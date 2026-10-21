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Antoine Semenyo Jeremy Doku Manchester City 2026-27Getty/GOAL
Chris Burton
Çeviri:

HABER ŞABLONU

Arsenal
J. Doku
M.City
A. Semenyo
Premier Lig

Manchester City, Premier League'den düşmesine yol açacak Finansal Fair Play (FFP) yaptırımlarıyla karşılaşırsa Arsenal, bir kanat oyuncusu daha transfer etmek için Etihad Stadyumu'na yönelebilir mi? Gilles Grimandi, GOAL'e Arsenal'ın süratli Belçikalı yıldız Jeremy Doku veya çok koşan Ganalı millî futbolcu Antoine Semenyo için harekete geçeceğine “ikna olmadığını” söyledi.

  • Arsenal'ın adı Vini Jr ve Barcola ile anıldı

    Emirates Stadyumu'nun Premier Lig şampiyonu, yaz transfer döneminde sol kanatta oynayan bir hücum oyuncusu arıyordu. Enerjik Yunan forvet Christos Tzolis transfer edilirken Leandro Trossard ve Gabriel Martinelli takımdan ayrıldı.

    Kendini daha fazla kanıtlamış oyunculara da ilgi gösterildi. Real Madrid'in “Galactico”su Vinicius Junior'ın Kuzey Londra'ya gidebileceği yönündeki söylentiler bir dönem heyecan yarattı. Daha önce Ballon d'Or adayları arasında yer alan Brezilyalı oyuncu, sonunda Santiago Bernabeu'da yeni bir sözleşme imzaladı.

    Fransa'nın yıldızlarından biri olan ve Paris Saint-Germain ile üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bradley Barcola da Arsenal'in transfer radarına girdi. 24 yaşındaki oyuncunun değeri giderek yükseldi; öyle ki Liverpool sonunda 123 milyon sterlin (165 milyon dolar) ödedi.

  • Jeremy Doku Arsenal crest 2026Getty/GOAL

    Manchester City, Championship'e düşebilir

    Arteta ve ekibi, Eberechi Eze ve Noni Madueke gibi kanatlarda oynayıp hücuma yaratıcılık katabilecek isimler varken tek bir oyuncu için bu kadar yüksek bir bedel ödemeye pek istekli görünmüyordu.

    Ancak doğru seçenek ortaya çıkarsa Arsenal'in harekete geçmesi muhtemel. Kulüp, Manchester'daki gelişmeleri yakından takip edecek. City'nin karşı karşıya olduğu 114 suçlama nedeniyle yıkıcı sonuçlar doğuracak bir puan silme cezasının gündeme gelebileceği öne sürülüyor.

    Enzo Maresca'nın takımı en üst ligden düşerse çok sayıda yetenekli oyuncunun takımdan ayrılacağı tahmin ediliyor. Bunların arasında Bournemouth'un eski hızlı oyuncusu Semenyo ve kanatta etkili bir isim olan son birkaç sezonda Premier League'de oyununu bir üst seviyeye taşıyan Doku da yer alabilir.

  • Arsenal, Doku ve Semenyo ile ilgilenir miydi?

    Belçikalı millî futbolcu Arsenal'ın hücumdaki ihtiyaçlarına biçilmiş kaftan gibi görünüyor, ancak Grimandi bundan pek emin değil. İki kez Premier League şampiyonluğu yaşamış ve BetVictor Online Casino iş birliği kapsamında konuşan Grimandi, Manchester City'nin yollarını ayırmak zorunda kalabileceği kanat oyuncularına yönelik girişimler hakkında GOAL'e şunları söyledi: “Dürüst olmak gerekirse ikna olmuş değilim.

    “Arsenal'ın oynamak istediği oyuna uygunlar mı, bilmiyorum. Manchester City'nin maçlarını izledim; Doku'nun olağanüstü yeteneği ve hızı var ama Semenyo konusunda ikna olmuş değilim. Özel bir şey katacaklarını düşünmüyorum.

    “[Khvicha] Kvaratskhelia elbette Arsenal'a özel bir şey katacaktır. İkna olmuş değilim ama Arsenal'daki genç yeteneklerimizin de kaliteli olduğunu düşünüyorum. Belki bu, yeteneklerini göstermeleri için bir fırsattır.

    “Şu anki görüşüm bu. Arsenal'ın para harcayacağını düşünmüyorum ama belki Doku ya da Semenyo serbest kalır.”

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  • Mikel Arteta Arsenal 2025-26Getty

    Arsenal bugüne ve Bayern Münih'le mücadeleye odaklandı

    Eski İngiltere millî futbolcusu Gabriel Agbonlahor gibi isimler, Doku'nun Arsenal için “mükemmel” olacağını öne sürdü. Paul Scholes da Manchester City Championship'e düşerse Belçikalı oyuncunun Emirates'e gideceğini öngören isimlerden biri.

    Arteta'nın bu görüşe katılıp katılmadığı ve kupa peşindeki rakiplerinin taleplerini karşılamaya hazır olup olmadığı henüz belli değil. Arsenal'in 2027'de sol kanat için yeni takviyeler araması bekleniyor.

    Şimdilik Arsenal tamamen önündeki maçlara odaklanmış durumda. Çarşamba günü Harry Kane ve Bayern Münih'le Avrupa arenasında büyük bir mücadeleye çıkacak, ardından cumartesi günü ülke içi bir karşılaşmada Everton'ı konuk edecek.

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