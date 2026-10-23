Fede savunma anlamında bazı şüpheler uyandırsa da genel olarak iyi seviyeler sunuyor. Valverde bu mevkide Villarreal karşısında ikinci yarıda oynadı ve Diomande'ye gol asisti yaptı. Ardından Roma maçını aynı mevkide tamamladı ve o günden bu yana buradan vazgeçmedi.

Sevilla karşısında, ardından Leipzig karşısında sağ bek olarak oynadı. Aynı mevkide dört maç üst üste. Mantık, bu yaklaşımın şimdi son bulmayacağına inanmaya yöneltiyor; özellikle de en önemli maçtan önce.

Valverde ileri doğru dikine çıkış konusunda mükemmel bir kabiliyete sahip; bu da ona ileri bölgelere sızma imkânı tanıyor. Ayrıca orta saha oyuncularıyla uyum içinde çalışmayı iyi beceriyor ve sayısal üstünlük yaratılmasına katkıda bulunuyor. Özelliklerine bakıldığında bu tercih, takıma çeşitli açılardan kazanımlar sağlıyor.

Bu tercih, iki boş koltuk bırakacak: orta sahada bir oyuncu ve bir sağ kanat.

Önceki tercihlere bakıldığında, Mourinho, sağlak bir oyuncunun sağ tarafta oynamasını, bunun sağladığı taktiksel uyum nedeniyle seviyor; oyuncu derinliğe doğru hareket ettiğinde Valverde hücumda ilerleyip alanları etkili biçimde değerlendirebiliyor.

Bu nedenle rekabet 3 isim arasında sınırlı görünüyor: teorik olarak vazgeçilmez kabul edilen Güler, ki Mourinho bu nitelemeyi kullanmayı sevmese de, Bernardo Silva ve Endrick.

Bunlardan ikisinin maça başlaması gerekiyor. Güler ve Bernardo Silva birlikte oynarsa, ikisinden biri sağ kanatta görev yapacak. Endrick oynarsa, diğer oyunculardan birinin orta sahada Tchouameni'ye eşlik etmesi gerekecek.

İşte temel mesele bu ve Camp Nou'daki Clasico maçı için en olası senaryo bu gibi görünüyor.