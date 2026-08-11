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Enzo Maresca Pep Guardiola GFXGetty/GOAL

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Guardiola'nın halefi olmaya kim cesaret edebilir? Maresca, imkânsız görevin perde arkasını anlatıyor

E. Maresca
M.City
P. Guardiola
Arsenal - M.City
FEATURES
E. Haaland
Arsenal
Community Shield
M.City - AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Premier Lig
İspanya
İtalya
Norveç
İngiltere
Galler

Enzo'yu köşeye sıkıştıran 3 dosya

Enzo Maresca bu yaz en zor sorunun cevabını keşfetmeye başladı: Futbol tarihinin en büyük teknik direktörlerinden birinin yerini nasıl doldurabilirsin?

Maresca, İspanyol Pep Guardiola'nın halefi olarak Manchester City'nin teknik direktörlük görevini üstlendi ve daha önce takımın tarihi 2022-2023 sezonunda üçlemeyi kazandığı dönemde Guardiola'nın yardımcısı olarak çalıştığı kulübe geri dönmüş oldu.

Guardiola, geçen sezonun sonunda Manchester City'den ayrılmış ve takıma altı Premier Lig şampiyonluğu ile bir Şampiyonlar Ligi kupasının da aralarında bulunduğu 17 büyük kupa kazandırmıştı.

Takımın başında yönettiği ilk sezon hazırlık döneminin sonuna yaklaşırken Maresca, önümüzdeki dönemde kendisini bekleyen zorluklar hakkında konuşmak üzere Güney Kore'nin başkenti Seul'de Manchester City kafilesine eşlik eden 5 İngiliz gazeteciyle bir araya geldi.

  • Pep Guardiola Enzo Maresca Man City Chelsea 2025Getty Images Sport

    Maresca: Guardiola ile karşılaştırılmak beni baskı altına sokmuyor

    Maresca şunları söyledi: "10 maçın ardından ister 10 puan alalım, ister 20 ya da 30 puan, insanlar bizim sonuçlarımızı Pep'in 10 maç sonundaki elde ettikleriyle kıyaslayacak. Ama bu durum benim üzerimde herhangi bir baskı oluşturmuyor."

    Ve ekledi: "Bunu defalarca söyledim, ister Leicester City'deki ister Chelsea'deki görevim sırasında olsun, Pep son 15 ya da 20 yılın dünyadaki en iyi teknik direktörüdür."

    Devam etti: "İspanya'da kariyerine başladığında herkes Barcelona tarzında oynamak istedi, Almanya'ya geçtiğinde herkes Bayern Münih gibi oynamak istedi, şimdi de İngiltere'ye geldi ve herkes Manchester City gibi oynamak ister oldu."

    "BBC Sport"ın aktardığı açıklamalarında sözlerini şöyle sürdürdü: "Biri bana onun yerini doldurmanın imkânsız bir görev olup olmadığını sordu. Belki de öyledir, ama aynı zamanda büyük bir ayrıcalık."

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  • imago-sport-1058160245.jpgAction Plus

    Görevi devralmadan önce Guardiola ile özel bir görüşme

    Chelsea'nin eski teknik direktörü Maresca, halefi olma görevini resmen üstlenmek için imza atmadan yalnızca bir gün önce Guardiola ile Barcelona'da bir araya gelmiş ve onun kulüpte geçirdiği uzun yıllardan edindiği tecrübe ve vizyonundan faydalanmıştı.

    Şöyle açıkladı: "Birkaç saati birlikte geçirdik. Buradaki sezon sona ermeden önce, yaz tatili boyunca bir miktar zamanı birlikte geçirmeyi planlamıştık."

    Ve ekledi: "Bazen berrak bir zihinle, önyargısız bir şekilde başlamayı, işleri kendi gözlerimle görmeyi severim. Pep'in burada uzun zaman geçirdiği ve kendine ait görüşleri olduğu doğru, ama gelip her şeyi kendin görmen, sonra da tablonun bütününe dair kapsamlı bir fikir oluşturman gerekiyor."

    Somut bir değişim yaratmayı amaçlayan bir adım olarak Maresca, kulübün tesisindeki, Guardiola'nın eski yardımcısı Pep Lijnders'in ofisine taşındı. Söz konusu ofis, Guardiola'nın hâlihazırda toplantı odasına dönüştürülmüş olan eski ofisinin hemen yanında yer alıyor.

