Hamza Abdülkerim: Salah'ın başaramadığını başaran küçük Firavun

Hamza Abdulkerim, Barcelona'nın bu yaz tamamladığı geleceğe yönelik büyük transfer olarak görülüyor. 18 yaşındaki Mısırlı forvet, Afrika'nın en umut vaat eden oyuncularından biri ve yaşının küçük olmasına rağmen halihazırda Mısır A Milli Takımı'nda milli oyuncu konumuna geldi.

Marca gazetesinin Hamza Abdulkerim'e özel ayırdığı bir habere göre, Ahly'den gelen genç oyuncu Flick'in kadrosuna girmekte zorlanıyor, ancak ülkesinin milli takımındaki yerini koruyor.

Marca, "Hamza, Salah'tan bayrağı devralıyor ve ondan büyük bir hayali koparıp alıyor" başlığını atarak, Barcelona oyuncusunun "dün Angola karşısında birkaç dakika sahada yer aldığını, en büyük ilham kaynaklarından biri olan Mohamed Salah'ın yerine oyuna girdiğini" vurguladı.