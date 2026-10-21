HABER ŞABLONU

Emirates Stadyumu'nun Premier Lig şampiyonu, yaz transfer döneminde sol kanatta oynayan bir hücum oyuncusu arıyordu. Enerjik Yunan forvet Christos Tzolis transfer edilirken Leandro Trossard ve Gabriel Martinelli takımdan ayrıldı.

Kendini daha fazla kanıtlamış oyunculara da ilgi gösterildi. Real Madrid'in “Galactico”su Vinicius Junior'ın Kuzey Londra'ya gidebileceği yönündeki söylentiler bir dönem heyecan yarattı. Daha önce Ballon d'Or adayları arasında yer alan Brezilyalı oyuncu, sonunda Santiago Bernabeu'da yeni bir sözleşme imzaladı.

Fransa'nın yıldızlarından biri olan ve Paris Saint-Germain ile üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bradley Barcola da Arsenal'in transfer radarına girdi. 24 yaşındaki oyuncunun değeri giderek yükseldi; öyle ki Liverpool sonunda 123 milyon sterlin (165 milyon dolar) ödedi.