  • imago-sport-1080580993.jpgNexpher Images

    Maresca son aylarda ne yaptığını açıkladı

    Haziran ayının sonlarında Manchester City'nin teknik direktörlüğüne getirilmesinden kısa bir süre sonra Maresca, sezon ortasında takımdan ayrılışının yol açtığı "kafa karışıklığı" durumu için eski kulübü Chelsea'den özür diledi.

    Peki teknik direktör, Manchester City'yi çalıştırma görevini üstlenmeden önceki altı ay boyunca ne yaptı? Maresca, eşi ve dört çocuğundan söz ederek şöyle diyor: "Ailemle biraz daha uzun vakit geçirmenin keyfini çıkarmaya çalıştım."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Herkes yapay zekâdan bahsediyor, bu yüzden onun nasıl çalıştığını anlamak istedim. Onu daha iyi anlamak ve hakkında daha fazla bilgi edinmek için iki özel eğitim programına (master class) katıldım."

    Yapay zekâ, günlük hayatın giderek daha önemli bir parçası hâline geldi; öyle ki Premier Lig teknik direktörleri de kendi adlarına, fark yaratabilecek o küçük ayrıntıların peşinde onun olanaklarını keşfetmeye başladı.

    Ancak Maresca, Manchester City ile başarının yapay zekâdan yararlanmaktan çok daha fazlasını gerektireceğinin farkında; özellikle de sorumluluğu kendi kuşağının en büyük teknik direktörlerinden birinin ardından devraldığı düşünülürse.

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  • Manchester City v Inter Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Duran toplar Premier Lig'in çehresini değiştiriyor

    Maresca'ya göre, Guardiola'nın yardımcısı olduğu döneme kıyasla son üç yılda Premier Lig'de yaşanan en büyük değişiklik, duran toplara giderek daha fazla bel bağlanması ve adam adama savunma anlayışının yaygınlaşması.

    Geçtiğimiz sezon Arsenal, yirmi yılı aşkın bir aradan sonra ilk kez Premier Lig şampiyonluğuna ulaştı ve duran toplardan 25 gol kaydetti; bunların 19'u yalnızca köşe vuruşlarından geldi. Bu, Manchester City'nin "geliştirmeye çalıştığı" bir yön.

    Buna karşılık, oyunun temposunu artırmak amacıyla gelecek sezon için yeni kurallar kabul edildi. Buna göre oyunculara kale vuruşları ve taç atışlarını gerçekleştirmek için yalnızca beş saniye tanınacak; bu süre aşıldığı takdirde top rakip takıma geçecek.

    Köşe vuruşları sırasında ceza sahalarının kalabalıklaşması ve fiziksel mücadeleler teknik yönün gerilediği izlenimini verse de, Maresca hâlâ Premier Lig'in dünyanın "en iyi ligi" olduğunu ve "en iyi oyunculara" sahip olduğunu düşünüyor.

    Şöyle konuştu: "Bu, oyuncuların kalitesine, teknik direktörlerin yeterliliğine ve Premier Lig'in seçkin organizasyonuna bağlı. Her şey diğer ülkelerdeki liglere kıyasla tamamen farklı."

    Ve ekledi: "Hangi lig Premier Lig ile rekabet edebilir? İspanya mı? Evet, Barcelona ve Real Madrid var, ama diğer takımlar bu seviyeye ulaşamıyor. Burada ise, neredeyse hepsi en üst seviyede rekabet eden altı takımımız var."

  • FBL-HKG-ENG-PR-MANCITY-ITA-SERIEA-INTERAFP

    Şarkı söylemem, ama Maresca'nın ekibi bunu yaptı

    Maresca, oyuncuların önünde bir tanışma ya da karşılama şarkısı söylemediğini açıkladı ve durumu basitçe şöyle özetledi: "Antrenör şarkı söylemez."

    Kaleci antrenörü Michele di Bernardino'nun performansını "çok iyi" olarak nitelendirirken, analist Javi Molina'nın Frank Sinatra'nın "My Way" şarkısını söylerken sergilediği performansı en kötüsü olarak değerlendirdi.

