Yousef En-Nesyri gibi bir forvet İttihad'a geldiğinde, gözler doğal olarak ceza sahasına çevrilir; çünkü ondan hücumları sonuçlandıran ve fırsatları gole çeviren adam olması beklenir. Ancak Faslı forvetin bu sezon "El-Amid" formasıyla ortaya koyduğu tablo, tamamen farklı bir şey anlatıyor.

En-Nesyri artık ceza sahası içinde topu bekleyen sıradan bir forvet değil; kendisinden farklı alanlarda hareket etmesini, baskı yapmasını, alanları kapatmasını, geriye dönmesini, hatta zaman zaman sahadaki bambaşka bir oyuncuymuşçasına savunma görevlerine katılmasını gerektiren daha geniş bir sistemin parçası hâline geldi.

Bu dönüşüm, maçları rakamların dilinden uzak bir şekilde izlendiğinde açıkça görülüyor. 7 maçta En-Nesyri, 2 gol atıp bir gol pası vererek yalnızca 3 hücum katkısıyla yetindi. Bu rakamlar ilk bakışta, Faslı forvetin gol yönünden kendisinden bekleneni ortaya koyamadığı izlenimini verebilir.

Ancak En-Nesyri'yi sahada izlemek, Alman teknik direktörü Jens Wieseng'in yönetiminde rolünün farklılaştığını ortaya koyuyor. Forvetlerden çok çeşitli görevler üstlenmesini isteyen bir sisteme dayanan Wieseng, En-Nesyri'nin maçın kimi bölümlerinde santrforluktan planın bir parçası olarak savunma unsuruna dönüşmesine yol açtı.