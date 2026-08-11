Guardiola'nın halefi olmaya kim cesaret edebilir? Maresca, imkânsız görevin perde arkasını anlatıyor

Maresca şunları söyledi: "10 maçın ardından ister 10 puan alalım, ister 20 ya da 30 puan, insanlar bizim sonuçlarımızı Pep'in 10 maç sonundaki elde ettikleriyle kıyaslayacak. Ama bu durum benim üzerimde herhangi bir baskı oluşturmuyor."

Ve ekledi: "Bunu defalarca söyledim, ister Leicester City'deki ister Chelsea'deki görevim sırasında olsun, Pep son 15 ya da 20 yılın dünyadaki en iyi teknik direktörüdür."

Devam etti: "İspanya'da kariyerine başladığında herkes Barcelona tarzında oynamak istedi, Almanya'ya geçtiğinde herkes Bayern Münih gibi oynamak istedi, şimdi de İngiltere'ye geldi ve herkes Manchester City gibi oynamak ister oldu."

"BBC Sport"ın aktardığı açıklamalarında sözlerini şöyle sürdürdü: "Biri bana onun yerini doldurmanın imkânsız bir görev olup olmadığını sordu. Belki de öyledir, ama aynı zamanda büyük bir ayrıcalık."