Sky'ın haberine göre, stoper Hiroki Ito, yaz aylarında uygun bir transfer teklifi gelmesi halinde Alman şampiyonu takımdan ayrılması muhtemel oyuncular arasında yer alıyor.
Görünüşe göre yazın ayrılabilir! FC Bayern Münih'te sürpriz bir satış adayı
Säbener Straße'de 26 yaşındaki oyuncunun sportif ve insani nitelikleri takdir ediliyor olsa da, ilgilenen bir kulüp cazip bir transfer ücreti teklif ederse görüşmeye açık olunacağı belirtiliyor.
Raporda, Ito'nun yanı sıra ikinci satış adayı olarak stoper arkadaşı Min-Jae Kim'in adı geçiyor. Kim, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda defalarca Münih'ten ayrılacağı yönünde haberlere konu oldu; özellikle İtalyan kulüplerinin Güney Koreli oyuncuya göz diktiği söyleniyor.
Hem Ito hem de Min-Jae yaz aylarında ayrılırsa, Münih ekibi transfer piyasasında kesinlikle aktif olmak zorunda kalacak. İki as stoper Jonathan Tah ve Dayot Upamecano dışında, savunmanın merkezinde yardımcı olabilecek tek isim Josip Stanisic kalıyor.
Bayern, Nico Schlotterbeck için bir girişimde bulunacak mı?
Geçmişte Bayern'in Nico Schlotterbeck'i kadrosuna katmak istediği söyleniyordu; ancak BVB ile sözleşmesini uzattıktan sonra bu, en geç o andan itibaren zor ve özellikle de pahalı bir girişim haline gelebilir.
Alman milli oyuncunun yeni imzaladığı sözleşmede, Dünya Kupası'ndan sonra devreye girecek bir çıkış maddesi bulunsa da, medya haberlerine göre FCB bu maddeyi kullanabilecek kulüpler arasında yer almıyor.
Bu durumda, transfer ve buna ilişkin transfer ücreti BVB ile serbestçe müzakere edilmelidir. Transfer döneminin bitmesine birkaç hafta kala Siyah-Sarıların kadrolarında gereksiz bir boşluk yaratmak isteyecekleri ise en azından olası görünmüyor.
Ito, Bayern'de yaşadığı sayısız sakatlık nedeniyle geride kaldı
Ito, 2024 yılından beri FC Bayern'de forma giyiyor. Japon oyuncu o yaz VfB Stuttgart'tan 23,5 milyon euroya Münih'e transfer olmuştu, ancak o zamandan beri sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hiçbir zaman A takım kadrosuna giremedi.
Bu sezon tüm turnuvalarda toplam 19 maça çıktı, bir gol attı ve iki golün hazırlayıcısı oldu.