Şampiyonlar Ligi son 16 turunun en önemli maçlarından biri, Real Madrid ile Manchester City arasındaki iki maçlık seri. İlk maç 11 Mart Çarşamba günü saat 21:00'de Santiago Bernabeu'da oynanacak, rövanş maçı ise bir hafta sonra, 17 Mart Salı günü Ethiad Stadyumu'nda oynanacak. İki maçın ilkinden önceki gün, Citizens'ın teknik direktörü Pep Guardiola, Vinicius Junior'u nasıl durdurabileceğini soranlara şaka yaptı - ama çok da şaka sayılmayacak bir şaka: "Önceden Walker vardı, şimdi motosikletimiz var ve koşmaya çalışıyoruz" dedi İspanyol teknik adam basın toplantısında. "Vinicius sürekli bir tehdit, kompakt kalmalı ve geriye doğru gitmeliyiz; onu kontrol etmeye çalıştığınızda, her zaman tahmin edilmesi zor hareketler yapar."
Çeviri:
Guardiola: "Vinicius'u nasıl durdurabiliriz? Motosiklete binip koşalım."
GUARDIOLA, MBAPPE'NİN YOKLUĞU HAKKINDA YORUM YAPTI
Pep Guardiola, Bernabeu'da yedi kez galip geldi, sonuncusu bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oldu. Bu sefer, o maça kıyasla, Merengues'te sakat olan Kylian Mbappé yer almayacak. Ancak Manchester City'nin teknik direktörü için bu durum pek bir şeyi değiştirmiyor: "Gerçekten benim fikrimin önemli olduğunu mu düşünüyorsunuz?!" - teknik direktör, maç öncesi basın toplantısında sözlerine şöyle devam etti - "Her neyse, aldığım bilgilere göre, tek başına antrenman yapmamış gibi görünüyor. Bu, bizim kulübümüzde de oluyor...".
REAL MADRID-MANCHESTER CITY, MUHTEMEL KADROLAR
REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouaméni, Camavnga; Arda Guler; Gonzalo Garcia, Vinicius Jr. Teknik direktör: Arbeloa.
MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Nico Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Semenyo; Marmoush. Teknik direktör: Guardiola.