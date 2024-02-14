Guardiola istedi, olmadı: Manchester City'de Jack Grealish krizi sürüyor

Getty İdil Erin TetikGuardiola istedi, olmadı: Manchester City'de Jack Grealish krizi sürüyorManchester CityJack GrealishFC Koebenhavn - Manchester CityŞampiyonlar LigiJack Grealish, Manchester City patronu Pep Guardiola'nın "toparlan" çağrılarına rağmen kötü günleri bir türlü atlatamadı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaGrealish, Kopenhag maçında sakatlandıGuardiola oyuncusunu uyarmıştıGrealish beş hafta sonra ilk kez ilk 11'de yer almıştı