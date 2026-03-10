Guardiola: "Vinicius'u nasıl durdurabiliriz? Motosiklete binip koşalım."

Pep Guardiola, Bernabeu'da yedi kez galip geldi, sonuncusu bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oldu. Bu sefer, o maça kıyasla, Merengues'te sakat olan Kylian Mbappé yer almayacak. Ancak Manchester City'nin teknik direktörü için bu durum pek bir şeyi değiştirmiyor: "Gerçekten benim fikrimin önemli olduğunu mu düşünüyorsunuz?!" - teknik direktör, maç öncesi basın toplantısında sözlerine şöyle devam etti - "Her neyse, aldığım bilgilere göre, tek başına antrenman yapmamış gibi görünüyor. Bu, bizim kulübümüzde de oluyor...".