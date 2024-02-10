Guardiola, Jürgen Klopp'un ayrılık kararını değerlendirdi: "Geri dönecek!"İdil Erin Tetik(C)Getty ImagesPep GuardiolaJuergen KloppLiverpoolPremier LeagueManchester CityPep Guardiola, Jürgen Klopp'un bu yaz Liverpool'dan ayrılmasının ardından en kısa zamanda bir takımın başına geçeceğini düşünüyor.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaKlopp sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacakAlman menajer enerjisinin bittiğini iddia ettiAncak Guardiola geri döneceğini düşünüyor