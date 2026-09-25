Haaland, Manchester City'nin mali kararı sonrası Norveç basın toplantısından çekildi

Manchester City henüz resmen cezalandırılmamış olsa da, bildirilen bulguların İngiliz devi için sonuçları ciddi ve geniş kapsamlı. Bağımsız kurulların, ağır para cezaları ve puan silmeden önceki lig şampiyonluklarının geri alınmasına ya da hatta Premier League'den ihraç ve küme düşürülmeye kadar uzanabilecek çeşitli disiplin cezalarını değerlendirmesi bekleniyor.

Haaland'ın medyadan uzak tutulması kararı, yıldız oyuncunun perşembe günü Norveç'i UEFA Uluslar Ligi Lig A'daki açılış grup maçında Danimarka karşısında 3-2'lik heyecan verici bir galibiyete iki gol atarak taşıdığı etkileyici performansından sadece bir gün sonra geldi.