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Hamza Abdülkerim: Salah'ın başaramadığını başaran küçük Firavun

FEATURES
Barcelona - Getafe
Barcelona
Getafe
La Liga
H. Abdelkarim
M. Salah
İspanya
Mısır

Firavunların bayrağını devralacak mı?

Hamza Abdulkerim, Barcelona'nın bu yaz tamamladığı geleceğe yönelik büyük transfer olarak görülüyor. 18 yaşındaki Mısırlı forvet, Afrika'nın en umut vaat eden oyuncularından biri ve yaşının küçük olmasına rağmen halihazırda Mısır A Milli Takımı'nda milli oyuncu konumuna geldi.

Marca gazetesinin Hamza Abdulkerim'e özel ayırdığı bir habere göre, Ahly'den gelen genç oyuncu Flick'in kadrosuna girmekte zorlanıyor, ancak ülkesinin milli takımındaki yerini koruyor.

Marca, "Hamza, Salah'tan bayrağı devralıyor ve ondan büyük bir hayali koparıp alıyor" başlığını atarak, Barcelona oyuncusunun "dün Angola karşısında birkaç dakika sahada yer aldığını, en büyük ilham kaynaklarından biri olan Mohamed Salah'ın yerine oyuna girdiğini" vurguladı.

  • 4 dakika... ama!

    Hamza, Barça formasıyla yalnızca bir maçta forma giydi: La Liga'da Rayo Vallecano karşısında oynadı ve bu maçta dört dakika sahada kaldı.

    Katalan ekibinin hücum hattındaki yoğun rekabet ve Raphinha'nın (14 golü bulunuyor) içinde bulunduğu muhteşem gol formu, sezon öncesi hazırlık döneminde Blaugrana'nın gol kralı olan genç forvetin şimdiye kadar daha fazla forma şansı bulmasını engelledi.


    Marca haberini şöyle sürdürdü: "Ancak Barcelona'daki sınırlı forma süresine rağmen, ki kulüp birkaç gün önce Hamza'nın yaz döneminde imzaladığı sözleşmesini uzatıp iyileştirdi, oyuncu Mısır Milli Takımı'nın planlarında güçlü bir şekilde yer almaya devam ediyor; hatta son Dünya Kupası'nda da milli takımla forma giydi. Katalan forvet, dün cuma günü Angola'ya karşı oynanan maçta (0-0) 62. dakikada Muhammed Salah'ın yerine oyuna girdi ve uzatma dakikalarında net bir fırsatı harcadı."

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  • Salah'ın hayali mi? Hamza öne geçiyor

    Ve şöyle devam etti: "Kendi ülkesinde Hamza, mevkisi ve potansiyeli nedeniyle neredeyse sürekli olarak Liverpool'un eski yıldızıyla kıyaslanıyor. Uzun süredir kendisinden 'yeni Salah' diye bahsediliyor. Aslında bu tecrübeli forvet (34 yaşında) Hamza'nın referans aldığı isimlerden ve hayranlık duyduğu oyunculardan biri. Ancak genç Katalan, en büyük profesyonel hayallerinden birini gerçekleştirmede Trabzonspor'un mevcut oyuncusunu geride bırakmayı çoktan başardı: Barcelona ile imza atmak."

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  • Barcelona ve Salah: asla tamamlanmayacak girişimler!

    Gazete şunları vurguladı: "Son on yıldaki sayısız transfer döneminde Barcelona ile Salah arasında temaslar yaşandı. Mısırlı kanat oyuncusu, dünyanın en saygın forvetlerinden biriydi ve olmaya devam ediyor. Nitekim geçtiğimiz yaz adı yeniden Katalan kulübünün gündeminde belirdi, ancak sonunda 2028 yılına kadar Türk takımıyla imza attı."

    Şöyle tamamladı: "Bazen kulübünün, özellikle de 17-18 sezonundan 25-26 sezonuna kadar forma giydiği Liverpool'un onu bırakmayı reddetmesi, bazen de iki taraf arasındaki mali anlaşmazlıklar nedeniyle, Salah'ın Spotify Camp Nou'ya gelme ihtimali hiçbir zaman gerçekleşmedi. Blaugrana formasını giymek her zaman Salah'ın hayallerinden biri oldu, ancak bunu gerçekleştiremedi ve yaşını göz önünde bulundurunca artık bunun imkânsız hâle gelmesi muhtemel. Hamza ise bunu çoktan başardı."

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