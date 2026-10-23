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Gizli bir koz: Mourinho'nun aklında Clasico için 3 plan

FEATURES
Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
F. Valverde
J. Mourinho
İspanya

Real Madrid'in Barcelona karşısındaki muhtemel 11'i: 9 isim belli, 2 mevki belirsiz

Real Madrid, İspanya Ligi'nin onuncu haftasının zirve mücadelesinde, geleneksel rakibi Barcelona'ya yarın değil öbür gün pazar günü konuk olacak.

Barcelona, La Liga puan tablosunun zirvesinde tam puanla (27 puan) yer alırken, üçüncü sıradaki Real Madrid'in 6 puan önünde bulunuyor.

AS gazetesi, bir haberinde, Real Madrid yıldızı Fede Valverde'nin sağ bek mevkisinde etkileyici performanslar sergilediğini, ancak El Clasico'da bu mevkide devam edip etmeyeceğinin henüz netleşmediğini belirtti.

Aynı zamanda, teknik direktör José Mourinho'nun, Barcelona'daki meslektaşı Hansi Flick'in hesaplarını karıştırmaya çalışabileceği taktik de bu olabilir.

Mourinho'nun alacağı karar, takımın geri kalanının hareketlerini belirleyecek ve bu, kadronun temel anahtarı. İkinci stoperin kimliğinin yanı sıra, 9 mevkinin netleştiği bir kadroda bu mevki de soru işareti olmaya devam ediyor.

Zira kadronun büyük bölümü kolaylıkla tahmin edilebiliyor ve maça başlayacak isimlere dair büyük bir güven söz konusu.

Kaleyi Thibaut Courtois koruyacak; 59 şutun yaklaşık 45'ini kurtaran kaleci. Önünde ise, Leipzig karşısında dinlendirildikten sonra oynaması büyük ölçüde kesinleşen Konaté yer alacak.

Aynı durum, sol bek mevkisinde görev yapacak Cucurella ve ön libero mevkisindeki Tchouaméni için de geçerli.

Hücum hattında ise, Bellingham'ın ve sol kanadı tutacak Diomande'nin sahaya çıkması kesin görünüyor; çünkü Vinicius Junior ceza nedeniyle men cezasının ikinci maçını çekecek ve Mbappé'nin oynaması kesin.

  • 페데리코 발베르데 (Federico Valverde)Getty Images

    İlk plan: Valverde sağ bek olarak

    Fede savunma anlamında bazı şüpheler uyandırsa da genel olarak iyi seviyeler sunuyor. Valverde bu mevkide Villarreal karşısında ikinci yarıda oynadı ve Diomande'ye gol asisti yaptı. Ardından Roma maçını aynı mevkide tamamladı ve o günden bu yana buradan vazgeçmedi.

    Sevilla karşısında, ardından Leipzig karşısında sağ bek olarak oynadı. Aynı mevkide dört maç üst üste. Mantık, bu yaklaşımın şimdi son bulmayacağına inanmaya yöneltiyor; özellikle de en önemli maçtan önce.

    Valverde ileri doğru dikine çıkış konusunda mükemmel bir kabiliyete sahip; bu da ona ileri bölgelere sızma imkânı tanıyor. Ayrıca orta saha oyuncularıyla uyum içinde çalışmayı iyi beceriyor ve sayısal üstünlük yaratılmasına katkıda bulunuyor. Özelliklerine bakıldığında bu tercih, takıma çeşitli açılardan kazanımlar sağlıyor.

    Bu tercih, iki boş koltuk bırakacak: orta sahada bir oyuncu ve bir sağ kanat.

    Önceki tercihlere bakıldığında, Mourinho, sağlak bir oyuncunun sağ tarafta oynamasını, bunun sağladığı taktiksel uyum nedeniyle seviyor; oyuncu derinliğe doğru hareket ettiğinde Valverde hücumda ilerleyip alanları etkili biçimde değerlendirebiliyor.

    Bu nedenle rekabet 3 isim arasında sınırlı görünüyor: teorik olarak vazgeçilmez kabul edilen Güler, ki Mourinho bu nitelemeyi kullanmayı sevmese de, Bernardo Silva ve Endrick.

