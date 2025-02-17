Guardiola, Real Madrid karşısında şanslarının yüzde kaç olduğunu açıkladı

gettyİdil Erin TetikGuardiola, Real Madrid karşısında şanslarının yüzde kaç olduğunu açıkladıP. GuardiolaM.CityReal Madrid - M.CityReal MadridŞampiyonlar LigiPremier LigPep Guardiola, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde tur atlaması için Real Madrid'i yenme ihtimalinin yüzde kaç olduğunu açıkladı.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaMan City, Newcastle'ı 4-0 yendiReal Madrid'e karşı dezavantajlılarGuardiola, takımının 'iyi olmadığını' söylüyorGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