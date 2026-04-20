Görünüşe göre yazın ayrılabilir! FC Bayern Münih'te sürpriz bir satış adayı

Säbener Straße'de 26 yaşındaki oyuncunun sportif ve insani nitelikleri takdir ediliyor olsa da, ilgilenen bir kulüp cazip bir transfer ücreti teklif ederse görüşmeye açık olunacağı belirtiliyor.

Raporda, Ito'nun yanı sıra ikinci satış adayı olarak stoper arkadaşı Min-Jae Kim'in adı geçiyor. Kim, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda defalarca Münih'ten ayrılacağı yönünde haberlere konu oldu; özellikle İtalyan kulüplerinin Güney Koreli oyuncuya göz diktiği söyleniyor.

Hem Ito hem de Min-Jae yaz aylarında ayrılırsa, Münih ekibi transfer piyasasında kesinlikle aktif olmak zorunda kalacak. İki as stoper Jonathan Tah ve Dayot Upamecano dışında, savunmanın merkezinde yardımcı olabilecek tek isim Josip Stanisic kalıyor.