Guardiola'nın halefi olmaya kim cesaret edebilir? Maresca, imkânsız görevin perde arkasını anlatıyor

İngiliz oyunculardan söz edecek olursak, Maresca, Bernardo Silva'nın ayrılığının ardından Manchester City'nin yeni kaptanını bizzat kendisi seçecek. Ayrıca liderlik grubunda kulübün altyapısından yetişmiş bir oyuncunun da bulunmasını istiyor.
Liderlik grubu şu anda kaptanlık pazıbendini takmak için en güçlü aday olan Ruben Dias'ın yanı sıra Erling Haaland ve Barcelona'ya gitmek isteyen Rodri'den oluşuyor.
Peki Norveçli forvet, kaptanlık pazıbendini takmak için güçlü bir aday mı? Maresca şöyle konuştu: "Erling, kulübe katıldığımda bana hoş geldin mesajı gönderen ilk oyunculardan biriydi."
Şunları ekledi: "Leicester City ve Chelsea'de bir kuralım vardı; gol attığımızda kaptanın yedek kulübesine gelmesi gerekiyordu, kutlamak için değil, talimatları almak için. Eğer golü kendisi atmışsa, o zaman kutlayabilirdi."
Şakayla karışık devam etti: "Eğer Erling kaptan olursa, başımız belaya girer. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Çarşamba günü Kore Ligi Yıldızlar takımına karşı oynanan maçı izlediyseniz, Ruben'in ilk golü attıktan sonra yedek kulübesine yöneldiğini fark etmişsinizdir."
Şöyle açıkladı: "Bence yalnızca iki ya da üç dakikayla ilgili bir mesele olsa bile, her zaman düzeltilmesi gereken bir şey vardır. Şu anda liderlik grubunda üç ya da dört oyuncumuz var ve bir oyuncumuz eksik. Rodri'nin durumuna gelince, ne olacağını göreceğiz."
Manchester City'nin yeni kaptanını belirlemek, Rodri'nin geleceğini netleştirmek ve pazar günü Community Shield maçında Arsenal'e karşı çıkacak ilk on biri seçmek; bunların hepsi Maresca'yı yeni görevinin başında bekleyen büyük kararlar.
Guardiola'nın ağır mirası, takımın oyun tarzını geliştirme çabası ve yıldızlarla dolu bir kadroyu yönetme arasında Maresca, futbol dünyasının en büyük ve en zorlu işlerinden birine uyum sağlamaya başlıyor.