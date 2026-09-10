24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Çeviri:

Golcülükten defansa: Youssef En Nesyri'nin Ittihad'daki oyun tarzı nasıl değişti?

FEATURES
Y. En-Nesyri
Al Ittihad - Al-Fayha
Al Ittihad
Al-Fayha
Premier Lig
Fas
Suudi Arabistan

Veteran golcü yeni rolleriyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor

Yousef En-Nesyri gibi bir forvet İttihad'a geldiğinde, gözler doğal olarak ceza sahasına çevrilir; çünkü ondan hücumları sonuçlandıran ve fırsatları gole çeviren adam olması beklenir. Ancak Faslı forvetin bu sezon "El-Amid" formasıyla ortaya koyduğu tablo, tamamen farklı bir şey anlatıyor.

En-Nesyri artık ceza sahası içinde topu bekleyen sıradan bir forvet değil; kendisinden farklı alanlarda hareket etmesini, baskı yapmasını, alanları kapatmasını, geriye dönmesini, hatta zaman zaman sahadaki bambaşka bir oyuncuymuşçasına savunma görevlerine katılmasını gerektiren daha geniş bir sistemin parçası hâline geldi.

Bu dönüşüm, maçları rakamların dilinden uzak bir şekilde izlendiğinde açıkça görülüyor. 7 maçta En-Nesyri, 2 gol atıp bir gol pası vererek yalnızca 3 hücum katkısıyla yetindi. Bu rakamlar ilk bakışta, Faslı forvetin gol yönünden kendisinden bekleneni ortaya koyamadığı izlenimini verebilir.

Ancak En-Nesyri'yi sahada izlemek, Alman teknik direktörü Jens Wieseng'in yönetiminde rolünün farklılaştığını ortaya koyuyor. Forvetlerden çok çeşitli görevler üstlenmesini isteyen bir sisteme dayanan Wieseng, En-Nesyri'nin maçın kimi bölümlerinde santrforluktan planın bir parçası olarak savunma unsuruna dönüşmesine yol açtı.

  • يوسف النصيريkooora

    Nesyri: Defans forması giyen bir forvet

    Nusayri'nin oyun tarzındaki en dikkat çekici değişikliklerden biri, bir forvet olarak görevine doğrudan bağlı olmayan savunma görevlerini üstlenmesi. Kimi zaman kanatlardaki boşlukları kapatmak için beliriyor, kimi zaman ise rakibe yönelik pas hatlarını kapatmaya katkı sağlamak için geriye, derinlere çekiliyor.

    Ayrıca oku: Ronaldo fizik kurallarına meydan okuyor: 42 yaşında ve eleştirmenlerini yerle bir etmeyi bırakmıyor!

    Bazı pozisyonlarda Nusayri fiilen Ittihad'ın savunma hattı içinde bir oyuncuya dönüşüyor; özellikle takımın bileşik savunma uygulamasına ihtiyaç duyduğu ve rakibin hücum silahlarından birini markaja aldığı durumlarda. Böylece ceza sahasından uzaktaki varlığı, mevkisinden rastgele bir çıkış değil, planın bir parçası hâline geliyor.

    Fiessing'in felsefesi de burada net biçimde ortaya çıkıyor. Teknik adam, Nusayri'yi topları beklemesi gereken bir forvet olarak görmüyor; aksine ondan birden fazla bölgede talimatları uygulayabilen bir oyuncu olmasını istiyor. Bu da onun, katıksız bir forvet için garip görünebilecek konumlarda sıkça belirmesini açıklıyor.

    Nusayri'nin kendisi de Ittihad'daki rolünün artık farklı olduğunu doğruladı ve takımın elinden gelenin en iyisini ortaya koymasına yardımcı olmak için bütün görevleri yerine getirdiğini belirtti. Bu, geleneksel forvet imajına tutunmak yerine teknik ekibin gereksinimlerine ne kadar uyum sağlamaya hazır olduğunu yansıtan bir mesaj.

    • Reklam
  • Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Gol sayısındaki düşüş, etkinin azaldığı anlamına gelmiyor

    Rakamlar tek başına En-Nesyri için acımasız olabilir, özellikle golcü bir forvet olarak sunmaya alışkın olduğu performansla kıyaslandığında; 7 maçta yalnızca üç katkı, birinci sınıf bir forvetle anlaşan hiçbir takımın aradığı bir bilanço değildir.

