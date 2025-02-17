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Pep Guardiolagetty
İdil Erin Tetik

Guardiola, Real Madrid karşısında şanslarının yüzde kaç olduğunu açıkladı

P. GuardiolaM.CityReal Madrid - M.CityReal MadridŞampiyonlar LigiPremier Lig

Pep Guardiola, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde tur atlaması için Real Madrid'i yenme ihtimalinin yüzde kaç olduğunu açıkladı.

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  • Guardiola, takımının 'iyi olmadığını' söylüyor
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