    Gülerek şunları söyledi: "Aslına bakarsanız, tam bir felaketti."

    Maresca'nın teknik ekibinde Arjantinli Willy Caballero'nun yanı sıra iki İtalyan ve üç İspanyol yer alıyor; buna antrenörün kendisinin Fransızca konuşabilmesi de eklenince, teknik heyet dil açısından büyük bir çeşitlilik kazanıyor.

    Bir de ilk takım antrenörü "İngiliz" Danny Walker var. Walker, daha önce Manchester City'nin elit gelişim takımında (EDS) Maresca'nın yardımcılığını yapmış, ardından ona Leicester City ve Chelsea'de de eşlik etmişti.

    Maresca, Walker'dan söz ederken yüzüne mutluluk yansıyor ve şöyle diyor: "Kahvaltıya gittiğimizde fasulye ve kızarmış ekmek isteriz, akşam yemeğine gittiğimizde ise bira içeriz."

    Şunları ekledi: "Elit gelişim takımına katıldığımda Danny oradaydı. Daha önce 16 yaş altı takımıyla çalışmıştı, sonra benim yardımcım olmak üzere transfer edildi. O zamandan beri hep birlikteyiz."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Nico O'Reilly ve Rico Lewis'i çok iyi tanıyor; onları 6 yaş altından 12 yaş altına kadar çalıştırdı. Hepsini tanıyor."

    Devamında şöyle konuştu: "Çok iyi biri; özellikle antrenman seansının sonunda, oyunculardan ekstra çalışma yapmalarını istediğimizde ek antrenmanları yönetmede öne çıkıyor."

    Şöyle bitirdi: "Bu, çok emek gerektiren bir görev; çünkü maçları kazanamazsak hepimiz evimizin yolunu tutarız."

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    Manchester City'nin kaptanlık pazubandını kim taşıyor?

    İngiliz oyunculardan söz edecek olursak, Maresca, Bernardo Silva'nın ayrılığının ardından Manchester City'nin yeni kaptanını bizzat kendisi seçecek. Ayrıca liderlik grubunda kulübün altyapısından yetişmiş bir oyuncunun da bulunmasını istiyor.

    Liderlik grubu şu anda kaptanlık pazıbendini takmak için en güçlü aday olan Ruben Dias'ın yanı sıra Erling Haaland ve Barcelona'ya gitmek isteyen Rodri'den oluşuyor.

    Peki Norveçli forvet, kaptanlık pazıbendini takmak için güçlü bir aday mı? Maresca şöyle konuştu: "Erling, kulübe katıldığımda bana hoş geldin mesajı gönderen ilk oyunculardan biriydi."

    Şunları ekledi: "Leicester City ve Chelsea'de bir kuralım vardı; gol attığımızda kaptanın yedek kulübesine gelmesi gerekiyordu, kutlamak için değil, talimatları almak için. Eğer golü kendisi atmışsa, o zaman kutlayabilirdi."

    Şakayla karışık devam etti: "Eğer Erling kaptan olursa, başımız belaya girer. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Çarşamba günü Kore Ligi Yıldızlar takımına karşı oynanan maçı izlediyseniz, Ruben'in ilk golü attıktan sonra yedek kulübesine yöneldiğini fark etmişsinizdir."

    Şöyle açıkladı: "Bence yalnızca iki ya da üç dakikayla ilgili bir mesele olsa bile, her zaman düzeltilmesi gereken bir şey vardır. Şu anda liderlik grubunda üç ya da dört oyuncumuz var ve bir oyuncumuz eksik. Rodri'nin durumuna gelince, ne olacağını göreceğiz."

    Manchester City'nin yeni kaptanını belirlemek, Rodri'nin geleceğini netleştirmek ve pazar günü Community Shield maçında Arsenal'e karşı çıkacak ilk on biri seçmek; bunların hepsi Maresca'yı yeni görevinin başında bekleyen büyük kararlar.

    Guardiola'nın ağır mirası, takımın oyun tarzını geliştirme çabası ve yıldızlarla dolu bir kadroyu yönetme arasında Maresca, futbol dünyasının en büyük ve en zorlu işlerinden birine uyum sağlamaya başlıyor.

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