    Ancak bu rakamları okumadaki sorun, En-Nesyri'nin top ayağında değilken ne yaptığını açıklamaması, kapattığı alanları göstermemesi, takım arkadaşlarına destek olmak için kaç kez geri döndüğünü ve baskıyı uygulamak, rakibi hata yapmaya zorlamak için harcadığı çabayı ortaya koymamasıdır.

    Faslı forvet, Ittihad sistemi içinde adeta hareketli bir halka rolü üstlenir hale geldi; hücumu bir forvet olarak başlatıyor, ardından oyun kuruluşuna katkı sağlamak için geri çekiliyor, sonra top kaybedildiğinde bir baskı unsuruna dönüşüyor ve alanları kapatmaya yardımcı olmak için sahanın tamamen farklı bir bölgesinde bulmak mümkün.

    Bu da gol ortalamasındaki düşüşün tek başına seviyesindeki gerilemenin bir kanıtı olarak kabul edilemeyeceği anlamına geliyor; çünkü En-Nesyri'nin bugünkü değeri, bazıları gol ve asist hanesinde görünmeyen, oyunun başka yönlerine bağlı hale geldi.

    Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

  • يوسف النصيري - لاعب اتحاد جدةkooora

    Sandık adamından sistem oyuncusuna

    Geçmişte, En-Nesyri'nin sahadaki görevini belirlemek kolaydı: defans oyuncuları arasında hareket etmek, ortalardan yararlanmak, savunma hattının arkasına sızmak, ardından ceza sahası içinde belirerek hücumu sonlandırmak.

    Şimdi ise rolü çok daha karmaşık hâle geldi, çünkü artık yalnızca gol atma fırsatı verecek boşluğu aramak için hareket etmiyor, aynı zamanda bazen takım arkadaşlarına alan açmak, bir savunma oyuncusunu üzerine çekmek, bir savunma bölgesini kapatmak ya da rakibin hareketlerine bağlı taktiksel talimatları yerine getirmek için de hareket ediyor.

    İşte En-Nesyri'nin Ittihad'daki karakterindeki gerçek dönüşüm burada yatıyor; etkisi öncelikle attığı gol sayısıyla ölçülen forvet, artık aynı zamanda sisteme ne kadar bağlı olduğu ve maçın farklı aşamalarında kendisinden istenen görevleri yerine getirebilme kapasitesiyle de ölçülüyor.

    Dolayısıyla, En-Nesyri ile yaşananları yalnızca bir "gol düşüşü" olarak nitelendirmek eksik bir okuma olacaktır, çünkü Faslı forvet hücum rolünden vazgeçmiş değil; aksine bunun yanında onu Ittihad'ın kolektif sistemine daha çok bağlayan başka roller de üstlenir hâle geldi.

    Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Vissing dengeleri değiştiriyor

    Vitor Pereira'nın en-Nesyri'den yalnızca bir golcü olmasının ötesinde, gol atmadığı anlarda bile maça etki edebilen bir oyuncuya dönüşmesini istediği açık. Bu da kolektif baskıya, hızlı geçişlere ve taktiksel disipline dayanan bir futbol anlayışıyla örtüşüyor.

    en-Nesyri, ister fiziksel açıdan ister uzun mesafeler kat edebilme becerisiyle olsun, bu rolü yerine getirmesine yardımcı olacak bir dizi özelliğe zaten sahip. Bu da teknik ekibe onu tek bir maç içinde birden fazla görevde kullanma imkânı sunuyor.

    Bu nedenle, en-Nesyri'nin Ittihad ile geçirdiği süreci yalnızca gol sayısına bakarak değerlendirmek yanlış olabilir. Zira şu anda ortaya koyduğu şey futbolun bambaşka bir alanına dokunuyor; burada forvet oyuncusu kimi zaman ilk savunmacı, kimi zaman alan yaratan bir isim, kimi zaman da bir baskı noktası hâline geliyor, ardından tam da uygun anda herkesin çok iyi bildiği o yere geri dönüyor: ceza sahasına.

    en-Nesyri, kelimenin tam anlamıyla golcülükten savunmacılığa dönüşmedi; ancak plan gerektirdiğinde savunmacı rolünü üstlenen bir forvet hâline geldi. İşte bu çelişki, Faslı oyuncunun Ittihad ile farklı bir versiyonunu ortaya çıkardı; rakamlarda belki daha az parlak, ama sistem içinde çok daha etkili bir versiyon.

Premier Lig
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Premier Lig
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF