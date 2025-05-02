Guardiola, Manchester City'nin kabus sezonunun ardındaki hatayı açıkladı

Getty Images Sportİdil Erin TetikGuardiola, Manchester City'nin kabus sezonunun ardındaki hatayı açıkladıP. GuardiolaM.CityPremier LigManchester City Menajeri Pep Guardiola, Premier Lig'de ilk beşe girmeye çalıştıkları kabul dolu sezondaki büyük hatasını açıkladı.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaMan City bu sezon oldukça zorlandıSezon sonuna doğru form kazanmaya başladılarGuardiola yaptığı hatayı açıkladıGOAL'yi WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