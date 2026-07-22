"The Athletic" ağının ortaya çıkardığına göre Summerville, 80 milyon euro karşılığında Hilal'e katılacak ve Suudi Ligi tarihindeki en pahalı ikinci transfer olacak.

Hollandalı yıldız, Kolombiyalı Jhon Duran'ı geride bıraktı; zira Duran, Aston Villa'dan 77 milyon euro karşılığında Nassr'a katılmıştı. Buna karşın, Paris Saint-Germain'den 90 milyon euro karşılığında Hilal'e transfer olan Brezilyalı Neymar da Silva'nın gerisinde kalıyor.

İlginç olan ise Hilal'in teklifinin, Roma'nın teklifinin neredeyse iki katı olmasıydı. Güvenilir gazeteci Ben Jacobs'a göre, İtalyan kulübü dün salı günü 46 milyon euro değerindeki üçüncü ve son teklifini göndermiş, ardından "lider" devreye girerek transferi bağlamıştı.

Hollandalı kanat oyuncusunun, Suudi Ligi'ndeki yaz transfer döneminin en pahalı transferi olması bekleniyor; ancak Hilal'in kendisi, diğer kulüplere getirilen mali kısıtlamalar göz önünde bulundurulduğunda, daha yüksek bir bedelle başka bir oyuncuyla anlaşmaya karar verirse durum değişebilir.