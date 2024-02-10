Guardiola, Jürgen Klopp'un ayrılık kararını değerlendirdi: "Geri dönecek!"

Pep Guardiola, Jürgen Klopp'un bu yaz Liverpool'dan ayrılmasının ardından en kısa zamanda bir takımın başına geçeceğini düşünüyor.

Article continues below Article continues below Article continues below Haberin devamı aşağıda Klopp sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak

Alman menajer enerjisinin bittiğini iddia etti

Ancak Guardiola geri döneceğini düşünüyor