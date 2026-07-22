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Gürültü çok, iş yok... Somerville, Neymar ve Duran'ın Roshen'deki başarısını tadabilecek mi?

FEATURES
C. Summerville
Al Hilal
West Ham United
Al Nassr FC
Premier Lig
Neymar
J. Duran
Hollanda
Suudi Arabistan
İngiltere
Brezilya
Kolombiya

Hollandalı yıldız, Hilal'e transfer olmaya yaklaştı

Suudi futbol taraftarları, önümüzdeki birkaç saat içinde tarihi bir transferi bekliyor; özellikle de takımı bu yaz transfer döneminde ilk yabancı oyuncusunu kadrosuna katmaya iyice yaklaşan Hilal taraftarları.

Söz konusu isim, İngiliz ekibi West Ham United'ın kanat oyuncusu Hollandalı Crysencio Summerville olup, uzun süreli bir sözleşmeyle "Lider"e transfer olmaya oldukça yaklaştı.

  • 2026'nın en pahalı transferi

    "The Athletic" ağının ortaya çıkardığına göre Summerville, 80 milyon euro karşılığında Hilal'e katılacak ve Suudi Ligi tarihindeki en pahalı ikinci transfer olacak.

    Hollandalı yıldız, Kolombiyalı Jhon Duran'ı geride bıraktı; zira Duran, Aston Villa'dan 77 milyon euro karşılığında Nassr'a katılmıştı. Buna karşın, Paris Saint-Germain'den 90 milyon euro karşılığında Hilal'e transfer olan Brezilyalı Neymar da Silva'nın gerisinde kalıyor.

    İlginç olan ise Hilal'in teklifinin, Roma'nın teklifinin neredeyse iki katı olmasıydı. Güvenilir gazeteci Ben Jacobs'a göre, İtalyan kulübü dün salı günü 46 milyon euro değerindeki üçüncü ve son teklifini göndermiş, ardından "lider" devreye girerek transferi bağlamıştı.

    Hollandalı kanat oyuncusunun, Suudi Ligi'ndeki yaz transfer döneminin en pahalı transferi olması bekleniyor; ancak Hilal'in kendisi, diğer kulüplere getirilen mali kısıtlamalar göz önünde bulundurulduğunda, daha yüksek bir bedelle başka bir oyuncuyla anlaşmaya karar verirse durum değişebilir.

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  • Neymar... Maçsız paralar

    Hilal taraftarları, Somerville'in Neymar'ın yaptığını tekrarlamasından korkuyor. Neymar, 2023 yazında Paris Saint-Germain'den 90 milyon euro karşılığında takıma katılmıştı.

    Neymar o dönemde Suudi Ligi tarihinin en pahalı transferi olmuştu; ancak bu para sahaya yansımadı ve nihayetinde Ocak 2025'te Hilal'den ayrıldı.

    Bir buçuk sezon boyunca Brezilyalı yıldız peş peşe gelen sakatlıkların kurbanı oldu; öyle ki takımla yalnızca 7 maça çıktı ve bu 428 dakika içinde sadece 1 gol atıp 3 asist yaptı.

    Bir dizi başarısız denemenin ardından Hilal, ödediği para hiçbir şekilde karşılığını bulmadan boşa gittikten sonra Neymar'dan vazgeçmek zorunda kaldı ve oyuncu Brezilya ekibi Santos'a transfer oldu.

  • Duran... Öksüz bir yarım sezon

    Suudi Arabistan Ligi tarihinin ikinci en pahalı transferi olan ve Somerville'in kırabileceği bu rekor, Kolombiyalı Jhon Duran'a aitti. Nassr, oyuncuyu Ocak 2025'te Aston Villa'dan 77 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

    Al-Awwal Park'a geldiği andan itibaren Duran, golleri ve olağanüstü yetenekleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti; ancak bu hayranlık, oyuncunun davranışları nedeniyle kısa sürede yerini hayal kırıklığına bıraktı ve Duran yalnızca yarım sezonun ardından takımdan ayrıldı.

    O birkaç ay içinde Kolombiyalı forvet yalnızca 18 maça çıktı; 1541 dakika sahada kaldı, bu süre zarfında 12 gol attı, 4 sarı kart ve bir kırmızı kart gördü.

    Nassr ile geçirdiği kısa dönemin ardından 22 yaşındaki oyuncu, Türk ekibi Fenerbahçe ve Rus ekibi Zenit ile iki başarısız tecrübe yaşadı. Bu iki takımda toplamda 30 maçta 7 gol kaydettikten sonra Benfica'ya transfer oldu.

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  • Somerville... Gürültü çok, iş yok mu?

    Hilal taraftarları, en pahalı iki transferde yaşananların Summerville ile de tekrarlanmasından ve gelişinin, gelecek sezon kendisinden beklenen seviyeyi ortaya koyamayarak sadece ses getirip iş üretememesinden korkuyor.

    Bu endişeyi artıran bir diğer nokta ise Hollandalı kanat oyuncusunun yalnızca geçen sezon güçlü bir performans sergilemiş olması; West Ham forması altında oynadığı 34 maçta 7 gol atıp 5 asist yaptı.

    Summerville'in Londra ekibindeki ilk sezonu ise hayal kırıklığı yarattı; 989 dakika sahada kaldığı 22 maçta yalnızca 1 gol kaydederken, sadece 2 asist yapmayı başardı.

    ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı ile güçlü performanslar sergilediği doğru; 4 maçta 2 gol atıp 2 de asist yaptı, ancak iki maçta ilk 11'de yer almadı.

    "Lider"in taraftarları, Summerville'in geçen sezon ortaya koyduğu performansın bir istisna olmamasını ve gelir gelmez tüm gürültüyü koparıp hiçbir iş üretemeyen Neymar ile Duran gibi oyuncuların bir devamı olmamasını umuyor.