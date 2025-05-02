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Manchester City FC v Aston Villa FC - Premier LeagueGetty Images Sport
İdil Erin Tetik

Guardiola, Manchester City'nin kabus sezonunun ardındaki hatayı açıkladı

P. GuardiolaM.CityPremier Lig

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Premier Lig'de ilk beşe girmeye çalıştıkları kabul dolu sezondaki büyük hatasını açıkladı.

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  • Man City bu sezon oldukça zorlandı
  • Sezon sonuna doğru form kazanmaya başladılar
  • Guardiola yaptığı hatayı açıkladı
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