Guardiola, Jürgen Klopp'un ayrılık kararını değerlendirdi: "Geri dönecek!"

İdil Erin Tetik
guardiola klopp(C)Getty Images
Pep GuardiolaJuergen KloppLiverpoolPremier LeagueManchester City

Pep Guardiola, Jürgen Klopp'un bu yaz Liverpool'dan ayrılmasının ardından en kısa zamanda bir takımın başına geçeceğini düşünüyor.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Haberin devamı aşağıda
  • Klopp sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak
  • Alman menajer enerjisinin bittiğini iddia etti
  • Ancak Guardiola geri döneceğini düşünüyor

Editörün Seçtikleri