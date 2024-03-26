Gözyaşlarına boğulan Vinicius Junior'a rakibinden destek geldi

Getty Imagesİdil Erin TetikGözyaşlarına boğulan Vinicius Junior'a rakibinden destek geldiRaphael VaraneVinicius JuniorReal MadridM. UnitedBrezilyaUğradığı ırkçı tezahüratlar karşısında gözyaşlarına boğulan Vinicius Junior'a Manchester United forması giyen rakibinden destek geldi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaVarane, Vinicius'a güçlü bir mesaj gönderdiBrezilyalı oyuncu basın toplantısında gözyaşlarına boğulduVinicius birçok kez ırkçı eylemlere maruz kaldı