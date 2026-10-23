Real Madrid, İspanya Ligi'nin onuncu haftasının zirve mücadelesinde, geleneksel rakibi Barcelona'ya yarın değil öbür gün pazar günü konuk olacak.
Barcelona, La Liga puan tablosunun zirvesinde tam puanla (27 puan) yer alırken, üçüncü sıradaki Real Madrid'in 6 puan önünde bulunuyor.
AS gazetesi, bir haberinde, Real Madrid yıldızı Fede Valverde'nin sağ bek mevkisinde etkileyici performanslar sergilediğini, ancak El Clasico'da bu mevkide devam edip etmeyeceğinin henüz netleşmediğini belirtti.
Aynı zamanda, teknik direktör José Mourinho'nun, Barcelona'daki meslektaşı Hansi Flick'in hesaplarını karıştırmaya çalışabileceği taktik de bu olabilir.
Mourinho'nun alacağı karar, takımın geri kalanının hareketlerini belirleyecek ve bu, kadronun temel anahtarı. İkinci stoperin kimliğinin yanı sıra, 9 mevkinin netleştiği bir kadroda bu mevki de soru işareti olmaya devam ediyor.
Zira kadronun büyük bölümü kolaylıkla tahmin edilebiliyor ve maça başlayacak isimlere dair büyük bir güven söz konusu.
Kaleyi Thibaut Courtois koruyacak; 59 şutun yaklaşık 45'ini kurtaran kaleci. Önünde ise, Leipzig karşısında dinlendirildikten sonra oynaması büyük ölçüde kesinleşen Konaté yer alacak.
Aynı durum, sol bek mevkisinde görev yapacak Cucurella ve ön libero mevkisindeki Tchouaméni için de geçerli.
Hücum hattında ise, Bellingham'ın ve sol kanadı tutacak Diomande'nin sahaya çıkması kesin görünüyor; çünkü Vinicius Junior ceza nedeniyle men cezasının ikinci maçını çekecek ve Mbappé'nin oynaması kesin.