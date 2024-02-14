Jack Grealish Man City 2023-24Getty
İdil Erin Tetik

Guardiola istedi, olmadı: Manchester City'de Jack Grealish krizi sürüyor

Manchester CityJack GrealishFC Koebenhavn - Manchester CityŞampiyonlar Ligi

Jack Grealish, Manchester City patronu Pep Guardiola'nın "toparlan" çağrılarına rağmen kötü günleri bir türlü atlatamadı.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Haberin devamı aşağıda
  • Grealish, Kopenhag maçında sakatlandı
  • Guardiola oyuncusunu uyarmıştı
  • Grealish beş hafta sonra ilk kez ilk 11'de yer almıştı

Editörün Seçtikleri