonla takımı Serie A'ya geri döndürdü. Bu başarısı, Fiorentina'da daha büyük bir görevle ödüllendirildi; burada başarısının bir tesadüf olmadığını kanıtlaması istenecek.

    İkinci isim ise, akranları arasında taktiksel olarak en olgun görünen Daniele De Rossi. Takımı Genoa geçen sezonu yalnızca on altıncı sırada tamamlamış olsa da, takımın ortaya koyduğu performans geniş çapta takdir topladı ve modern hücum fikirleri gösterdi. 

    Bu deneyim, SPAL ve Roma ile yaşadığı iki tökezleyen başlangıcın ardından onun için gerçek bir çıkış oldu ve bugün onu İtalya'nın en umut vaadeden genç teknik direktörlerinden biri hâline getirdi.

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  • A Serie B'den Özbekistan'a: Dünyayı Dolaşan Bir Kayboluş Serüveni

    Işıkların dışında kalan diğer şampiyonların hikâyeleri ise daha karmaşık ve dağınık görünüyor. 2025'te Pisa'yı Serie A'ya çıkarmayı başaran tarihi golcü Filippo Inzaghi, herkesi şaşırtarak ışıklar altında kalmayı reddetti ve City Grubu'na ait olan, yükselme yolunda iddialı bir projeye sahip Palermo ile ikinci ligde yeni bir mücadeleye atılmayı tercih etti.

    Orada, Monza'daki başarısızlığının ardından bir yıl boyunca işsiz kaldıktan sonra Avellino ile kariyerini yeniden inşa etmeye çalışan takım arkadaşı Alessandro Nesta ile karşı karşıya gelecek.

    Altın neslin kaptanı Fabio Cannavaro ise şan ve zafer arayışında çok daha tuhaf bir yol seçti. Dinamo Zagreb, Benevento (17 maç) ve Udinese (6 maç) ile geçirdiği kısa ve ikna edici olmayan dönemlerin ve Çin'deki tecrübelerinin ardından, gidebileceği en uzak noktaya gitmeye karar vererek Özbekistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlendi ve takımı 2026 Dünya Kupası'nda yönetti. Ancak macera, takımın grup aşamasından tek bir puan bile alamadan elenmesiyle felaketle sonuçlandı.

    Alberto Gilardino'nun durumu da pek farklı değil. Geçtiğimiz şubat ayında Pisa'nın teknik direktörlüğünden alınması ve takımı kurtarmayı başaramamasının ardından, bugün Torino, Verona ve Monza gibi kulüplerle adı anılsa da, sezon içinde kurtarıcı rolünü oynayacak bir fırsat bekleyerek işsiz durumda.

    Yedi farklı kulübü çalıştırmasıyla aralarındaki en tecrübeli isim olan Massimo Oddo da hemen hemen aynı kaderi yaşadı; kendisi dördüncü ligde Milan Futuro ile yoluna devam etti ve orada, 2006'nın üçüncü kalecisi olan ve o da Sondrio'nun teknik direktörlüğünden alınan takım arkadaşı Marco Amelia ile karşılaştı. En tuhaf yolculuğun sahibi unvanı ise tartışmasız biçimde Meksika ve Arjantin'den Slovenya, Malta ve Kıbrıs'a kadar dünyayı dolaşan ve şu anda AEK Larnaca'yı çalıştıran Mauro Camoranesi'ye gidiyor.

  • Yedi isim hesap dışı: televizyon yorumculuğundan hapse

    Buna karşılık, antrenörlük macerasına hiç atılmamayı tercih eden ancak farklı biçimlerde futbolla bağını koruyan yedi şampiyon var. Efsanevi kaleci Gianluigi Buffon, İtalya Federasyonu'nda idari işlere yöneldi ve spor direktörü diploması aldı; Alessandro Del Piero ve Luca Toni ikilisi ise antrenörlük lisansı almakla ve televizyonda yorumculuk yapmakla yetindi.

    Cristian Zaccardo oyuncu menajerliğine yöneldi, Francesco Totti kulüpler için danışmanlık şirketleri kurdu, Simone Perrotta ise spor politikaları alanında çalışıyor. En tartışmalı durumlara gelince; Hindistan'da antrenörlüğü bırakıp şarap üretimine yönelen Marco Materazzi, kısa süreli bir siyaset deneyimi yaşayan Angelo Peruzzi ve televizyon yorumculuğu ile padel ticaretinden Haziran 2025'ten bu yana idari bir görevle İtalya Federasyonu'na dönen Gianluca Zambrotta öne çıkıyor.

    En trajik istisna ise, 2020 yılında mafyayla bağlantılı soruşturmalar nedeniyle iki yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından futbol dünyasından tamamen uzaklaşan ve böylece Berlin destanının kahramanlarından birinin en karanlık sonunu yaşayan Vincenzo Iaquinta olarak kalıyor.