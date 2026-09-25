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Norway v Denmark - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Haaland, Manchester City'nin mali kararı sonrası Norveç basın toplantısından çekildi

E. Haaland
Norveç
Portekiz
Norveç - Portekiz
UEFA Nations League A

Manchester City'nin mali davasının yankıları sürerken Erling Haaland, Norveç Milli Takımı'yla planlanan medya görevlerinden çekildi. Golcü oyuncunun, Uluslar Ligi maç öncesinde basının karşısına çıkması bekleniyordu ancak yetkililer programda son anda değişikliğe gitti.

  • Norveç, Haaland'ı medyadan koruyor

    The Sun'a göre, İngiltere'de kulübünün hukuki mücadelelerine ilişkin haberlerin ardından Manchester City'nin golcüsü Haaland, Norveç'in yaklaşan basın toplantısına artık katılmayacak. Norveç Futbol Federasyonu, 26 yaşındaki forveti daha önce Portekiz ile oynanacak Uluslar Ligi karşılaşması öncesindeki medya bilgilendirmesinin ana katılımcılarından biri olarak listelemişti.

    Haaland'ın gündemden çıkarılması kararı, futbol dünyasının Manchester City'nin 114 finansal ihlalden suçlu bulunduğu yönündeki haberlere tepki verdiği bir dönemde geldi. Bu suçlamalar 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasındaki dönemi kapsıyor ve Premier League devinin üzerinde büyük bir belirsizlik bulutu oluşturuyor.

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  • Norway v Denmark - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport

    Bomba etkisi yaratan karar Manchester City'yi sarstı

    Manchester City henüz resmen cezalandırılmamış olsa da, bildirilen bulguların İngiliz devi için sonuçları ciddi ve geniş kapsamlı. Bağımsız kurulların, ağır para cezaları ve puan silmeden önceki lig şampiyonluklarının geri alınmasına ya da hatta Premier League'den ihraç ve küme düşürülmeye kadar uzanabilecek çeşitli disiplin cezalarını değerlendirmesi bekleniyor.

    Haaland'ın medyadan uzak tutulması kararı, yıldız oyuncunun perşembe günü Norveç'i UEFA Uluslar Ligi Lig A'daki açılış grup maçında Danimarka karşısında 3-2'lik heyecan verici bir galibiyete iki gol atarak taşıdığı etkileyici performansından sadece bir gün sonra geldi.

  • Federasyon plan değişikliğini doğruladı

    Norveç Futbol Federasyonu (NFF), program değişikliğini medya yöneticisi Morten Skjonsberg aracılığıyla doğruladı. Skjonsberg, TV 2'ye yaptığı açıklamada City'nin forveti yerine teknik direktör Stale Solbakken ile birlikte Fredrik Aursnes ve Andreas Schjelderup'un konuşacağını duyurdu.

    Norveç, pazar günü Oslo'da Portekiz'i ağırlamaya hazırlanıyor. Konuk ekip de açılış gününü Galler karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle geçmişti.

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  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Manchester City ve Haaland, hukuki sorunlara rağmen parlıyor

    Manchester City, saha dışında da karara itiraz etmek için hukuki seçeneklerini değerlendirirken bir açıklama yayımladı; takım, bu sezon beş maçta attığı beş golle Haaland'ın yıldızlaşan formunun etkisiyle Premier League'de beşte beş yaparak liderliğini sürdürüp sahada da parlamaya devam ediyor.

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