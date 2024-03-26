Vinicius Jr. Press Conference tearsGetty Images
İdil Erin Tetik

Gözyaşlarına boğulan Vinicius Junior'a rakibinden destek geldi

Raphael VaraneVinicius JuniorReal MadridM. UnitedBrezilya

Uğradığı ırkçı tezahüratlar karşısında gözyaşlarına boğulan Vinicius Junior'a Manchester United forması giyen rakibinden destek geldi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Varane, Vinicius'a güçlü bir mesaj gönderdi
  • Brezilyalı oyuncu basın toplantısında gözyaşlarına boğuldu
  • Vinicius birçok kez ırkçı eylemlere maruz kaldı

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