    Bunlardan ikisinin maça başlaması gerekiyor. Güler ve Bernardo Silva birlikte oynarsa, ikisinden biri sağ kanatta görev yapacak. Endrick oynarsa, diğer oyunculardan birinin orta sahada Tchouameni'ye eşlik etmesi gerekecek.

    İşte temel mesele bu ve Camp Nou'daki Clasico maçı için en olası senaryo bu gibi görünüyor.

  • 페데리코 발베르데 (Federico Valverde)Getty Images

    Plan B: Valverde orta sahada oyuncu olarak

    Ancak bu tek seçenek değil. Valverde ve Tchouameni ikilisini orta sahaya geri döndürmek şeklinde başka bir ihtimal daha var.

    Bu fikir, Tchouameni'nin yanında Güler ya da Bernardo Silva'yı içeren bir ikiliye güvenildiğinde ortaya çıkabilecek savunma sağlamlığındaki eksiklik nedeniyle cazip görünüyor.

    İşte hesaba katılması gereken nokta bu. Hatlar arası bağ kurma kapasitesindeki gerilemenin herkesçe bilindiği doğru, ancak rakip takımı geriye itip baskı altına almaya hazır olduğunda, fiziksel güç son derece büyük bir değer kazanıyor.

    Bu senaryo Güler'i sağ kanada taşıyacak, sağ bek mevkisi ise forma giyme hesaplarında şimdilik Trent Alexander-Arnold'un önünde yer alan Dumfries'e verilecek.

    Böylece beyazlı ekip, sezon başından bu yana en çok kullandığı, fakat aynı zamanda birçok kez şüphe uyandıran dizilişe geri dönmüş olacak.

  • Federico Valverde Aurelien TchouameniGetty Images

    Üçüncü plan: Valverde sağ kanatta

    Bu seçenek, sağ kanadı güçlendirebilecek bir ihtimali temsil ediyor; Gordon'un sahaya çıkması ağır basarken, Karim Adeyemi'nin de devre dışı bırakılmadığı görülüyor. Ayrıca bu tercih, kadronun geri kalanıyla ilgili daha fazla tartışmaya sınırlı bir alan bırakacak.

    Oyuncuları seviyelerine göre ödüllendirme ilkesinden hareketle, orta sahada Tchouaméni'ye eşlik edecek oyuncu Güler olacak.

    Aynı zamanda, sağ bek pozisyonundaki rekabet, bu mevkide uzmanlaşmış oyuncular arasında sürmeye devam edecek.

    Taktiksel açıdan ise, bu yöntem Valverde ile Güler arasında sürekli bir pozisyon değişimi gerçekleştirmek amacıyla daha önce bazı sınırlı dönemlerde kullanılmıştı. Biri derinliğe sarkarken diğeri kanatta öne çıkıyor, ardından rolleri defalarca değiştiriyorlar. Bu, takıma büyük bir esneklik kazandıran sürekli bir harekettir.

    Real Madrid'in topa sahip olmayı Barcelona'ya bıraktığı ve kontra ataklara dayandığı bir senaryoda, bu seçenek uygun görünüyor.

    Ancak takım buna karşılık orta sahada bir miktar fiziksel güç kaybedecek. Her seçeneğin kendine göre avantajları ve dezavantajları var.

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    Konaté'ye savunmanın göbeğinde kim eşlik edecek?

    İlk on birde yeri henüz netleşmemiş diğer parça bu, ancak burada söz konusu olan şey, karmaşık hesaplar ya da çözülmesi zor bulmacalar olmaksızın iki oyuncu arasındaki doğrudan bir rekabet.

    Mourinho'nun her oyuncunun sunduklarını tartması ve ardından en uygun olanı seçmesi gerekecek. Huijsen biraz daha az sağlam, ancak topu arkadan çıkarma ve oyun kurma konusunda çok daha iyi. Rüdiger ise takıma daha fazla savunma gücü veriyor, fakat topu ayaklarıyla kullanma konusunda daha az isabetli.

    Şimdiye kadar ilk on birdeki görev sayısı açısından Dean Huijsen önde; 9 maça ilk on birde başlarken, Rüdiger 5 maçta ilk on birde yer aldı.

    Konate'ye gelince, oynayacağına dair hiçbir şüphe yok; Mourinho'nun esas olarak güvendiği savunmacı o. 10 maça ilk on birde başladı ve Malaga ile Leipzig karşısında dinlendirildi.

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